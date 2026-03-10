Trọng tài Việt Nam gây tranh cãi ở giải châu Á, 2 đội Trung Quốc và Triều Tiên cùng phản ứng

TRỌNG TÀI VIỆT NAM GÂY TRANH CÃI

“Mặc dù đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc giành chiến thắng, nhưng quyết định gây tranh cãi của trọng tài người Việt Nam đã làm dấy lên những cuộc tranh luận giữa các cổ động viên”, tờ 163 của Trung Quốc bình luận.

Vào ngày 9/3, trọng tài Lê Thị Ly cầm còi ở trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và Triều Tiên. Đây là cuộc đọ sức ở lượt cuối bảng B Asian Cup nữ 2026, có tính chất quyết định tới ngôi đầu bảng. Chung cuộc, tuyển Trung Quốc giành thắng lợi với tỉ số 2-1. Tuy nhiên truyền thông Trung Quốc vẫn còn nhiều điều không hài lòng với công tác trọng tài. Tờ 163 liệt kê lại 4 tình huống gây tranh cãi:

“Chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ số 9 của Triều Tiên, Kim Song-kyung, đã đá vào đầu gối của Shao Ziqin trong một pha tranh chấp. Một pha phạm lỗi rõ ràng là nghiêm trọng và đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, sau khi có sự can thiệp của VAR và xem lại tình huống, trọng tài chỉ rút thẻ vàng”.

“Phút 80, tuyển Triều Tiên ghi bàn. Choi Il-seon lập công trong một pha phản công. Đó là một bàn thắng việt vị rõ ràng, nhưng trọng tài đã do dự không đưa ra quyết định cho đến khi VAR can thiệp và cuối cùng hủy bỏ bàn thắng”.

“Phút 84, nữ trọng tài người Việt Nam lại đưa ra một quyết định gây tranh cãi. Đội trưởng Triều Tiên An Quốc An Kuk-hyang đã thúc cùi chỏ vào Wang Shuang. Đây rõ ràng là hành động trả đũa. Sau khi xem xét VAR, trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Tuyển Triều Tiên lại một lần nữa thoát khỏi thẻ đỏ”.

“Trong những giây phút cuối cùng, nữ trọng tài người Việt Nam lại có một quyết định kỳ lạ khác. Thời gian bù giờ chính thức là 6 phút, nhưng bà đã thổi còi kết thúc trận đấu sớm hơn 41 giây (95 phút và 19 giây).

Các cầu thủ của cả hai đội đều chết lặng tại chỗ. Các cầu thủ bóng đá nữ Trung Quốc, sau khi lấy lại bình tĩnh, đã ôm nhau ăn mừng đầy phấn khích, trong khi các cầu thủ Triều Tiên trông rất thất vọng. Đây là một trong số ít những quyết định có lợi cho đội tuyển nữ Trung Quốc trong trận đấu này”, tờ 163 bình luận.

Tuyển Trung Quốc bị dẫn trước nhưng đã ngược dòng thắng Triều Tiên 2-1, qua đó giành ngôi nhất bảng B.

TUYỂN TRIỀU TIÊN PHẢN ỨNG

Trong khi đó, HLV trưởng của tuyển nữ Triều Tiên, ông Ri Song-ho cũng chỉ trích công tác trọng tài.

"Chúng tôi đã xem lại băng hình bằng thiết bị đặt trước băng ghế dự bị. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của tuyển Trung Quốc trông rõ ràng là việt vị. Điều khiến chúng tôi càng xúc động hơn là tình huống đó tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và chuẩn bị cho hiệp hai. Bóng đá là vậy mà, phải không? Vì vậy, tôi nghĩ điều đó là bình thường", HLV Ri Song-ho nói trong buổi họp báo sau trận.

Tình huống tuyển Trung Quốc ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút bù giờ hiệp 1.

Đây là tình huống ban đầu trọng tài Lê Thị Ly không công nhận bàn thắng do trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Sau đó, VAR vào cuộc, cầu thủ Trung Quốc được xác định ở vị trí hoàn toàn hợp lệ. Trọng tài chính quyết định công nhận bàn thắng.

Tuy nhiên điều này lại khiến đội Triều Tiên bức xúc, bỏ ra ngoài đường biên, không chịu thi đấu tiếp. Các cầu thủ đứng bên ngoài khoảng 4 phút, còn HLV Ri Song-ho bị phạt thẻ vàng vì phản ứng thái quá. Cuối cùng, trọng tài chính quyết định thổi còi kết thúc hiệp 1 luôn.

Trọng tài Lê Thị Ly rút thẻ vàng với HLV tuyển Triều Tiên.

Về phần HLV Ri Song-ho, ông còn tỏ ra bất mãn vì đến hiệp 2, trọng tài lại thổi còi kết thúc trận đấu sớm 41 giây. Vị chiến lược gia người Triều Tiên nói:

"Trận đấu có 6 phút bù giờ, nhưng trọng tài lại thổi còi ở phút thứ 5. Tuyển Triều Tiên đã thực sự cố gắng hết sức để ghi bàn, nhưng trọng tài lại thổi còi kết thúc trận đấu, điều mà chúng tôi cho là không công bằng. Vì vậy chúng tôi đã phản ứng với trọng tài. Câu chuyện là như vậy”.

Thua trận này, tuyển Triều Tiên xếp nhì bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Australia ở tứ kết. Trong khi đó, thắng lợi giúp tuyển Trung Quốc nhất bảng B, qua đó rơi vào nhánh đấu nhẹ hơn rất nhiều, chỉ phải gặp đội nhì bảng C ở vòng tiếp theo (1 trong 3 đội Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ).

HLV tuyển Triều Tiên phản ứng với trọng tài Lê Thị Ly.

Nữ trọng tài Lê Thị Ly, sinh năm 1993 tại Lâm Đồng, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2019. Bà cũng là trọng tài cấp cao của AFC và từng làm nhiệm vụ ở nhiều giải đấu lớn như vòng loại Olympic, các giải trẻ thế giới.

Tại Asian Cup nữ 2026, đây là lần đầu tiên bà được xếp vào nhóm trọng tài bắt chính. Ngoài Lê Thị Ly, tổ trọng tài Việt Nam tại giải còn có trợ lý Hà Thị Phượng và trọng tài dự bị Bùi Thị Thu Trang.