Thủ môn Việt kiều lần đầu được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam: Cao 1m88, định giá 4,5 tỷ

Theo thông báo từ CLB Công an TP.HCM, thủ môn Patrik Lê Giang chính thức có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 3 này. Ngoài thủ môn Việt kiều này, đội bóng còn có hai cầu thủ khác là Nguyễn Tiến Linh và Đinh Thanh Bình được triệu tập.

Patrik Lê Giang được HLV Kim Sang-sik đưa vào tầm ngắm từ lâu.

Patrik Lê Giang mới có quốc tịch Việt Nam cách đây ít lâu và ngay lập tức được HLV Kim Sang-sik điền tên. Đây là phần thưởng xứng đáng với thủ môn Việt kiều Slovakia này, bởi kể từ khi tới Việt Nam chơi bóng vào năm 2023, anh luôn thể hiện phong độ ấn tượng.

Với chiều cao 1m88, phản xạ tốt, cùng khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, Patrik Lê Giang ghi dấu ấn đậm nét tại V.League trong thời gian qua. Mùa giải 2023/24, anh vinh dự nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải do ban tổ chức trao tặng.

Tại V.League mùa này, Patrik Lê Giang bắt chính cả 15 trận, có 5 trận giữ sạch lưới và để lọt lưới 18 lần. Sự xuất sắp của thủ môn Việt kiều giúp CLB Công an TP.HCM là đội bóng phải nhận số bàn thua ít thứ 4 ở giải, và hiện đang xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 15 vòng.

Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Patrik Lê Giang đang được định giá 150.000 euro, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng.

Ở tuổi 34, Patrik Lê Giang có lần đầu tiên lên tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, việc HLV Kim Sang-sik triệu tập Patrik Lê Giang cũng tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch, ĐTQG có tới 3 thủ môn Việt kiều cùng được triệu tập, bao gồm: Patrik Lê Giang, Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Điều này sẽ mang tới sự cạnh tranh thú vị, bởi đây đều là những thủ thành tên tuổi, giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được đẳng cấp của mình.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 21/3 tới. Đội sẽ chơi trận giao hữu với tuyển Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Sau đó tới ngày 31/3, tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Danh sách tập trung tuyển Việt Nam cũng cơ bản lộ diện, gồm: Nguyễn Filip, Thành Long, Việt Anh, Quang Vinh, Quang Hải, Văn Đô, Văn Hậu, Đình Trọng (CLB CAHN), Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Tiến Anh (CLB Ninh Bình), Xuân Son, Văn Vĩ (CLB Nam Định), Patrik Lê Giang, Tiến Linh, Thanh Bình (CLB Công an TP.HCM).