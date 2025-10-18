Theo Báo cáo của UBND TP Hà Nội công bố ngày 27/6/2025 trên Cổng thông tin điện tử HNP, GRDP năm 2025 của Hà Nội ước đạt khoảng 63,2 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với năm 2024 (58,6 tỷ USD). Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Thủ đô trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Theo Khảo sát Mức sống dân cư năm 2024 của Tổng cục Thống kê, Hà Nội có dân số khoảng 8,685 triệu người.

Thu nhập trung bình của 8.685.607 người dân Hà Nội là bao nhiêu triệu đồng/tháng?

Câu hỏi 1/4 Hỏi 1: GRDP là gì và vì sao chỉ số này quan trọng khi đánh giá kinh tế địa phương? A Tổng thu ngân sách của một tỉnh B Tổng sản phẩm được tạo ra trong phạm vi một tỉnh hoặc thành phố C Mức lương bình quân của người dân D Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào địa phương Đáp án đúng là: B. Tổng sản phẩm được tạo ra trong phạm vi một tỉnh hoặc thành phố Giải thích: GRDP (Gross Regional Domestic Product) là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vi một địa phương trong một năm. Nó phản ánh quy mô, năng suất và hiệu quả hoạt động của nền kinh tế địa phương. Chỉ số này được dùng để tính GRDP bình quân đầu người, giúp so sánh năng lực phát triển giữa các tỉnh, cũng như đánh giá “sức khỏe kinh tế” của từng vùng – tương tự vai trò của GDP ở cấp quốc gia. Câu hỏi 2/4 Hỏi 2: Nếu GRDP Hà Nội năm 2025 đạt 63,2 tỷ USD với dân số 8,68 triệu người, quy đổi 1 USD ≈ 25.000 VND, thì GRDP bình quân đầu người tương đương bao nhiêu mỗi tháng? A ≈ 6,86 triệu đồng/người/tháng B ≈ 11,0 triệu đồng/người/tháng C ≈ 15,2 triệu đồng/người/tháng D ≈ 20,0 triệu đồng/người/tháng Đáp án đúng là: C. ≈ 15,2 triệu đồng/người/tháng Giải thích: Khi chia 63,2 tỷ USD cho 8,68 triệu người, ta được khoảng 7.280 USD/người/năm. Nhân với tỷ giá trung bình 25.000 VND/USD, con số này tương đương khoảng 182 triệu đồng/năm, tức 15,2 triệu đồng/tháng. Đây là mức GRDP bình quân đầu người, phản ánh giá trị kinh tế mà mỗi người dân tạo ra hoặc thụ hưởng trung bình từ toàn bộ nền kinh tế Thủ đô – chứ không phải thu nhập thực tế họ nhận được. GRDP năm 2025 của Hà Nội ước đạt khoảng 63,2 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với năm 2024. (Ảnh: Tạp chí Công Thương)

Câu hỏi 3/4 Hỏi 3: Theo khảo sát mới nhất, thu nhập bình quân đầu người của dân cư Hà Nội hiện đạt khoảng bao nhiêu? A ≈ 5,4 triệu đồng/tháng B ≈ 6,86 triệu đồng/tháng C ≈ 10,7–11,0 triệu đồng/tháng D ≈ 15,2 triệu đồng/tháng Đáp án đúng là: B. ≈ 6,86 triệu đồng/tháng Giải thích: Theo Khảo sát Mức sống dân cư 2024 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người Hà Nội đạt khoảng 6,86 triệu đồng/tháng – cao hơn gần 30% so với mức trung bình cả nước. Con số này bao gồm toàn bộ dân cư (người có việc làm, người nghỉ hưu, trẻ em và người phụ thuộc), nên phản ánh thực tế mức sống và khả năng chi tiêu bình quân của người dân Thủ đô. Câu hỏi 4/4 Hỏi 4: Vì sao "GRDP bình quân đầu người" (≈ 15,2 triệu đồng/tháng) thường cao hơn "thu nhập bình quân thực tế" (≈ 6,86 triệu đồng/tháng)? A GRDP bao gồm cả giá trị sản xuất chưa phân phối đến cá nhân B Thu nhập bình quân không tính tiền lương doanh nghiệp C GRDP được quy đổi sai tỷ giá D Người dân chỉ nhận một phần GDP quốc gia Đáp án đúng là: A. GRDP bao gồm cả giá trị sản xuất chưa phân phối đến cá nhân Giải thích: GRDP bình quân đầu người thể hiện giá trị kinh tế sản xuất ra, gồm cả phần lợi nhuận doanh nghiệp, đầu tư công, thuế và khấu hao – tức toàn bộ "sản lượng" của nền kinh tế địa phương. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người phản ánh số tiền người dân thực nhận để tiêu dùng hoặc tiết kiệm. Vì vậy, GRDP thường cao hơn, cho thấy năng lực sản xuất của Hà Nội chứ không phản ánh trực tiếp mức sống của dân cư.




