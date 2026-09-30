Thu nhập của giáo sư trường đại học top 1 thế giới

Đứng đầu bảng xếp hạng đại học toàn cầu suốt nhiều năm liền, ngôi trường này cũng khiến không ít người tò mò về mức lương của những người đang giảng dạy tại đây.

Viện Công nghệ Massachusetts, thường được biết đến với tên viết tắt MIT, vừa được tổ chức xếp hạng QS World University Rankings công bố là trường đại học số 1 thế giới năm thứ 15 liên tiếp, tính đến kỳ xếp hạng 2026-2027. Trường cũng đứng đầu 12 lĩnh vực chuyên môn riêng lẻ như Khoa học Máy tính, Toán học, Vật lý và Kỹ thuật Điện tử. Với vị thế đó, nhiều người đặt câu hỏi liệu các giáo sư tại ngôi trường số 1 thế giới có đang nhận mức lương tương xứng với danh tiếng hay không.

Khuôn viên Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ (Ảnh: MIT Technology Review)

Giáo sư chính nhận gần 300.000 USD mỗi năm

Theo dữ liệu tổng hợp năm 2025 từ trang thống kê giáo dục Mỹ Univstats, mức lương trung bình của giảng viên MIT có sự phân hóa rõ theo từng học hàm. Giáo sư chính, gồm 686 người, nhận trung bình 294.972 USD một năm, quy đổi theo tỷ giá hiện tại vào khoảng 7,76 tỷ đồng, tăng 3,65% so với năm trước. Phó giáo sư, gồm 215 người, nhận trung bình 191.064 USD, khoảng 5,02 tỷ đồng, tăng 3,49%. Trợ lý giáo sư nhận trung bình 165.704 USD, khoảng 4,36 tỷ đồng, tăng 5,14%, mức tăng theo tỷ lệ phần trăm cao nhất trong các học hàm.

Tính chung toàn bộ giảng viên mọi cấp bậc, mức lương trung bình là 221.399 USD một năm, khoảng 5,82 tỷ đồng, tăng 4,31% so với năm 2024. Tuy nhiên, vì đây là dữ liệu tổng hợp thứ cấp chứ không phải công bố trực tiếp từ MIT hay từ Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAUP), nên các con số trên chỉ mang tính tham khảo.

Một chi tiết đáng chú ý là cách tính lương của MIT không giống với hình dung thông thường. Theo chính sách lương thường niên của trường, giảng viên cơ hữu chỉ được trả lương chính thức cho 9 tháng trong năm học, từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 5. Với các tháng hè, giảng viên có thể nhận thêm thu nhập nếu tham gia nghiên cứu được tài trợ, mỗi tháng hè được tính bằng 1/9 mức lương cả năm.

Theo quy định của bộ phận quản lý nghiên cứu MIT, giảng viên có thể tính tối đa khoảng 2,7 tháng lương hè từ các khoản tài trợ liên bang. Điều này có nghĩa là nếu có đề tài nghiên cứu, tổng thu nhập thực nhận trong năm có thể cao hơn đáng kể so với mức lương cơ bản 9 tháng nói trên.

MIT vừa được QS xếp hạng số 1 thế giới năm thứ 15 liên tiếp (Ảnh: MIT News)

Khoảng cách với lương lãnh đạo trường

So với mức lương giảng viên, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo điều hành MIT lại ở một tầm khác hẳn. Theo hồ sơ thuế Form 990 mà các tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ buộc phải công khai, nữ hiệu trưởng Sally Kornbluth nhận tổng thu nhập khoảng 1,8 triệu USD trong năm tài khóa 2024, tương đương khoảng 47,3 tỷ đồng, gồm lương, phúc lợi và các khoản thưởng. Đây là mức chênh lệch lớn so với lương giáo sư chính, phản ánh cơ cấu thu nhập phổ biến ở các đại học tư hàng đầu nước Mỹ, nơi lãnh đạo điều hành và những vị trí quản lý quỹ đầu tư của trường thường có thu nhập vượt xa giảng viên đứng lớp.

Một điểm khác cũng được nhắc đến trong dữ liệu lương giảng viên MIT là khoảng cách thu nhập giữa hai giới ở cấp giáo sư chính. Theo thống kê nói trên, mức lương trung bình của nam giáo sư chính là 291.314 USD, trong khi nữ giáo sư chính lại nhận cao hơn một chút, ở mức 307.608 USD, chênh lệch khoảng 16.294 USD nghiêng về phía nữ giới. Đây là điểm khác biệt so với xu hướng chung của toàn ngành giáo dục đại học Mỹ, nơi theo báo cáo thường niên của AAUP công bố năm 2025, lương trung bình của giảng viên nữ trên cả nước chỉ bằng khoảng 83,2% so với giảng viên nam.

Theo QS World University Rankings, MIT News, Univstats, AAUP, AcademicJobs