Ảnh: Kaan Sezer/Getty Images/iStockphoto

Thị trường việc làm “không đảm bảo” và chi phí nhà ở tăng cao ở Anh đang khiến tầng lớp trung lưu phải vất vả để duy trì mức sống cơ bản, dù thu nhập hộ gia đình lên tới 60.000 bảng Anh (khoảng 1,87 tỷ VNĐ) mỗi năm.

Báo cáo có tựa đề Caught in the Middle được công bố bởi cơ quan Financial Fairness Trust (FFT) cho biết việc làm thiếu ổn định đồng nghĩa 1/3 những người đang có thu nhập trung bình hiện tại sẽ không còn kiếm được như vậy trong năm tới.

Cố vấn chính sách Donald Hirsch tại FFT và là một trong những tác giả của báo cáo cho biết, 20% những người có thu nhập trung bình đang gặp khó khăn trong việc mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Ông nói: “Đó là những người kiếm được từ 30.000 đến 60.000 bảng Anh một năm”.

Ông nói thêm rằng việc có thu nhập trung bình cũng không thể giúp mọi người cảm thấy an toàn. Trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại, những người có thu nhập khiêm tốn càng dễ bị tổn thương. Họ phải đối mặt với nhiều bất ổn và được khuyến nghị tiết kiệm cho những khó khăn sau này cũng như khi về hưu.

Nếu họ đang phải trả nợ sinh viên và trả tiền nhà ở cao, việc duy trì mức sống cơ bản cũng sẽ trở nên khó khăn.

Báo cáo định nghĩa công việc “không đảm bảo” là tự kinh doanh, việc làm bán thời gian thâm niên dưới 2 - 3 năm hoặc các công việc toàn thời gian lương thấp.

Trong thập niên 2010, người trưởng thành trong độ tuổi lao động có nhiều cơ hội việc làm hơn, nhưng ít khả năng làm công việc ổn định hơn.

Tỷ lệ thất nghiệp giai đoạn này đã giảm từ 20% xuống 18%, nhưng việc làm ổn định cũng giảm 1,6 điểm phần trăm, còn việc làm không ổn định tăng 4 điểm phần trăm.

Chuyên gia cho biết vấn đề của tầng lớp trung lưu không nghiêm trọng bằng những người có thu nhập thấp. Nhưng điều quan trọng là chính phủ phải hành động để giải quyết tình trạng bất an ngày càng gia tăng.

Mặc dù áp lực tài chính đối với các gia đình có thu nhập trung bình không phải là điều xa lạ, nhưng một số vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn. Chi phí chăm sóc trẻ em đã vượt xa giá các dịch vụ và thu nhập khác. Trong nhiều trường hợp, nhà ở trở nên khó mua hơn. Nợ sinh viên cũng tăng lên đáng kể và tiết kiệm lương hưu ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Một số nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn những người khác, chẳng hạn như người độc thân, cha mẹ đơn thân, những người thuê nhà, và người trẻ tuổi.

Báo cáo lập luận rằng nước Anh cần phải hành động nhiều hơn để đảm bảo thu nhập của tầng lớp trung lưu trước tình trạng giá cả tăng, và để tăng số tiền đóng góp của chủ lao động và chính phủ vào lương hưu.