Thu nghìn tỷ mỗi năm nhờ khai thác than, một doanh nghiệp 'dốc hầu bao' trả cổ tức tiền mặt gấp hơn 6 lần thị giá

Với khoảng 5,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này dự kiến sẽ chi gần 17 tỷ đồng để phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông. Thời gian thực hiện thanh toán dự kiến vào 17/6.

Theo thống kê, kể từ khi giao dịch trên UPCoM vào năm 2018, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm của doanh nghiệp đều ở mức hai chữ số từ 16-37%. Dù luôn duy trì mức cổ tức cao cho nhà đầu tư, thị giá của BCB lại thuộc nhóm thấp nhất trên sàn, thậm chí, không bằng "cốc trà đá". Kể từ 8/2023, cổ phiếu BCB luôn giao dịch ở bước giá 500 đồng/cổ phiếu. Thị giá của cổ phiếu này mới tăng mạnh gần 40% lên 700 đồng sau khi có tin chia cổ tức ngày 27/5.

Khi chỉ là cổ phiếu sở hữu thị giá thấp, BCB cũng luôn trong tình trạng "tắt thanh khoản" do cơ cấu cổ đông cô đặc. Đến 31/12/2023, Tổng Công ty Đông Bắc – cổ đông Nhà nước có tỷ lệ sở hữu 51% cổ phần khi nắm 2,91 triệu cổ phiếu BCB, Công ty TNHH Xây dựng Quang Thành là cổ đông lớn thứ 2 với tỷ lệ sở hữu 20% (1,14 triệu cổ phiếu). CTCP Xây dựng Thương mại và Du lịch Thố Huân là cổ đông lớn thứ ba sở hữu 11.46% vốn (653,334 cổ phiếu). Một triệu cổ phiếu còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông khác.

Để dốc hầu bao trả cổ tức cho nhà đầu tư, tình hình kinh doanh của BCB tương đối ổn định và tăng trưởng qua các năm. Giai đoạn 2021-2023, doanh thu BCB đạt hơn 1.000 tỷ đồng, lãi hàng chục tỷ.

Riêng năm 2023, doanh thu BCB đạt 1.509 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ. Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu thuần khiến lãi ròng của doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 6%.

Năm 2024, doanh nghiệp lên mục tiêu sản lượng đất đá đạt hơn 10 triệu m3, than nguyên khai sản xuất đạt 1 triệu tấn, sản lượng than tiêu thụ đạt gần 955.000 tấn. Song, BCB cũng đặt kế hoạch thận trọng hơn với mục tiêu kinh doanh đạt 941 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2023. Song song, BCB vẫn dự kiến tiếp tục trích toàn bộ lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức tiền mặt 35,09%

Công ty cổ phần 397 tiền thân là đội khai thác than số 1 được thành lập tháng 6/1996 trực thuộc Công ty Đông Bắc. Công ty 397 cổ phần hóa và chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ tháng 12/2017.

Doanh nghiệp này giao dịch trên UPCoM từ tháng 18 với mã giao dịch BCB. Ngành nghề kinh doanh chính của BCB là khai thác và thu gom than cứng với địa bàn chính tại khu mỏ Nam Tràng Bạch, diện tích 187,31 ha, trữ lượng 4,8 triệu tấn và trong vòng 7 năm. Ngoài ra công ty còn bán buôn nhiên liệu, vận tải hàng hóa đường ống, sửa chữa thiết bị máy móc...