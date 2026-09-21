Thu nhập của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới sinh năm 1996

Nguồn thu của người phụ nữ này không phải dạng vừa.

Năm 2016, showbiz Hàn đón nhận cơn “địa chấn” với sự xuất hiện của BLACKPINK - nhóm nữ nhà YG Entertainment. Ngay từ khi debut, BLACKPINK ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit như BOOMBAYAH, Whistle, Playing with Fire... đồng thời xây dựng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Trong đội hình BLACKPINK, Jennie - nữ idol sinh năm 1996 nhanh chóng được xem như “át chủ bài” của YG và là một trong những gương mặt của thế hệ idol Kpop toàn cầu. Cô cũng là thành viên đầu tiên của nhóm phát hành sản phẩm solo với sản phẩm âm nhạc SOLO vào năm 2018. Ca khúc tạo được sức hút lớn tại thị trường Hàn Quốc, mở đường cho hành trình phát triển hình ảnh nghệ sĩ solo của Jennie.

Bản hit SOLO của Jennie chỉ vừa ra mắt đã “khuynh đảo” làng giải trí Kpop

Sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK, Jennie bắt đầu mở rộng con đường riêng. Việc thành lập ODD ATELIER (OA Entertainment) vào cuối năm 2023 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi nàng “it girl số 1 Hàn Quốc” trực tiếp xây dựng nền tảng quản lý cho các dự án âm nhạc và thương mại của mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình công ty quản lý như nhiều nghệ sĩ Kpop khác.

Việc thành lập ODD ATELIER đánh dấu cột mốc mới trong hành trình sự nghiệp solo của Jennie

Năm 2025, Jennie phát hành album phòng thu đầu tay mang tên RUBY, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp solo và thành lập công ty riêng. Album bao gồm các sản phẩm âm nhạc như Like Jennie và những màn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế thể hiện định hướng mở rộng hoạt động của cô ra ngoài thị trường Kpop. Tầm ảnh hưởng của Jennie tiếp tục được mở rộng thông qua những lễ hội âm nhạc quốc tế lớn như Coachella, Lollapalooza Chicago, Summer Sonic, Mad Cool Festival...

Jennie mang album RUBY lên sân khấu Coachella 2025

Khuấy đảo loạt festival đình đám thế giới

Với việc sở hữu ODD ATELIER, Jennie có thêm quyền chủ động trong quá trình triển khai các dự án cá nhân, từ phát hành âm nhạc đến hợp tác thương hiệu và hoạt động biểu diễn. Báo cáo tài chính của OA Entertainment cho thấy những hoạt động này đã tạo ra khoản doanh thu đáng kể dù cơ cấu chi tiết chưa được công khai.

Theo báo cáo được công bố qua hệ thống công bố điện tử của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), OA Entertainment đã chi trả cho Jennie tổng cộng khoảng 23,8 tỷ won (khoảng 430 tỷ đồng) trong hai năm hoạt động. Trong đó, khoản chi trả năm 2024 là 14,3 tỷ won và năm 2025 đạt khoảng 9,5 tỷ won. Tổng giá trị tương đương khoảng 16 triệu USD.

Chỉ trong 2 năm đầu thành lập, Jennie cùng OA Entertainment đã mang về doanh thu khoảng 430 tỷ đồng

Bên cạnh doanh thu từ ODD ATELIER, nguồn thu của Jennie còn đến từ bản quyền âm nhạc, các hợp đồng quảng cáo và hoạt động biểu diễn. Nữ idol có tên trong phần sáng tác của nhiều ca khúc. Có thể nói tới như Lovesick Girls của BLACKPINK, Mantra, Seoul City, Starlight và Twin trong album RUBY. Điều này giúp Jennie có thêm nguồn thu từ quyền tác giả bên cạnh phần lợi nhuận đến từ hoạt động phát hành và biểu diễn âm nhạc.

Bên cạnh nguồn thu từ hoạt động âm nhạc, Jennie còn sở hữu danh mục hợp tác thương hiệu có giá trị lớn. Chanel, Calvin Klein, Gentle Monster và Jacquemus đều từng gắn liền với những chiến dịch, bộ sưu tập hoặc màn xuất hiện đáng chú ý của nữ idol. Đáng nói, sức hút của Jennie nhiều lần được thể hiện qua hiệu ứng thương mại thực tế như bộ sưu tập hợp tác cùng Calvin Klein từng nhanh chóng cháy hàng, trong khi các sản phẩm kính mắt kết hợp với Gentle Monster liên tục tạo được sự chú ý trên thị trường. Theo Vogue Business, riêng bộ sưu tập Calvin Klein do Jennie tham gia đã mang về 8,6 triệu USD giá trị tác động truyền thông cho thương hiệu.

Theo Vogue Business, BST Calvin Klein do Jennie tham gia đã mang về 8,6 triệu USD giá trị tác động truyền thông cho thương hiệu.

Chưa dừng lại ở đó, Jennie còn sở hữu mức cát-xê biểu diễn thuộc top đầu Kpop. Theo thông tin trong ngành tổ chức sự kiện, để mời cô góp mặt tại một festival, đơn vị tổ chức phải chi khoảng 1,5 triệu USD, tương đương khoảng 40 tỷ VNĐ. Con số này phần nào cho thấy giá trị của Jennie trên thị trường biểu diễn quốc tế, khi sức hút của cô được quy đổi thành những khoản thù lao thuộc nhóm cao nhất của ngành.

Theo thông tin trong ngành tổ chức sự kiện, để mời được Jennie biểu diễn tại một festival, con số cát xê phải bỏ ra là khoảng 1,5 triệu USD

Năm 2026, Jennie là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất được tạp chí TIME xướng tên trong danh sách TIME100 - BXH vinh danh 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất toàn cầu. Đây là một dấu mốc cho thấy sự hiện diện của cô trong những cuộc thảo luận về văn hóa đại chúng, âm nhạc và thời trang quốc tế. Không chỉ thế, nữ ca sĩ người Mỹ Gracie Abrams còn viết một bài luận đầy cảm xúc trên danh sách TIME 100 Most Influential People of 2026 để ca ngợi Jennie là một “ngôi sao thực thụ” với sự ấm áp, sự tử tế và nguồn năng lượng đặc biệt ở cả trên sân khấu lẫn đời thường.

Nhìn vào những gì Jennie đang sở hữu, thật khó để xem cô chỉ là một ngôi sao nổi tiếng nhờ BLACKPINK. Từ những sân khấu lớn, các bảng xếp hạng âm nhạc cho đến những sự kiện thời trang đình đám, nữ idol liên tục xuất hiện ở những điểm nóng của làng giải trí toàn cầu. Sức hút đó được duy trì qua nhiều năm, bất chấp thị trường Kpop ngày càng cạnh tranh và khắc nghiệt.