Thu nhập 15 triệu/ tháng, vợ chồng trẻ ở Thanh Hóa vẫn xây được nhà 2 tỷ: Bí quyết là 8 năm âm thầm mua vàng tích sản

Câu chuyện "tích vàng - xây nhà" của một gia đình 4 người ở Thanh Hóa, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tích cực.

Trên kênh TikTok cá nhân @vobe0198, người vợ đã chia sẻ hành trình 7-8 năm bền bỉ tích lũy vàng để hiện thực ước mơ xây dựng một căn nhà khang trang trị giá 2 tỷ đồng tại quê nhà, dù tổng thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ vẻn vẹn 15 triệu đồng mỗi tháng.

Thu nhập 15 triệu, nuôi 2 con nhỏ, vẫn xây được nhà 2 tỷ nhờ 8 năm tích vàng

Hai vợ chồng kết hôn vào năm 2018. Chồng cô làm công việc phổ thông với mức lương khoảng 10 triệu/tháng, vợ lương 5 triệu. Tổng thu nhập 15 triệu không phải con số cao, nhất là khi đang nuôi 2 con nhỏ và cuộc sống ngày càng nhiều chi phí phát sinh. Tuy nhiên, lợi thế của họ là sinh sống tại quê, được bố mẹ hai bên cho sẵn mảnh đất làm nhà, nhờ đó giảm được một khoản chi phí vô cùng lớn.

Ngay từ những ngày đầu lập gia đình, hai vợ chồng đã xác định rõ mục tiêu dài hạn: phải có nhà riêng, ổn định chỗ ở để yên tâm làm ăn và nuôi dạy con cái. Thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng hay tiêu dùng thoải mái, họ lựa chọn tích lũy bằng vàng - một kênh lưu trữ tài sản quen thuộc, dễ mua bán và ít mất giá theo thời gian.

Người vợ chia sẻ: "Chồng lương 10 triệu, vợ lương 5 triệu vẫn xây được nhà 2 tỷ ở quê. Đất thì bố mẹ cho nên không mất tiền mua. Ngôi nhà này là sau 7-8 năm tích lũy vàng, đến lúc cần thì bán đi, được một khoản kha khá để xây nhà. Vợ chồng mình vay thêm 1 tỷ, gồm vay người thân 500 triệu và vay ngân hàng 500 triệu".

Ngày trước mua 1 chỉ vàng/tháng, giờ nợ 1 tỷ nên chỉ mua 1-2 phân vàng tích lũy dần

Với mức thu nhập thấp, việc tiết kiệm đã khó, tích lũy lại càng khó hơn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, hai vợ chồng chọn cách "tích tiểu thành đại", mua vàng đều đặn mỗi tháng, coi đó như một khoản chi cố định không thể cắt giảm.

Trong những năm trước, khi giá vàng chỉ hơn 3 triệu/chỉ, hai vợ chồng cố gắng mua từ 1-2 chỉ vàng mỗi tháng. Khi kinh tế eo hẹp hơn, đặc biệt sau khi sinh con và đang nợ 1 tỷ xây nhà, vợ chồng cô còn nhiều khoản phải chi nên chỉ mua 1-2 phân vàng mỗi tháng. Tuy ít nhưng duy trì đều đặn, lâu dần vẫn tạo thành một khoản tích lũy đáng kể.

"Bản thân mình biết mình không kiếm được nhiều tiền nên mình luôn kỷ luật bản thân sống tiết kiệm và tích lũy. Tiết kiệm phải luôn đi kèm với tích lũy. Mọi người hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân, mục tiêu nhỏ thôi cũng được, ví dụ nhận lương mọi người trích ra 10% mua vàng tích lũy.

Cách này mình cũng đang áp dụng. Tháng nào mình cũng mua 1-2 phân vàng coi như một khoản cố định. Đấy là mình mới xây nhà xong đang nợ 1 tỷ nên mình chỉ tích lũy ít vậy thôi, chứ ngày trước tháng mình mua 1-2 chỉ vàng, mà mình tích lũy như vậy đã 8 năm nay, lúc ấy vàng chỉ hơn 3 triệu/chỉ thôi. Vậy nên mình bán vàng mới được một khoản kha khá để xây nhà như bây giờ" – người vợ tâm sự.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ kinh nghiệm bảo quản vàng: nên ưu tiên vàng 24k và cất giữ cẩn thận để tránh móp méo, trầy xước, vì khi bán sẽ bị trừ hao, gây thiệt hại không nhỏ.

"Mọi người đừng chờ có nhiều tiền rồi mới tích lũy. Có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Như mình, tháng tiết kiệm được ít thì mua 1 phân vàng, tháng có nhiều thì mua 2 phân.

Tích góp dần rồi đổi sang 1 chỉ hay 1 lượng sau Quan trọng nhất vẫn là kỷ luật bản thân và không bỏ cuộc giữa chừng" – người vợ nhắn nhủ.

Người vợ chia sẻ cô thường mua vàng cố định vào mùng 1 hàng tháng tại tiệm vàng ngay gần nhà, dù đang vay nợ nhưng cô vẫn luôn quan trọng việc tích sản mỗi tháng.

"Mọi người hay bảo sao không trả hết nợ hãy tích vàng, hay không lo trả nợ mà cứ suốt ngày mua vàng... Đối với mình, có nợ thì mới cần tích sản, mặc ai nói ngược nói xuôi mình vẫn đặt việc tích sản lên hàng đầu.

Thay vì gửi tiền ngân hàng sinh lời thì mình chọn mua vàng tích lũy, vì mình thấy vàng trường tồn theo thời gian và không mất giá. Mình tích vàng để lâu dài chứ không phải để đầu tư lướt sóng".

Không phải ai cũng có mức lương cao hay điều kiện thuận lợi, nhưng nếu có mục tiêu rõ ràng, kỷ luật bản thân và đủ kiên trì, những ước mơ tưởng chừng xa vời vẫn có thể trở thành hiện thực.

Nguồn: @vobe0198