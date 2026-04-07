Không phải không biết tiết kiệm, mà là chi phí sống đã vượt xa công thức cũ

Trong nhiều năm, quy tắc 50-30-20 được xem như “chuẩn mực” quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, với mức thu nhập 15 triệu/tháng ở thời điểm hiện tại, công thức này ngày càng trở nên xa rời thực tế. Chỉ cần nhìn vào các khoản chi cơ bản: Tiền thuê nhà và điện nước: 4 – 6 triệu/ Ăn uống: 3 – 4 triệu/ Di chuyển: 1 – 1,5 triệu.

Chưa tính các chi phí phát sinh như hiếu hỉ, y tế, sửa chữa hay những khoản mua sắm nhỏ, tổng chi tiêu thiết yếu đã chiếm phần lớn thu nhập. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở việc bạn tiêu hoang, mà là “room” để tiết kiệm đang ngày càng bị thu hẹp.

Lúc này, chia tiền không phải để giàu, mà để không “toang” giữa tháng

Thay vì cố ép mình theo các tỷ lệ lý tưởng, người có thu nhập 15 triệu nên chuyển sang cách phân bổ linh hoạt hơn, dựa trên mức độ ưu tiên của từng khoản chi.

Nhóm bắt buộc (60 – 70%)

Đây là phần chi tiêu không thể tránh khỏi: tiền nhà, ăn uống cơ bản, đi lại và các hóa đơn cố định. Khoản này nên được “chốt” ngay khi nhận lương để tránh tình trạng chi tiêu vượt kiểm soát. Nếu nhóm này đã chiếm hơn 70% thu nhập, bạn gần như không còn dư địa tài chính cho các mục tiêu khác.

Nhóm co giãn (20 – 30%)

Bao gồm các khoản có thể điều chỉnh tùy tình hình: ăn ngoài, cà phê, mua sắm, giải trí hoặc các dịch vụ đăng ký hàng tháng. Đây là phần linh hoạt nhất trong ngân sách, cũng là nơi cần được siết lại đầu tiên khi có biến động tài chính.

Nhóm tích lũy (5 – 10%)

Dù không dễ, vẫn nên duy trì một tỷ lệ nhỏ cho tích lũy, bao gồm quỹ dự phòng hoặc tiết kiệm. Với mức thu nhập này, việc để dành được khoảng 1 – 1,5 triệu/tháng đã là hợp lý. Quan trọng hơn là duy trì đều đặn, thay vì đặt mục tiêu quá cao rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Vàng đang cao, nhưng không phải lựa chọn ưu tiên với mọi người

Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, xu hướng “trích tiền mua vàng” xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, với thu nhập 15 triệu/tháng, đây không phải lúc nào cũng là quyết định phù hợp.

Vàng là tài sản tích lũy dài hạn, nhưng: Không tạo ra dòng tiền để hỗ trợ chi tiêu hàng tháng/ Có chênh lệch giá mua – bán đáng kể trong ngắn hạn/ Không giải quyết được nhu cầu tài chính cấp thiết nếu chưa có quỹ dự phòng.

Vì vậy, nếu chưa có khoản tiết kiệm an toàn, việc ưu tiên giữ tiền mặt vẫn hợp lý hơn so với việc dồn tiền vào vàng chỉ vì tâm lý “sợ bỏ lỡ”.

Bài toán khó nhất không phải kiếm thêm, mà là biết cắt ở đâu

Một trong những thách thức lớn nhất với người thu nhập 15 triệu không phải là thiếu kế hoạch, mà là không rõ nên iều chỉnh khoản nào. Có thể chia chi tiêu thành ba nhóm để dễ nhìn hơn:

- Không thể cắt: tiền nhà, ăn uống cơ bản, chi phí đi lại

- Tưởng không cắt được: cà phê mỗi ngày, ăn ngoài, các khoản chi nhỏ lặp lại

- Cắt được nhưng ngại cắt: subscription, mua sắm theo cảm xúc

Trên thực tế, chính hai nhóm sau mới là nơi phát sinh nhiều chi phí “âm thầm” nhất mỗi tháng. Việc nhận diện rõ chúng sẽ giúp bạn chủ động hơn thay vì cắt giảm một cách cảm tính.

Tiết kiệm ít không có nghĩa là quản lý tiền kém

Trong giai đoạn chi phí sống tăng nhanh, việc không thể tiết kiệm nhiều không đồng nghĩa với thất bại tài chính. Điều quan trọng hơn là: Bạn có kiểm soát được dòng tiền hay không/ Có tránh được tình trạng “hết tiền giữa tháng” không/ Có duy trì được một khoản dự phòng dù nhỏ không.

Nếu câu trả lời là có, thì bạn đang vận hành tài chính cá nhân một cách ổn định trong bối cảnh không hề dễ dàng.

Kết lại

Với thu nhập 15 triệu/tháng, bài toán tài chính hiện tại không còn là tối ưu để làm giàu, mà là duy trì sự cân bằng giữa chi tiêu và tích lũy. Một cách chia tiền hợp lý không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ thực tế để: Không chi vượt khả năng. Không sống quá kham khổ. Và không rơi vào áp lực tài chính kéo dài

Trong một thời điểm mà mọi thứ đều đắt hơn, việc giữ được sự ổn định đã là một chiến lược đáng giá.