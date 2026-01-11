Thu nhập trên 50 triệu/tháng mới tự tin mua nhà

80% có nhu cầu mua nhà

Nền tảng Batdongsan.com.vn vừa công bố kết quả khảo sát hơn 1.000 người cho thấy, dù mặt bằng giá bất động sản đã tăng mạnh trong nhiều năm, thị trường TPHCM vẫn giữ được sức hút nhờ cấu trúc nguồn cung đa dạng hơn, nhất là ở phân khúc căn hộ vừa túi tiền.

Theo đó, nhu cầu mua nhà ở TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao. Có tới 81% người đang sinh sống tại TPHCM cho biết, mong muốn sở hữu bất động sản trong vòng 5 năm tới, cao hơn đáng kể so với Hà Nội là 69%.

Thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong năm 2025, số lượng tin đăng chung cư dưới 3 tỷ đồng tại TPHCM mới chiếm 31% toàn thị trường. Nếu chỉ tính khu vực TPHCM cũ, lượng sản phẩm mức giá này chiếm 21%, cao hơn con số 10% của Hà Nội.

Ở phân khúc nhà riêng, khoảng 5% nguồn cung tại TPHCM cũ có giá dưới 3 tỷ đồng, trong khi tại Hà Nội chỉ đạt 1%, trong khi lượng sản phẩm trên 15 tỷ chiếm đến 33%. Mức giá phổ biến nhất của nhà riêng tại TPHCM hiện nằm trong khoảng 5 - 10 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng nguồn cung.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, con số hơn 80% người dân TPHCM có nhu cầu mua nhà không chỉ phản ánh kỳ vọng, mà cho thấy người mua đang nhìn thấy khả năng tiếp cận thực tế. TPHCM vẫn là thị trường có biên độ lựa chọn rộng hơn, đặc biệt ở phân khúc căn hộ vừa túi tiền. Điều này giúp người mua cảm nhận rõ hơn cơ hội sở hữu nhà, thay vì chỉ dừng lại ở mong muốn.

“So với Hà Nội, thị trường TPHCM có độ mở cao hơn về không gian đô thị, các khu vực giáp ranh và các đô thị vệ tinh, tạo điều kiện để nguồn cung trung cấp và vừa túi tiền tiếp tục được bổ sung”, ông Tuấn nói.

Ưu tiên pháp lý chuẩn

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, với nhóm mua căn nhà đầu tiên, chung cư tiếp tục là loại hình phổ biến nhất với 59% người tham gia khảo sát lựa chọn. Pháp lý và uy tín chủ đầu tư là hai tiêu chí được ưu tiên cao hơn cả vị trí hay tiện ích. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của người mua giữa lúc giá cao và rủi ro thị trường vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, dù TPHCM có lợi thế hơn về nguồn cung giá thấp, khả năng mua nhà vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào thu nhập. Với nhóm thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng, mức độ tự tin chủ yếu dừng ở mức trung bình.

Chỉ đến nhóm thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi tháng, tỷ lệ người cho rằng có khả năng mua nhà mới tăng rõ rệt, khi 50% người được khảo sát tự tin và tự tin cao về khả năng mua nhà. Đây cũng là nhóm sẵn sàng vay ngân hàng với tỷ lệ hợp lý, phổ biến ở mức 30 - 50% giá trị bất động sản. Với các nhóm còn lại, họ chọn nỗ lực làm việc thêm giờ (29%), gửi tiết kiệm (26%) với mong muốn sở hữu nhà.

Ngoài ra, thị trường cũng hình thành nhóm xác định ở thuê dài hạn, chủ yếu là người độc thân, chưa có kế hoạch mua nhà trong ít nhất 5 năm, ưu tiên sự linh hoạt, chất lượng sống và kiểm soát áp lực tài chính. Nhóm này thường dành dưới 30% thu nhập cho tiền thuê nhà, xem đây là giải pháp tài chính hiệu quả hơn mua trong bối cảnh hiện tại.