Thu nhập bình quân Việt Nam từng xếp thứ 172 trên thế giới, hiện nhảy vọt thế nào?

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam đạt khoảng 170 USD, xếp thứ 172/178 trên thế giới.

Đến năm 2023, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.150 USD, xếp thứ 116 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2023 đã tăng gấp hơn 24 lần, nhảy 56 bậc trên thế giới so với năm 1993.

Thu nhập bình quân Việt Nam giai đoạn 1993 – 2024. Nguồn: WB.

Đến năm 2024, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.490 USD, xếp thứ 112 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã nhảy 4 bậc trên thế giới so với năm 2023. Nếu so với năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã tăng gấp hơn 26 lần, nhảy 60 bậc trên thế giới.

Năm 2024, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (từ 6 - 6,5%), và dự kiến tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 8%.

Hiện nay, Chính phủ đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và đạt tăng trưởng hai chữ số những năm tới, hướng đến mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035 và thu nhập cao vào năm 2045.

Theo tiêu chuẩn mới nhất của WB, những nước có thu nhập bình quân dưới 1.145 USD là nước có thu nhập thấp, thu nhập từ 1.146 – 4.515 USD là nước có thu nhập trung bình thấp, thu nhập từ 4.516 – 14.005 là nước có thu nhập trung bình cao, thu nhập lớn hơn 14.005 là nước có thu nhập cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng từng nhận định trong 20 năm tới, nước ta phải đạt tăng trưởng cao ở mức hai chữ số (từ 10% trở lên) mới hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.

Theo GS.TS. Trần Thị Vân Hoa – Trường Kinh tế và Quản lý công (Đại học Kinh tế Quốc dân) nêu rõ, Việt Nam có khát vọng vượt từ thu nhập trung bình thấp lên ngưỡng thu nhập cao dự kiến vào năm 2045.

Đây là một thách thức trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện tái cấu trúc hành chính toàn diện, cũng như thực hiện cuộc cách mạng về thể chế, hạ tầng và công nghệ, giữa những căng thẳng thương mại toàn cầu. Để thực hiện được tham vọng lớn, giải pháp trọng tâm là phải hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao; đồng thời phải chuyển đổi số toàn diện, phát triển công nghiệp công nghệ cao, GS.TS. Trần Thị Vân Hoa nhấn mạnh.