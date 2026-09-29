Trước khi trở thành nhân vật quyền lực trong lĩnh vực bóng đá, Madam Pang tham gia hoạt động kinh doanh, sở hữu nguồn thu nhập và khối tài sản đáng kể.

Madam Pang - Nualphan Lamsam (sinh năm 1966) là cái tên không còn xa lạ với bóng đá Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Bà từng quản lý đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan, đội tuyển nam Thái Lan, từng là Chủ tịch CLB Port FC. Hiện tại, Madam Pang là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và cũng là nữ lãnh đạo đầu tiên đảm nhận chức vụ này.

Nhưng trước khi trở thành nhân vật quyền lực trên sân cỏ, Madam Pang đã là nữ doanh nhân sở hữu mạng lưới kinh doanh trải rộng qua bảo hiểm, bất động sản, bán lẻ, tài chính và thể thao. Bà là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam - gia tộc giàu có và quyền lực nhất nhì Thái Lan, đến mức ở nước này Lamsam còn được dùng như một từ mang ý nghĩa “giàu có”.

Những con số liên quan đến thu nhập và tài sản của Madam Pang từng được cơ quan chức năng Thái Lan công bố cũng gây chú ý.

Madam Pang (Ảnh: FBNV)

Thu nhập hơn 83 tỷ đồng mỗi năm

Theo bản kê khai tài sản được Ủy ban Phòng chống và Trấn áp Tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) công bố đầu năm 2021, Madam Pang và chồng là Pol. Col. Naratchat Sawetnan có tổng thu nhập 110.073.613 baht/năm (khoảng 85,1 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Trong đó, phần thu nhập của Madam Pang đạt 107.616.199 baht, tương đương khoảng 83,2 tỷ đồng/năm, trong khi chồng bà có thu nhập 2.457.414 baht, khoảng 1,9 tỷ đồng.

Khoản 107,6 triệu baht của Madam Pang đến từ nhiều nguồn gồm tiền lương, thù lao hàng tháng, tiền thuê nhà, phụ cấp họp và cổ tức. Với mức thu nhập này, riêng bình quân theo tháng, các khoản thu nhập được kê khai của bà tương đương khoảng 6,9 tỷ đồng/tháng.

Song đây là số liệu trong bản kê khai tại thời điểm năm 2021, không phải mức thu nhập hiện tại của Madam Pang. Cơ cấu thu nhập cũng cho thấy cổ tức và các khoản đầu tư đóng vai trò đáng kể bên cạnh tiền lương, thù lao từ các vị trí điều hành.

Khối tài sản gần 3.700 tỷ đồng

Cùng thời điểm năm 2021, Madam Pang và chồng kê khai tổng tài sản 4.790.635.566 baht, tương đương khoảng 3.704 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản nợ 100.328.874 baht, giá trị tài sản ròng được kê khai là 4.690.306.692 baht, tương đương khoảng 3.626 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại.

Trong cấu trúc tài sản của 2 vợ chồng Madam Pang, đáng chú ý nhất là nhóm "tài sản khác" với 664 hạng mục, tổng trị giá 1.616.380.858 baht, tương đương khoảng 1.250 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện tại). Riêng Madam Pang sở hữu 652 hạng mục trong nhóm này.

Danh sách 652 hạng mục gồm 305 món trang sức trị giá 1.304.510.150 baht, khoảng 1.009 tỷ đồng; 107 chiếc đồng hồ trị giá 156.410.708 baht, khoảng 121 tỷ đồng; cùng 240 chiếc túi xách trị giá 152.100.000 baht, khoảng 118 tỷ đồng.

Trong số những món được kê khai có các mẫu đồng hồ và túi xách đến từ các thương hiệu đắt đỏ như Cartier, Patek Philippe, Rolex,... và nhiều túi Hermes như Birkin, Kelly, Constance,... Phần trang sức cũng xuất hiện những món kim cương có kích thước lên tới 10 - 13 carat.

Madam Pang sở hữu BST túi xách, đồng hồ, trang sức giá trị khủng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh nhóm hàng hiệu, hai vợ chồng nữ doanh nhân còn kê khai 27 khu đất trị giá 1.558.373.250 baht, tương đương khoảng 1.205 tỷ đồng; 38 khoản đầu tư trị giá 1.011.811.299 baht, khoảng 782 tỷ đồng; cùng nhà cửa, công trình xây dựng giá trị.

Riêng tiền gửi tại 30 tài khoản ngân hàng được kê khai ở mức 240.485.798 baht, tương đương khoảng 186 tỷ đồng.

(Ảnh: Hello! Magazine)

Một số BĐS của Madam Pang (Ảnh: IGNV)

6 năm sau bản kê khai tài sản gây chú ý này, các dữ liệu công khai cho thấy danh mục tài sản của Madam Pang vẫn có biến động, đặc biệt là tài sản chứng khoán.

Tại ngày 31/3/2026, Madam Pang sở hữu 85,19 triệu cổ phiếu Muang Thai Insurance (MTI), tương đương 14,44% vốn doanh nghiệp. Trong suốt năm 2026, bà cũng nhiều lần mua thêm cổ phiếu MTI. Lần gần nhất là ngày 15/9/2026, Madam Pang mua thêm tổng cộng 253.800 cổ phiếu MTI, với tổng giá trị giao dịch khoảng 5,42 triệu baht (khoảng 4,34 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Đế chế kinh doanh đứng sau những khoản thu nhập lớn

Những khoản cổ tức và đầu tư của Madam Pang gắn với một danh sách doanh nghiệp khá dài. Theo dữ liệu Creden Data được Sanook Money tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của Cục Phát triển Kinh doanh, Bộ Thương mại Thái Lan vào năm 2024, bà là thành viên hội đồng quản trị của 16 công ty và sở hữu cổ phần tại 20 doanh nghiệp, với tổng giá trị cổ phần được thống kê khoảng 1.370.905.158 baht, tương đương khoảng 1.060 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp liên quan đến Madam Pang trải rộng qua nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý có Muang Thai Insurance, nơi bà giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; Phatra Leasing; các công ty trong hệ sinh thái Muang Thai; doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, bán lẻ và đội bóng Port FC.

Cũng trong bản kê khai năm 2021, ngoài Muang Thai Insurance, Madam Pang còn là thành viên hội đồng quản trị Phatra Leasing, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại Thái Lan và Hội đồng Thương mại Thái Lan, Chủ tịch Port FC (hiện tại đã nghỉ) và Lãnh sự danh dự Cộng hòa Litva tại Bangkok.

Bà cũng từng giữ các vai trò tại Đại học Assumption, Văn phòng Tài sản Hoàng gia và một số cơ quan, tổ chức khác.

Madam Pang là nữ Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan

Nguồn: Sanook, MGR Online