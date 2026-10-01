Thu nhập của giảng viên Đại học Harvard

Ngôi trường đại học lâu đời và giàu có bậc nhất nước Mỹ vẫn luôn khiến nhiều người tò mò về mức lương của những người đứng lớp tại đây.

Được thành lập từ năm 1636, Đại học Harvard là trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ, đồng thời sở hữu quỹ tài trợ giáo dục lớn nhất thế giới trong khối đại học, đạt gần 57 tỷ USD tính đến năm 2025. Với nguồn lực tài chính khổng lồ như vậy, không ít người mặc định rằng giảng viên tại Harvard cũng phải nhận mức lương thuộc hàng cao nhất giới học thuật.

Theo dữ liệu IPEDS của Bộ Giáo dục Mỹ, được trang thống kê giáo dục Univstats tổng hợp, mức lương trung bình của toàn bộ 1.829 giảng viên tại Harvard năm 2025 là 223.353 USD một năm (khoảng 5,8 tỷ đồng), tăng 5,39% so với năm 2024. Đây là mức lương thuộc nhóm cao nhất trong toàn ngành giáo dục đại học Mỹ, cao gấp khoảng 3 lần mức lương trung bình toàn quốc của giảng viên tại các trường đại học 4 năm, vốn chỉ khoảng 73.709 USD (khoảng 1,91 tỷ đồng).

Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ, ngôi trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ được thành lập từ năm 1636 (Ảnh: Harvard University)

Giáo sư nhận lương gần 300.000 USD một năm, nữ phó giáo sư còn vượt cả nam giới

Mức lương tại Harvard có sự phân hóa rõ theo từng học hàm. Giáo sư chính, gồm 1.000 người, nhận trung bình 293.619 USD (khoảng 7,62 tỷ đồng) một năm, tăng 6,39% so với năm trước. Phó giáo sư, gồm 135 người, nhận trung bình 176.247 USD (khoảng 4,58 tỷ đồng). Trợ lý giáo sư, gồm 253 người, nhận trung bình 160.116 USD (khoảng 4,16 tỷ đồng). Giảng viên thỉnh giảng (lecturer) nhận trung bình 132.002 USD (khoảng 3,43 tỷ đồng), còn giảng viên tập sự (instructor) nhận thấp nhất, trung bình 86.360 USD (khoảng 2,24 tỷ đồng).

Về chênh lệch giới tính, tính chung toàn bộ giảng viên, nam giới nhận trung bình 239.294 USD (khoảng 6,21 tỷ đồng), cao hơn 41.066 USD (khoảng 1,06 tỷ đồng), tức khoảng 20,72%, so với mức 198.228 USD (khoảng 5,15 tỷ đồng) của nữ giới. Tuy nhiên khoảng cách này thu hẹp đáng kể ở cấp giáo sư chính, chỉ còn chênh 17.499 USD (khoảng 454 triệu đồng), tương đương 6,21%. Đặc biệt ở cấp phó giáo sư, xu hướng còn đảo ngược khi nữ phó giáo sư nhận trung bình 176.994 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng), cao hơn một chút so với mức 175.793 USD (khoảng 4,56 tỷ đồng) của nam giới cùng cấp.

Con số lương trung bình cũng chưa phản ánh hết thực tế, vì hồ sơ thuế Form 990 mà Harvard buộc phải công khai hằng năm với Sở Thuế vụ Mỹ từng cho thấy một số giáo sư nhận khoản chi trả vượt xa mức trung bình. Năm 2024, bà Kathleen McGinn, giáo sư ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard, chuyên nghiên cứu về giới và công việc, nhận tổng cộng 1,9 triệu USD (khoảng 49,3 tỷ đồng), trong đó có khoản chi trả một lần trị giá 1,6 triệu USD (khoảng 41,5 tỷ đồng) gắn với chương trình khuyến khích nghỉ hưu tự nguyện dành cho giáo sư biên chế lâu năm tại trường.

Sảnh Widener, thư viện trung tâm của Đại học Harvard, nơi lưu giữ hàng triệu đầu sách và là biểu tượng quen thuộc của trường (Ảnh: Harvard Library)

Người có lương cao nhất Harvard lại không phải giáo sư hay hiệu trưởng

So với lương giảng viên, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo và quản lý quỹ đầu tư của Harvard lại ở một tầm khác hẳn. Ông Alan Garber, hiệu trưởng đương nhiệm, nhận tổng cộng hơn 1,6 triệu (khoảng 41,5 tỷ đồng) USD trong năm 2024, năm đầu tiên ông giữ chức chính thức sau giai đoạn làm quyền hiệu trưởng. Bước sang năm tài khóa 2026, ông chủ động nhận cắt giảm 25% lương trong bối cảnh Harvard đối mặt với việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đóng băng gần 3 tỷ USD (khoảng 77,9 nghìn tỷ đồng) tài trợ liên bang cho trường.

Ông Alan Garber là hiệu trưởng đương nhiệm của Harvard (Ảnh: Harvard University)

Trường hợp gây chú ý nhất là bà Claudine Gay, cựu hiệu trưởng Harvard, người từng từ chức vào tháng 1 năm 2024 sau phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ về vấn đề bài Do Thái trong khuôn viên trường, kèm theo cáo buộc đạo văn trong các công trình học thuật của bà. Dù đã rời cương vị hiệu trưởng, hồ sơ thuế năm 2024 cho thấy bà Gay vẫn nhận hơn 1,5 triệu USD (khoảng 38,95 tỷ đồng), thậm chí còn cao hơn mức hơn 1,3 triệu USD (khoảng 33,76 tỷ đồng) bà nhận năm 2023, năm bao gồm cả giai đoạn làm trưởng khoa Nghệ thuật và Khoa học lẫn 6 tháng ngắn ngủi tại vị trí hiệu trưởng. Bà Gay hiện đã quay lại làm giáo sư ngành Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Người Mỹ gốc Phi tại trường từ đầu năm 2025.

Người có thu nhập cao nhất tại Harvard năm 2024 lại không phải một nhà khoa học hay lãnh đạo học thuật mà là ông Nirmal P. Narvekar, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý Harvard (HMC), đơn vị phụ trách vận hành quỹ tài trợ giáo dục gần 57 tỷ USD của trường. Ông Narvekar nhận khoảng 6,2 triệu USD (khoảng 161 tỷ đồng) trong năm này, cao hơn nhiều lần so với cả hiệu trưởng lẫn giáo sư được trả lương cao nhất trường.

Theo Univstats/IPEDS, The Harvard Crimson, Harvard Magazine, The Boston Globe