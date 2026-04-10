Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính chiều 9/4, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân với đề xuất bổ sung giảm trừ chi phí y tế và giáo dục đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Nội dung này hướng tới giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm công bằng trong điều tiết thu nhập.

Cụ thể, ngày 26/3/2026, Bộ Tài chính đã gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan về dự thảo Nghị định. Đồng thời, nội dung dự thảo được công khai trên các cổng thông tin điện tử để tiếp nhận ý kiến từ xã hội.

Dự kiến, sau khi được Quốc hội thông qua, chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Một nội dung trọng tâm của dự thảo là bổ sung khoản giảm trừ đối với hai lĩnh vực gắn với đời sống người dân là chi phí y tế và giáo dục. Bộ Tài chính đưa ra hai phương án cụ thể.

Phương án thứ nhất đề xuất mức giảm trừ chi phí y tế khoảng 20 triệu đồng/năm và chi phí giáo dục khoảng 21 triệu đồng/năm, tổng cộng 41 triệu đồng/năm. Phương án thứ hai nâng mức giảm trừ lên 23 triệu đồng đối với y tế và 24 triệu đồng đối với giáo dục.

Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) giải đáp về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân - Ảnh: VGP

Các mức đề xuất được xây dựng trên cơ sở dữ liệu thống kê chi tiêu thực tế của người dân. Theo số liệu năm 2024, chi tiêu y tế bình quân khoảng 3,5 triệu đồng/người/năm đối với khám chữa bệnh ngoại trú và từ 10 đến 12 triệu đồng/năm đối với điều trị nội trú. Trong khi đó, chi tiêu cho giáo dục và đào tạo bình quân khoảng 9,6 triệu đồng/người/năm.

Căn cứ tỷ lệ người phụ thuộc bình quân khoảng 0,8 người trên một người nộp thuế, cơ quan soạn thảo ước tính tổng chi phí liên quan đến y tế và giáo dục cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc khoảng 20,4 triệu đồng/năm đối với y tế và 19,2 triệu đồng/năm đối với giáo dục.

Từ các số liệu này, các phương án giảm trừ được thiết kế với mức cao hơn chi tiêu thực tế nhằm tạo dư địa hỗ trợ người dân.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, mức giảm trừ trong phương án 1 tương đương khoảng gấp 2 lần chi tiêu y tế nội trú và khoảng 2,2 lần chi tiêu giáo dục bình quân năm 2024. Điều này cho thấy định hướng chính sách không chỉ bám sát thực tế mà còn tính đến yếu tố dự phòng chi phí.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong mức giảm trừ gia cảnh hiện hành đã bao gồm một phần chi phí sinh hoạt cơ bản, trong đó có chi cho y tế và giáo dục. Tuy nhiên, việc bổ sung khoản giảm trừ riêng là phần hỗ trợ thêm, được tính toán dựa trên số liệu cụ thể để phù hợp với thực tiễn.

Về tác động ngân sách, nếu áp dụng phương án 2, dự kiến số giảm thu ngân sách khoảng hơn 7.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính sách này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế của người dân.

Theo tính toán, một cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế, và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất.

Định hướng chính sách được xác định là giảm áp lực thuế thông qua tăng mức giảm trừ, qua đó hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Liên quan đến tính khả thi khi triển khai, đặc biệt là yêu cầu hóa đơn, chứng từ đối với các khoản chi y tế và giáo dục, đại diện Bộ Tài chính cho biết việc thực hiện sẽ tuân thủ quy định pháp luật về quản lý thuế.

Theo quy định hiện hành, các khoản chi muốn được giảm trừ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Với việc áp dụng hóa đơn điện tử, các cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Đối với lĩnh vực y tế và giáo dục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu về hóa đơn, chứng từ phải được thực hiện theo quy định. So với trước đây khi còn áp dụng hóa đơn giấy với ngưỡng 200.000 đồng có thể không cần xuất hóa đơn, hiện nay các giao dịch phải được ghi nhận đầy đủ.

Bộ Tài chính cho biết, người dân đã chi trả chi phí hợp pháp cần được cấp hóa đơn để làm căn cứ giảm trừ thuế. Trường hợp vi phạm quy định về hóa đơn, các bên liên quan có thể bị xử lý theo quy định.

"Hiện các phương án vẫn đang được tiếp tục lấy ý kiến và hoàn thiện. Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến để chỉnh lý dự thảo, bảo đảm khi ban hành, chính sách vừa hỗ trợ người dân vừa phù hợp với cân đối ngân sách. Việc điều chỉnh chính sách thuế theo hướng tăng giảm trừ cho các nhu cầu như y tế và giáo dục được kỳ vọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo cơ sở cho phát triển", đại diện Bộ Tài chính cho hay.



