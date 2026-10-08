Thu nhập của Messi và Ronaldo

Hơn hai thập kỷ cạnh tranh trên sân cỏ đã đưa Ronaldo và Messi trở thành biểu tượng có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi từ lâu không chỉ cạnh tranh trên sân cỏ. Hai ngôi sao còn nằm trong nhóm những vận động viên có sức kiếm tiền lớn nhất thế giới , nhờ lượng người hâm mộ khổng lồ và giá trị thương hiệu được xây dựng trong nhiều năm.

Một phân tích của PlayersTime trên 800 tài khoản nổi bật tại 40 quốc gia cho thấy sức ảnh hưởng của hai cầu thủ vẫn có giá trị đặc biệt lớn.

Ronaldo được ước tính có thể thu về khoảng 11,6 triệu USD (khoảng 301,4 tỷ đồng) cho một bài đăng được tài trợ, trong khi Messi đạt khoảng 10,4 triệu USD (khoảng 270,2 tỷ đồng). (Ảnh: Duy Luân)

Hai con số này phần nào cho thấy giá trị thương mại của những tên tuổi lớn nhất làng bóng đá. Với Ronaldo và Messi, thu nhập không còn chỉ đến từ tiền lương hay các hợp đồng thi đấu. Hình ảnh, tên tuổi và cộng đồng người hâm mộ cũng trở thành những tài sản có thể tạo ra hàng triệu USD.

Ronaldo và Messi kiếm tiền từ sức ảnh hưởng

Ronaldo là trường hợp đặc biệt trong thế giới thể thao. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sở hữu lượng người theo dõi thuộc nhóm lớn nhất toàn cầu và đã xây dựng thương hiệu cá nhân CR7 trong nhiều năm.

Messi và Cristiano Ronaldo là hai trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. (Ảnh: PlayersTime)

Vì vậy, mỗi lần Ronaldo xuất hiện cùng một sản phẩm, giá trị thương mại không chỉ nằm ở số người nhìn thấy hình ảnh đó. Một thương hiệu có thể tiếp cận cộng đồng người hâm mộ trải rộng trên nhiều quốc gia thông qua một gương mặt đã quá quen thuộc với công chúng.

Theo ước tính của PlayersTime, mức giá cho một bài đăng tài trợ trên tài khoản của Ronaldo có thể lên tới 11,6 triệu USD.

Messi đứng ngay phía sau với khoảng 10,4 triệu USD. Ngôi sao người Argentina cũng sở hữu một hệ sinh thái thương mại lớn, từ các hợp đồng với những thương hiệu thể thao đến thời trang và hàng xa xỉ.

Adidas là một trong những đối tác thương mại nổi bật của Messi. Anh cũng từng xuất hiện trong các chiến dịch của Louis Vuitton cùng Ronaldo, tạo ra một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của làng quảng cáo thể thao.

Những hợp đồng như vậy cho thấy giá trị của Messi và Ronaldo không chỉ nằm ở thành tích thi đấu. Sau nhiều năm xuất hiện trên sân cỏ, cả hai đã trở thành những thương hiệu toàn cầu.

Vì sao một bài đăng có thể trị giá hàng triệu USD?

Điều đáng chú ý là Ronaldo và Messi không phải những người có tỷ lệ tương tác cao nhất.

Theo phân tích được PlayersTime công bố, tỷ lệ tương tác của hai tài khoản chỉ quanh mức 2%. Trong khi đó, một số nhân vật có lượng người theo dõi nhỏ hơn rất nhiều lại ghi nhận tỷ lệ tương tác cao hơn đáng kể.

Bad Bunny, nghệ sĩ reggaetón người Puerto Rico, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng với giá trị ước tính khoảng 10,2 triệu USD cho mỗi bài đăng. MS Dhoni, huyền thoại cricket Ấn Độ, đứng thứ tư với khoảng 9,4 triệu USD.

Hai người này chỉ có khoảng 50 triệu người theo dõi, nhưng tỷ lệ tương tác được ghi nhận gần 20%.

Điều đó cho thấy thị trường quảng cáo hiện không chỉ nhìn vào số lượng người theo dõi. Một cộng đồng nhỏ hơn nhưng tương tác mạnh với nội dung cũng có thể tạo ra giá trị thương mại rất lớn.

Tuy nhiên, Ronaldo và Messi có một lợi thế khác: Số lượng người theo dõi khổng lồ. Một tỷ lệ tương tác khoảng 2% trên một tài khoản có hàng trăm triệu người theo dõi vẫn tương đương với một lượng người tương tác rất lớn. Quan trọng hơn, mỗi bài đăng của hai cầu thủ đều có khả năng được truyền thông, người hâm mộ và các nền tảng khác tiếp tục chia sẻ. Nói cách khác, thương hiệu không chỉ mua một bài đăng. Họ mua khả năng tạo ra sự chú ý từ một trong những cái tên nổi tiếng nhất thế giới.

Cuộc đua không chỉ nằm trên sân cỏ

Thu nhập của hai cầu thủ vì thế ngày càng khó được nhìn nhận chỉ qua mức lương từ câu lạc bộ.

Messi và Ronaldo cùng góp mặt trong chiến dịch quảng bá của Louis Vuitton. (Ảnh: Louis Vuitton)

Ronaldo có thương hiệu CR7, các hợp đồng quảng cáo và nhiều hoạt động kinh doanh bên ngoài bóng đá. Messi cũng phát triển hình ảnh cá nhân thông qua thời trang, quảng cáo và các hợp tác thương mại. Đây là mô hình ngày càng phổ biến trong thể thao hiện đại. Khi một vận động viên đạt đến mức độ nổi tiếng nhất định, chính tên tuổi của họ trở thành một tài sản.

Ronaldo và Messi mất nhiều năm để xây dựng tài sản đó. Thành tích trên sân giúp họ có hàng trăm triệu người hâm mộ, trong khi các hợp đồng thương mại tiếp tục mở rộng giá trị của thương hiệu cá nhân.

Điều này cũng giải thích tại sao một bài đăng được tài trợ của Ronaldo có thể được định giá tới 11,6 triệu USD và Messi khoảng 10,4 triệu USD, dù những con số này chỉ là ước tính.

Với Ronaldo và Messi, mỗi bàn thắng, danh hiệu hay khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ đều góp phần xây dựng thương hiệu. Đến khi thương hiệu đủ lớn, ngay cả một lần xuất hiện trước người hâm mộ cũng có thể mang về hàng triệu USD.

11,6 triệu USD của Ronaldo và 10,4 triệu USD của Messi vì thế không chỉ là những con số về thu nhập. Đó là mức giá mà thị trường đang đặt cho sức ảnh hưởng của hai trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.