Thu nhập của "bé" Xuân Mai hiện tại

Cuộc sống hiện tại của Xuân Mai sau nhiều năm rời showbiz được nhiều khán giả quan tâm.

Xuân Mai từng là một trong những giọng ca thiếu nhi nổi tiếng nhất Việt Nam. Bắt đầu đi hát từ khi mới hơn 2 tuổi, cô bé nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với hàng loạt ca khúc như Con Cò Bé Bé, Một Con Vịt, Cháu Lên Ba, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Cả Nhà Thương Nhau...

Xuân Mai từng là một trong những giọng ca thiếu nhi nổi tiếng nhất Việt Nam

Sinh năm 1995 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Xuân Mai sớm được tiếp xúc với âm nhạc. Cha cô là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Từ khoảng năm 1997, hình ảnh cô bé bắt đầu phủ sóng qua những băng đĩa thiếu nhi. Giọng hát trong trẻo, cách phát âm còn ngọng nghịu cùng khả năng biểu diễn tự nhiên giúp Xuân Mai nhanh chóng trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em.

Ca khúc Mẹ Yêu Không Nào ( thường được gọi là Con Cò Bé Bé) do Xuân Mai thể hiện là giai điệu quen thuộc của hàng triệu trẻ em Việt Nam

Thương hiệu Con Cò Bé Bé trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Xuân Mai tiếp tục thực hiện hàng loạt sản phẩm dành cho thiếu nhi, thu âm hàng trăm ca khúc và xuất hiện trong nhiều chương trình biểu diễn. Khi mới 5 tuổi, cô bé đã tổ chức liveshow tại Sân khấu Lan Anh, thu hút hàng nghìn khán giả. Hình ảnh Xuân Mai với hai bím tóc, những bộ váy nhiều màu và giọng hát đặc trưng phủ sóng từ gia đình, trường học đến các cửa hàng băng đĩa.

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Sân khấu hoành tráng của Xuân Mai khi thực hiện liveshow vào năm 5 tuổi

Trong thời kỳ đỉnh cao, tên tuổi Xuân Mai gắn liền với một loạt ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Ôi Con Cò Bé Bé, Một Con Vịt, Cháu Lên Ba, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Rửa Mặt Như Mèo, Cả Nhà Thương Nhau, Kìa Con Bướm Vàng, Con Heo Đất, Tập Đếm, Hai Con Thằn Lằn Con, Ba Bà Đi Bán Lợn Con, Đàn Gà Con, Bắc Kim Thang... Nhiều bài hát trong số này đến nay vẫn được các thế hệ trẻ em biết đến.

Tuy nhiên, khi đang ở giai đoạn nổi tiếng nhất, Xuân Mai lại rời Việt Nam theo mẹ sang Mỹ định cư

Tuy nhiên, khi đang ở giai đoạn nổi tiếng nhất, Xuân Mai lại rời Việt Nam. Năm 2004, cô theo mẹ sang Mỹ định cư. Việc chuyển sang một môi trường sống mới khiến hoạt động nghệ thuật của Xuân Mai bị gián đoạn. Cô tập trung cho việc học và chỉ thỉnh thoảng tham gia biểu diễn tại các chương trình cộng đồng.

Sau này, Xuân Mai hử xây dựng hình ảnh ca sĩ trưởng thành với một số sản phẩm như Nỗi Nhớ Đóng Băng, Cây Bàng...nhưng hông tạo được hiệu ứng tương đương thời nổi tiếng

Năm 2009, Xuân Mai trở về Việt Nam và thử xây dựng hình ảnh ca sĩ trưởng thành với một số sản phẩm như Nỗi Nhớ Đóng Băng, Cây Bàng... Tuy nhiên, những sản phẩm này không tạo được hiệu ứng tương đương thời kỳ cô còn là ca sĩ nhí. Hình ảnh “bé Xuân Mai” đã trở thành dấu ấn quá lớn, trong khi khán giả cần thời gian để làm quen với một Xuân Mai trưởng thành.

Xuân Mai kết hôn năm 2014, hiện có 3 con và sinh sống tại Mỹ

Sau lần xuất hiện trong một bộ phim truyền hình năm 2018, Xuân Mai gần như không còn hoạt động nổi bật trong showbiz. Cô kết hôn năm 2014, hiện có 3 con và sinh sống tại Mỹ. Từ một ca sĩ nhí thường xuyên đứng trên sân khấu, Xuân Mai dần chuyển sang cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung cho gia đình và công việc.

Chính mức độ nổi tiếng đặc biệt khi còn nhỏ khiến câu chuyện thu nhập của Xuân Mai từng được nhiều người quan tâm. Có thời điểm xuất hiện thông tin cho rằng cô bé đã kiếm được tiền tỷ khi mới 5 tuổi nhờ đi hát, bán băng đĩa và thực hiện liveshow. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Cảnh, tiền cát-xê Xuân Mai nhận được khi còn nhỏ chủ yếu được dùng để xoay vòng vốn và tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

Từng có thời điểm Xuân Mai được đồn đoán kiếm được tiền tỷ vào thời điểm nổi đình đám tuy nhiên sau đó cha cô đã phủ nhận thông tin này

Gia đình thậm chí đầu tư phòng thu và thiết bị quay dựng tại nhà để phục vụ việc sản xuất. Vì vậy, mức độ nổi tiếng và số lượng sản phẩm lớn của Xuân Mai không đồng nghĩa với việc gia đình đã tích lũy được một khoản tiền khổng lồ.

Các liveshow cũng tiêu tốn nhiều chi phí. Gia đình phải tự đầu tư cho sân khấu, âm thanh, ánh sáng, vũ đoàn, đạo diễn và ê-kíp, trong khi tiền bán vé phần lớn được dùng để bù chi phí tổ chức. Bên cạnh đó, tình trạng băng đĩa lậu phổ biến vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 cũng khiến số lượng sản phẩm bán ra không thể đồng nhất với doanh thu thực tế của gia đình.

Trước đây, Xuân Mai từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

Trước đây, Xuân Mai từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, công việc văn phòng không mang lại mức thu nhập đủ để trang trải các khoản chi phí sinh hoạt tại Mỹ. Vì vậy, cô tranh thủ làm thêm tại một tiệm nail vào cuối tuần để có thêm thu nhập.

Sau một thời gian, Xuân Mai và chồng chuyển hẳn sang công việc tại tiệm nail ở Ohio

Sau một thời gian, Xuân Mai và chồng chuyển hẳn sang công việc tại tiệm nail ở Ohio. Cô làm nail, nối mi và nhận thêm một số công việc liên quan, trong khi chồng chủ yếu làm nail. So với hình ảnh cô bé từng xuất hiện dày đặc trên sân khấu và băng đĩa thiếu nhi, cuộc sống của Xuân Mai hiện tại khá bình dị. Cô không đặt hoạt động nghệ thuật làm nguồn thu nhập chính mà ưu tiên công việc ổn định, chăm sóc gia đình và các con.

Tháng 7/2026, Xuân Mai bất ngờ trở lại âm nhạc khi kết hợp cùng Xuân Nghi trong Có Ai Quan Tâm Mình Đâu

Đáng chú ý, tháng 7/2026, Xuân Mai bất ngờ trở lại âm nhạc khi kết hợp cùng Xuân Nghi trong Có Ai Quan Tâm Mình Đâu. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trong một dự án âm nhạc mới sau hơn 20 năm gần như không hoạt động trên thị trường, đồng thời gợi lại hình ảnh nữ ca sĩ từng được khán giả biết đến từ khi còn rất nhỏ.

Ảnh: Internet tổng hợp