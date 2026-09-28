Thu nhập của Khoa Pug

Khoa Pug bây giờ kiếm tiền bằng những nguồn nào.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, quê Khánh Hòa, là một trong những YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Anh được biết đến qua các video du lịch, ăn uống, trải nghiệm dịch vụ và khám phá nhiều địa điểm ở Việt Nam cũng như nước ngoài.

Khoa Pug.

Hình ảnh của Khoa Pug trong giai đoạn nổi tiếng nhất gắn liền với những chuyến du lịch xa xỉ, nhà hàng đắt đỏ, khách sạn và resort cao cấp. Anh từng thực hiện nhiều video tại Mỹ, Dubai, châu Âu, Trung Quốc, Ai Cập... với mức chi tiêu khiến người xem chú ý. Anh cũng từng gây chú ý với những khoản chi lớn cho trải nghiệm cá nhân, chẳng hạn hai lần phẫu thuật kéo dài chân và nhiều chuyến đi có mức chi phí cao. Có thời điểm, nhiều vlog của anh đạt hàng triệu lượt xem, trở thành một trong những cái tên nổi bật của mảng nội dung trải nghiệm.

Không chỉ vậy, Khoa Pug từng công khai việc tham gia đầu tư ở nhiều lĩnh vực, và kinh doanh...

Song, đến đầu năm 2026, câu chuyện tài chính của Khoa Pug bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Tối 10/2/2026, nam YouTuber đăng tải một video thông báo rằng mình “phá sản”, đồng thời cho biết thời gian trước đó đã liên tiếp đầu tư thua lỗ. Một ngày sau, Khoa Pug tiếp tục đăng video giải thích cụ thể hơn về nguyên nhân. Theo chia sẻ của anh, sai lầm lớn nhất đến từ sự tự phụ, tự cao, tự đại, quá tự tin vì kiếm được tiền từ khi còn trẻ và không thực hiện được chính lời khuyên mà anh từng dành cho người khác là không nên “để trứng vào một giỏ”.

Khoa Pug phá sản.

Khoa Pug cho biết việc công khai mình thất bại và “trắng tay” là điều khiến anh trăn trở trong nhiều đêm.

Sau biến cố tài chính, Khoa Pug không dừng làm nội dung. Ngược lại, anh vẫn duy trì YouTube, TikTok, Facebook và đang có những thay đổi đáng kể về cách làm content.

Theo những gì nam YouTuber công khai, sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội hiện là nguồn thu nhập chính của anh.

Kênh YouTube hiện mang tên Khoa Pug - Solo Trip, có gần 4,8 triệu người đăng ký và hơn 1 tỷ lượt xem. Đây vẫn là nền tảng lớn nhất trong hệ thống nội dung của Khoa Pug.

Nếu trước đây các video thường tập trung mạnh vào những trải nghiệm đắt đỏ, tiêu tiền và công khai mức giá, nội dung hiện tại có xu hướng đời thường hơn. Anh thực hiện các chuyến đi, khám phá địa phương, ẩm thực, lịch sử và văn hóa ở nhiều nơi.

Gần đây, Khoa Pug cũng trở lại Việt Nam thực hiện hành trình xuyên Việt. Trên Facebook, trang gắn với kênh Khoa Pug - Solo Trip vẫn hoạt động khá đều. Cuối tháng 9/2026, anh đăng nội dung về Đồi Sư Tử ở Waterloo, Bỉ, khai thác câu chuyện lịch sử liên quan đến Napoleon. Trước đó, video về điểm cuối Vạn Lý Trường Thành cũng thu hút lượng lớn lượt xem.

Khoa Pug dạo này.

Bên cạnh YouTube và Facebook, TikTok cũng trở thành một nền tảng mới trong hoạt động của Khoa Pug. Trước đây, anh gần như không sử dụng TikTok và từng nhiều lần lên tiếng về việc bị giả mạo tài khoản. Đầu năm 2026, Khoa Pug chính thức lập TikTok để chia sẻ hậu trường các video YouTube, những nội dung ngắn và tương tác với người xem.

Việc đổi tên kênh YouTube thành Khoa Pug - Solo Trip cũng gắn với định hướng làm nội dung du lịch một mình, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Như vậy, nếu chỉ dựa trên những thông tin mà Khoa Pug từng công khai, nguồn thu hiện tại được xác nhận rõ nhất là hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Từ lượng người đăng ký và lượt xem lớn trên YouTube, đây vẫn là nền tảng quan trọng trong công việc của nam YouTuber. Ngoài ra, việc duy trì hoạt động trên nhiều mạng xã hội cũng mở ra các nguồn thu liên quan đến hoạt động sáng tạo nội dung, dù Khoa Pug không công khai cụ thể hiện tại mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu từ từng nền tảng.

Ảnh: FBNV.