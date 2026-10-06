Thu nhập của Á hậu Miss Universe đóng phim trăm tỷ, có bài hát nổi tiếng toàn cầu

Vừa thành Á hậu lại đóng phim trăm tỷ và có bài hát nổi tiếng toàn cầu, nữ ca sĩ có thu nhập và tài sản đáng nể ở tuổi 23.

Mới đây, đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với sự chú ý đặc biệt dành cho Pháo khi nữ rapper xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3. Không dừng lại ở thành tích trong Top 5 chung cuộc, nữ rapper sinh năm 2003 còn liên tiếp được xướng tên ở hàng loạt giải phụ quan trọng như Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp tài năng và Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội.Việc liên tục gặt hái thành tựu ở nhiều lĩnh vực không chỉ giúp cô xây dựng vị thế nghệ sĩ đa năng mà còn mang lại nguồn thu nhập ấn tượng cùng khối tài sản đáng mơ ước đối với một nghệ sĩ thuộc thế hệ Gen Z.

Pháo giành ngôi vị Á hậu 3 tại Miss Universe 2026

Việc liên tục gặt hái thành tựu ở nhiều lĩnh vực mang lại nguồn thu nhập ấn tượng cùng khối tài sản đáng mơ ước cho Pháo

Bắt đầu tiếp xúc với rap từ năm 2018, Pháo lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi King Of Rap 2020 và xuất sắc giành vị trí Á quân ở tuổi 17. Chất giọng lạ, tư duy sáng tác cá tính và phong cách trình diễn tự tin đã biến cô thành một trong những cái tên Gen Z hứa hẹn nhất thời điểm đó.

Pháo lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi King Of Rap 2020 và xuất sắc giành vị trí Á quân ở tuổi 17

Bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi Pháo vươn ra khỏi phạm vi thị trường nội địa chính là hiện tượng âm nhạc 2 Phút Hơn, ca khúc được phát hành năm 2020 và bùng nổ qua phiên bản KAIZ Remix. Ca khúc trở thành hiện tượng khi vọt lên đứng đầu bảng tìm kiếm toàn cầu của Shazam, lọt Top 10 Spotify Global Viral và ghi danh trên bảng xếp hạng Billboard danh giá, đồng thời tạo ra trào lưu vũ đạo phủ sóng khắp các nền tảng TikTok và Douyin.

Video 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) - Pháo

Độ lan tỏa này giúp Pháo có cơ hội hợp tác với rapper quốc tế Tyga trong phiên bản 2 Phút Hơn (Make It Hot) vào năm 2021. Không dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ liên tục duy trì độ nhận diện thông qua các sản phẩm âm nhạc như Một Ngày Chẳng Nắng, Trúc Xinh, Sự Nghiệp Chướng và mới đây nhất là EP Ctrl-X.

Pháo có từng cơ hội hợp tác với rapper quốc tế Tyga trong phiên bản 2 Phút Hơn (Make It Hot) vào năm 2021

Sự linh hoạt trong tư duy nghệ thuật tiếp tục đưa cô xuất hiện tại hàng loạt chương trình truyền hình thực tế lớn như The Heroes, Sao Nhập Ngũ và lọt Top 10 chương trình Em Xinh Say Hi vào năm 2025. Đặc biệt, năm 2026 ghi nhận bước chuyển mình khi Pháo thử sức với điện ảnh qua vai Nhật Hạ trong tác phẩm Thỏ Ơi của đạo diễn Trấn Thành, một bộ phim gặt hái doanh thu ấn tượng hơn 450 tỷ đồng, trước khi cô tiếp tục gây bất ngờ với danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam.

Nữ rapper từng lọt Top 10 chương trình Em Xinh Say Hi vào năm 2025

Năm 2026 ghi nhận bước chuyển mình khi Pháo thử sức với điện ảnh qua vai Nhật Hạ trong tác phẩm Thỏ Ơi của đạo diễn Trấn Thành

Nhìn vào chuỗi hoạt động đa dạng đó, tiềm lực tài chính của Pháo được hình thành từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau và gia tăng đáng kể qua từng năm. Nguồn thu đầu tiên và trực tiếp nhất đến từ hoạt động biểu diễn liên tục tại các sự kiện âm nhạc, đại nhạc hội và sự kiện doanh nghiệp. Nhờ sức hút ổn định từ các sân khấu truyền hình cùng tệp khán giả trẻ đông đảo, Pháo duy trì tần suất chạy show đều đặn.

Nguồn thu đầu tiên và trực tiếp nhất của Pháo đến từ hoạt động biểu diễn liên tục tại các sự kiện âm nhạc, đại nhạc hội và sự kiện doanh nghiệp

Bên cạnh tiền thù lao đi diễn trực tiếp, doanh thu từ bản quyền âm nhạc số đóng góp một nguồn thu nhập thụ động bền vững cho nữ ca sĩ. Siêu hit 2 Phút Hơn phiên bản KAIZ Remix hiện đã vượt mốc 300 triệu lượt nghe riêng trên nền tảng YouTube, đồng thời nhận về hàng trăm triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, Apple Music cũng như tiền bản quyền sử dụng giai điệu từ hàng triệu video sáng tạo trên TikTok hay Douyin.

Bên cạnh tiền thù lao đi diễn trực tiếp, doanh thu từ bản quyền âm nhạc số đóng góp một nguồn thu nhập thụ động bền vững cho nữ rapper

Ngoài ra, việc mở rộng hoạt động sang điện ảnh và đường đua nhan sắc đã giúp Pháo đa dạng hóa tối đa nguồn thu. Thành công sớm ở tuổi 23 mang lại cho Pháo nguồn tài chính vững vàng để tích lũy khối tài sản cá nhân đáng chú ý. Nữ rapper từng tiết lộ bản thân có “nơi chốn đi về” ở Sài Gòn, Hà Nội, Tuyên Quang. Dù nắm giữ nguồn thu nhập lớn từ nhiều mảng hoạt động khác nhau, Pháo từng chia sẻ rằng toàn bộ tài chính và tiền thù lao của cô từ trước đến nay đều do mẹ trực tiếp quản lý.

Nữ rapper từng tiết lộ bản thân có “nơi chốn đi về” ở Sài Gòn, Hà Nội, Tuyên Quang

Bằng tài năng thực lực và tinh thần làm việc nghiêm túc, Pháo đang sở hữu một nguồn thu nhập ổn định và tài sản tích luỹ đáng mơ ước ở độ tuổi rất trẻ

Nhìn lại chặng đường từ một nữ rapper tài năng trên sân khấu underground đến danh hiệu Á hậu, nữ chính phim trăm tỷ và chủ nhân bản hit toàn cầu, Pháo đã chứng minh hình mẫu nghệ sĩ Gen Z thế hệ mới đầy cá tính, bản lĩnh và không ngừng nỗ lực vượt qua những giới hạn an toàn. Bằng tài năng thực lực và tinh thần làm việc nghiêm túc, Pháo đang sở hữu một nguồn thu nhập ổn định và tài sản tích luỹ đáng mơ ước ở độ tuổi rất trẻ.

Ảnh: Tổng hợp