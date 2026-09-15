Thu nhập ước tính 9 chữ số của Lộc Fuho

Nhiều cỡ nào mà mua xe, xây cả biệt thự.

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa. Trước khi được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, Lộc làm công việc phụ hồ và thường xuyên xuất hiện trên Facebook với những bình luận hài hước, nội dung xoay quanh cuộc sống đời thường.

Năm 2018, khi vẫn còn làm phụ hồ, cuộc sống của Lộc khá khó khăn. Anh từng làm việc từ sáng đến tối với mức thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Cũng trong giai đoạn này, hình ảnh chàng trai làm nghề phụ hồ nhưng thường xuyên livestream, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện rất đời thường trên mạng xã hội bắt đầu thu hút sự chú ý.

Nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, Lộc dần chuyển sang làm nội dung trên nhiều nền tảng. Anh lập kênh YouTube từ năm 2019, tiếp tục duy trì Facebook rồi phát triển thêm TikTok. Nội dung chủ yếu xoay quanh công việc, cuộc sống gia đình, xây dựng, những câu chuyện đời thường và các livestream mang màu sắc giải trí.

Đặc biệt, năm 2021 là một trong những thời điểm tên tuổi Lộc Fuho bùng nổ mạnh trên mạng xã hội. Những livestream tưởng như rất đơn giản, chủ yếu xoay quanh công việc phụ hồ, từng thu hút lượng người xem trực tiếp rất lớn. Từ một người làm thuê, Lộc dần có nguồn thu từ chính sự nổi tiếng của mình trên Internet.

Hiện Lộc Fuho sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng. Theo những thông tin anh công khai, Facebook, TikTok và YouTube đều trở thành những kênh giúp nam YouTuber tạo ra thu nhập, bên cạnh các hoạt động kinh doanh khác.

Lộc Fuho kiếm trăm triệu đến tiền tỷ nhờ sự nổi tiếng trên mạng xã hội

Mới đây, Lộc Fuho tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi công khai thống kê thu nhập từ Facebook trên fanpage Công ty Lộc Fuho, hiện có khoảng 740N người theo dõi.

Theo ảnh chụp màn hình được Lộc đăng tải, hệ thống hiển thị thu nhập ước tính 26.357,04 USD (khoảng 672 triệu đồng) trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây là khoản thu nhập ước tính được Lộc công khai từ hoạt động làm nội dung trên Facebook. Song, đây chỉ là mức thu nhập ước tính (gross earnings) do nền tảng cung cấp, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân, phí rút tiền hay các khoản khấu trừ khác,...

Con số lên đến hàng trăm triệu trên nhanh chóng khiến nhiều người tò mò về việc một người từng làm phụ hồ với thu nhập vài trăm nghìn đồng mỗi ngày đã kiếm tiền như thế nào sau khi nổi tiếng.

Trước khi công khai khoản tiền từ Facebook, Lộc Fuho đã nhiều lần chia sẻ thu nhập từ YouTube.

Kênh YouTube của Lộc bắt đầu được chú ý mạnh từ năm 2021, khi những livestream về công việc phụ hồ thu hút lượng người xem lớn. Cùng với lượng người theo dõi tăng nhanh, YouTube trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của anh.

Năm 2022, Lộc từng tiết lộ trong một video rằng sau khoảng 4 năm làm YouTube, anh đã để dành được 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, nam YouTuber cũng nhấn mạnh thu nhập từ nền tảng này không cố định theo từng tháng.

Đến tháng 1/2023, Lộc tiếp tục công khai bảng thống kê cho thấy anh nhận được 652 USD, tương đương khoảng 15 triệu đồng vào thời điểm đó. Anh giải thích số tiền phụ thuộc vào lượng nội dung sản xuất và thừa nhận tháng này quay ít nên doanh thu không cao.

Trước đó, Lộc từng cho biết có thời điểm thu nhập YouTube đạt khoảng 40-50 triệu đồng/tháng, trong khi một số giai đoạn cao hơn. Những con số này cho thấy thu nhập từ YouTube của anh không phải một khoản cố định mà thay đổi theo lượng nội dung, lượt xem và hoạt động của kênh.

Ngoài doanh thu trực tiếp từ YouTube, Facebook cũng mở ra một nguồn tiền khác. Khi trang cá nhân đạt lượng người theo dõi lớn, Lộc có thể nhận quảng cáo, PR và các hợp đồng liên quan đến hoạt động sáng tạo nội dung.

Trong những năm hoạt động trên mạng xã hội, Lộc Fuho không chỉ phụ thuộc vào một nền tảng. Facebook là nơi anh được biết đến từ thời còn là "thánh comment dạo", sau đó trở thành nền tảng để xây dựng cộng đồng người theo dõi và đăng tải nội dung. Khi các chương trình kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo phát triển, những video và bài đăng trên Facebook tiếp tục trở thành một nguồn doanh thu của Lộc.

Bên cạnh đó là TikTok. Với lượng người theo dõi hàng triệu, Lộc từng có thời gian hoạt động mạnh trên nền tảng này, đặc biệt thông qua các buổi livestream và PK. Những hoạt động này có thể tạo ra nguồn thu từ quà tặng của người xem, bên cạnh các hình thức kiếm tiền khác.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa doanh thu ước tính của nền tảng và số tiền thực Lộc bỏ túi. Các khoản tiền kiếm được từ mạng xã hội còn có thể liên quan đến chi phí sản xuất nội dung, nhân sự, thiết bị và các khoản chi khác.

Thực tế, ngay từ năm 2022, Lộc từng chia sẻ một tháng nhận khoảng 30 triệu đồng từ YouTube nhưng phải chi tiền cho người hỗ trợ quay video, chi phí sinh hoạt và hoạt động làm nội dung.

Từ phụ hồ lương 300 nghìn đến người công khai đóng hơn 3 tỷ đồng tiền thuế

Từ mức thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày khi còn làm phụ hồ, Lộc Fuho dần chuyển hướng sang sáng tạo nội dung và xây dựng nguồn thu trên mạng xã hội. Sau nhiều năm hoạt động, những con số anh tự công khai cho thấy thu nhập đã có sự thay đổi đáng kể.

Nếu các khoản tiền từ YouTube, Facebook hay TikTok từng khiến dân mạng tò mò, thì khoản thuế Lộc Fuho công khai mới đây càng gây chú ý hơn. Tháng 8/2026, trên fanpage Công ty Lộc Fuho, nam YouTuber đăng ảnh giao dịch thành công trên ứng dụng eTax Mobile với số tiền 3.068.074.344 đồng, cho biết đây là khoản thuế anh đã đóng trong năm 2025.

“Làm được thì đóng được, để Việt Nam mình ngày càng phát triển”, Lộc viết khi chia sẻ thông tin này.

Anh cũng cho biết hiện tại mình đóng thuế theo chu kỳ 3 tháng/lần. Tuy nhiên, không thể lấy 3,068 tỷ đồng tiền thuế để tính ngược ra thu nhập của Lộc là bao nhiêu. Mức thuế phải nộp còn phụ thuộc vào loại thu nhập, phương pháp tính thuế và các yếu tố liên quan. Dù vậy, con số này vẫn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành trình của Lộc Fuho: từ một người làm phụ hồ với thu nhập vài trăm nghìn đồng mỗi ngày đến khi có hoạt động tạo thu nhập trên mạng xã hội ở quy mô lớn.

Sự thay đổi về kinh tế của Lộc Fuho cũng thể hiện khá rõ qua những tài sản anh từng công khai.

Xuất phát điểm là phụ hồ. Sau khi nổi tiếng và có thu nhập tốt hơn từ mạng xã hội, Lộc từng xây nhà mới. Cuối năm 2021, anh đăng tải hình ảnh căn nhà hoàn thiện trên YouTube. Đến tháng 3/2022, Lộc cùng vợ đi nhận chiếc Mitsubishi Xpander Cross, có giá khoảng 700 triệu đồng.

Đến năm 2023, Lộc tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi thông báo mình trở thành giám đốc một công ty liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Công ty TNHH Xây dựng Lộc Fuho được thành lập ngày 1/2/2023, người đại diện theo pháp luật là Phạm Văn Lộc, ngành nghề chính là xây dựng nhà để ở. Tuy nhiên, theo cập nhật gần đây, doanh nghiệp đang ở trạng thái tạm ngừng kinh doanh.

Sau ô tô và căn nhà mới, dấu mốc mới nhất trong hành trình đổi đời của Lộc Fuho là căn biệt thự đang được xây dựng tại Gia Lai.

Nam YouTuber liên tục đăng tải hình ảnh công trình có thiết kế theo phong cách cổ điển, bề thế như một tòa lâu đài. Theo chia sẻ của Lộc, đây là thành quả sau khoảng 9 năm làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Căn biệt thự được xây trên khu đất gần 500 m², giá khoảng 4,3 tỷ đồng, trong đó diện tích xây dựng gần 200 m². Công trình gồm 1 trệt, 2 lầu và sân thượng, bên trong có lắp đặt thang máy. Tổng chi phí dự kiến cho cả tiền đất và xây dựng được Lộc cho biết vượt 10 tỷ đồng. Công trình được Lộc cho biết đã thi công khoảng 4 tháng và dự kiến hoàn thiện vào dịp Tết.

Ảnh: FBNV.