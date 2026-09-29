Thu nhập của người chăn bò nổi tiếng nhất Việt Nam, xây nhà gần 1 tỷ đồng

Nguồn thu nhập này đã giúp vợ chồng Sô Y Tiết xây nhà, mua thêm đất để trồng trọt.

Anh chăn bò Sô Y Tiết (sinh năm 1988, Gia Lai) là một hiện tượng mạng khá nổi tiếng. Khi làm công việc của mình là chăn bò thuê, anh lấy lấy điện thoại quay những đoạn clip đếm số bằng tiếng Anh vu vơ rồi đăng lên YouTube và bất ngờ trở thành hiện tượng mạng quốc tế. Những video "one, two, three..." của anh được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới chú ý như Miley Cyrus, Justin Bieber, Chris Brown, Snoop Dogg,... biết đến khiến Sô Y Tiết được ví như người chăn bò nổi tiếng nhất Việt Nam. Cũng trong năm này, Sô Y Tiết là Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2020.

Sô Y Tiết (Ảnh: WeChoice Awards)

Sự nổi tiếng trên MXH cũng giúp cuộc sống của Sô Y Tiết đã thay đổi đáng kể. Kênh YouTube Soytiet Official hiện có khoảng 582.000 người đăng ký, hơn 59 triệu lượt xem và hơn 500 video. Tài khoản TikTok của anh cũng có khoảng 4,4 triệu người theo dõi. Lượng người theo dõi lớn trở thành nền tảng để Sô Y Tiết tạo ra nhiều nguồn thu khác nhau.

Kiếm tiền nhờ hát mừng sinh nhật

Theo Social Blade, kênh YouTube của Sô Y Tiết hiện được ước tính mang về khoảng 32 - 514 USD/tháng, tương đương khoảng 0,8 - 13,6 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại. Mức ước tính theo năm vào khoảng 483 - 7.700 USD, tương đương khoảng 12,8 - 203 triệu đồng.

Tuy nhiên đây chỉ là ước tính của bên thứ 3 ước tính, không phải số tiền Sô Y Tiết thực nhận. Công cụ này tính thu nhập dựa trên dữ liệu lượt xem và các giả định về quảng cáo, nên khoảng dao động có thể rất rộng; thu nhập thực tế còn phụ thuộc vào tỷ lệ video được bật kiếm tiền, thị trường người xem, quảng cáo và nhiều yếu tố khác.

Công việc mang về thu nhập đáng kể cho Sô Y Tiết sau khi nổi tiếng là hát chúc mừng sinh nhật cho người nước ngoài. Anh sử dụng nền tảng kết nối người nổi tiếng với khán giả để nhận các yêu cầu quay video cá nhân.

Năm 2022, khi chia sẻ với chúng tôi về công việc và thu nhập, Sô Y Tiết cho biết thu nhập của hai vợ chồng đến từ tiền hát tại sinh nhật, tiệc tùng và tiền quảng cáo. Vợ anh, Bông Lan, là người hỗ trợ quản lý, kiểm tra email và nhận hợp đồng cho chồng. Tuy nhiên thu nhập của 2 vợ chồng không cố định, có ngày kiếm được từ 200 - 300k đến 500 - 600k nhưng cũng có ngày không được đồng nào.

"Mình cũng chẳng muốn phô trương cao sang gì. Mình chỉ là người bình thường thôi, không giàu sang gì. Một số bạn kêu mình đại gia, kêu 'Trời! Tiền đâu mà xây nhà dữ vậy?'. Các bạn nói vậy mình cũng cảm thấy hổ thẹn quá các bạn. Mình tích góp được ít ỏi rồi cố gắng mua đất rồi sau đó lại cố gắng xây nhà thôi" - Sô Y Tiết nói thêm.

Vợ chồng Sô Y Tiết (Ảnh: FBNV)

Xây nhà gần 1 tỷ đồng và mua mảnh đất 1.000 m²

Năm 2020, trong năm đầu tiên sau khi nổi tiếng, Sô Y Tiết gom góp được gần 40 triệu đồng. Thay vì dành số tiền này cho bản thân, anh mang toàn bộ khoản tích lũy đi làm nhà vệ sinh và mua tivi cho gia đình dì dượng - những người từng cưu mang mình.

Sau đó, Sô Y Tiết bắt đầu gây dựng cuộc sống riêng. Cuối năm 2020, Sô Y Tiết công khai bạn gái Bông Lan. Cô không chỉ đồng hành với anh trong cuộc sống mà còn tham gia quản lý công việc. Sau thời gian ở nhà thuê, cả hai bắt đầu tích góp để mua đất, xây nhà và lập gia đình.

Năm 2021, vợ chồng Sô Y Tiết mua một mảnh đất rộng khoảng 648 m² để làm nhà. Đến giữa năm 2022, căn nhà mới hoàn thiện phần cơ bản. Sô Y Tiết chia sẻ với chúng tôi tổng chi phí xây dựng và mua sắm nội thất khi hoàn thiện dự kiến gần 1 tỷ đồng.

Khoản tiền này không đến từ một hợp đồng quảng cáo lớn hay một nguồn tài chính được gia đình hỗ trợ. Sô Y Tiết cho biết hai vợ chồng đều mồ côi, không có nhiều sự hỗ trợ về tài chính từ hai bên gia đình nên số tiền xây nhà được họ tích góp trong hơn 2 năm.

Căn nhà của vợ chồng Sô Y Tiết (Ảnh cắt từ clip/ YouTube Soytiet Official)

Sau khi có nhà riêng, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2022. Đến năm 2023, họ tiếp tục mua thêm một mảnh đất khoảng 1.000 m² để làm vườn, trồng rau, phát triển việc chăn nuôi và có không gian quay YouTube.

Đến năm 2024, Sô Y Tiết xây thêm một căn nhà sàn trong ngay tại mảnh đất gia đình đang sống với chi phí gần 100 triệu đồng để nghỉ ngơi, uống trà và sinh hoạt cùng gia đình, bạn bè.

Sô Y Tiết giới thiệu về mảnh đất 1.000 m² của mình (Ảnh cắt từ clip/ YouTube Soytiet Official)

(Tổng hợp)