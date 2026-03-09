Nhà vô địch SEA Games tái xuất khiến cả V.League trầm trồ, tái hiện hình ảnh huy hoàng ở U23 Việt Nam

Trong bóng đá, có những cầu thủ “mất tích” theo cách rất kỳ lạ. Không phải vì họ giải nghệ, cũng không phải vì họ xuống hạng hay sang một giải đấu xa xôi. Họ vẫn ở đó, vẫn tập luyện mỗi ngày, vẫn có tên trong danh sách đăng ký. Chỉ đơn giản là không còn ai nhắc đến họ nữa.

Câu chuyện của thủ môn Nguyễn Văn Toản những năm qua có lẽ chính là như vậy.

Văn Toản vừa chuyển tới CLB Đà Nẵng từ CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Tối 7/3, trong trận ra mắt CLB Đà Nẵng trên sân Ninh Bình, Văn Toản bất ngờ trở thành nhân vật chính bởi những pha cứu thua xuất thần.

Phút 58, CLB Ninh Bình có liên tiếp hai pha đánh đầu nguy hiểm. Bóng bật ra sau pha cứu thua đầu tiên của Văn Toản, đến đúng vị trí của Đức Chiến. Từ cự ly chỉ khoảng 3m, tiền vệ CLB Ninh Bình đánh đầu đầy dứt khoát, tưởng như đã đưa được bóng vào lưới. Nhưng không! Bằng một phản xạ xuất thần, Văn Toản vẫn kịp bay người đẩy bóng vọt xà ngang.

Tình huống này giúp CLB Đà Nẵng không bị đối phương nâng tỉ số lên thành 2-0, và rồi sau đó đội khách có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 70.

Hai pha cứu thua liếp tiếp của Văn Toản.

Đến phút 90+8, lại là Văn Toản xuất sắc đổ người, cản phả thành công một pha đánh đầu cận thành nữa của cầu thủ Ninh Bình. Và chỉ ít giây sau đó, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. CLB Đà Nẵng có được trận hòa 1-1 quý giá, qua đó thoát khỏi vị trí bét bảng. Sau 14 trận đã đấu, đội bóng này có 11 điểm, bằng với PVF-CAND nhưng hiệu số phụ tốt hơn.

Sự tập trung ở những giây bù giờ cuối cùng của Văn Toản đã giúp CLB Đà Nẵng giữ lại được 1 điểm quý giá.

Còn với Nguyễn Văn Toản, những pha cứu thua của anh lập tức gây sốt trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại dòng bình luận cảm thán kiểu: “À, hóa ra Văn Toản vẫn còn chơi bóng!”

Đó là một cảm giác hơi lạ, nhưng lại rất thật.

Bởi nếu nhìn vào thống kê vài năm gần đây, Văn Toản đã rất lâu rồi không còn được nhắc tên tại V.League. Sau 3 mùa giải từ 2019 đến 2021 thường xuyên được ra sân cho CLB Hải Phòng, Văn Toản dần mất vị trí.

Năm 2022, anh không được bắt trận nào ở V.League, dù vẫn là thủ môn số một của tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Đây là giải đấu mà Văn Toản không để lọt lưới lần nào trong hành trình giành HCV.

Văn Toản bắt chính tại SEA Games 31.

Những mùa sau đó, số trận ra sân của Văn Toản chỉ còn đếm trên đầu ngón tay: 4 trận năm 2023, 2 trận V.League mùa 2023/24, rồi 3 trận ở mùa 2024/25 trước khi rời Hải Phòng.

Lần gần nhất người ta được chứng kiến Văn Toản bắt chính ở V.League đã diễn ra từ ngày 27/4/2025. Với HLV Chu Đình Nghiêm, Đình Triệu mới là lựa chọn số một tại CLB Hải Phòng, còn Văn Toản chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự dự bị.

Bóng đá vốn khắc nghiệt, nhưng với thủ môn, sự khắc nghiệt còn lớn hơn. Một tiền đạo dự bị vẫn có thể vào sân vài phút, một tiền vệ vẫn có thể xoay tua đội hình. Nhưng với thủ môn, nếu không bắt chính, họ gần như… biến mất.

Không ai nhớ đến thủ môn dự bị.

Vì thế, những pha cứu thua như của Văn Toản trước CLB Ninh Bình luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó giống như khoảnh khắc một người bước ra khỏi bóng tối và nói: “Tôi vẫn ở đây!”

Văn Toàn giành 2 HCV SEA Games 30 và 31.

Trong lịch sử bóng đá, rất nhiều thủ môn từng trải qua hành trình trồi sụt tương tự. Edwin van der Sar chỉ thực sự bước vào giai đoạn huy hoàng khi gia nhập Manchester United ở tuổi 35 (năm 2005). Tại Việt Nam, Bùi Tấn Trường từng tưởng như đã khép lại sự nghiệp, nhưng rồi lại hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Hà Nội FC ở tuổi ngoài 34 và tới giờ vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp khi đã 40 tuổi.

Vị trí thủ môn có một quy luật rất riêng: họ có thể im lặng rất lâu, nhưng khi cơ hội đến, họ vẫn có thể tỏa sáng ngay lập tức.

Có lẽ vì vậy mà màn trình diễn của Văn Toản ở vòng 15 V.League 2025/26 mang lại cảm giác khá thú vị. Nó không phải là một khoảnh khắc thay đổi cả mùa giải. Cũng chưa thể nói rằng sự nghiệp của anh đã sang trang, nhưng nó khiến người ta chợt nhớ ra một điều, rằng thủ môn từng 2 lần vô địch SEA Games mới chỉ 27 tuổi. Với nhiều thủ môn, độ tuổi này thậm chí còn chưa phải là giai đoạn đỉnh cao.

Và trong bóng đá, cầu thủ đôi khi chỉ cần một bước ngoặt như thế để trở lại!