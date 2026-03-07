HLV V.League bức xúc: "Trọng tài cứ thế này, bóng đá Việt Nam khó nâng tầm nổi"

“Tổ trọng tài hôm nay khiến tôi thực sự không hài lòng. Thứ nhất, tôi không hiểu vì lý do gì mà không chỉ riêng trận đấu hôm nay, mà ở rất nhiều trận vừa qua, các quyết định dường như luôn bất lợi cho CLB Thanh Hóa. Ngay từ tình huống penalty, khi kiểm tra VAR, họ đã xem lại video rất rõ ràng. Helerson là người đứng cuối cùng, vậy thì làm sao có thể việt vị được?”, HLV Mai Xuân Hợp nói ở buổi họp báo sau trận.

Ông tiếp tục: “Thứ hai, có rất nhiều tình huống cầu thủ Thanh Hóa chỉ chạm nhẹ đã bị thổi phạt. Trong khi đó, cầu thủ Hà Tĩnh có những pha va chạm với chúng tôi thì lại không hề có một lời nhắc nhở nào từ trọng tài. Điều đó khiến trận đấu bị cắt vụn, nhịp độ bị phá vỡ. Tôi thực sự buồn vì cách làm việc thiếu công tâm của tổ trọng tài hôm nay. Thành thật mà nói, tôi không hiểu họ đã làm gì trên sân.

Sau khi xem VAR, tôi cũng không thể chấp nhận lời giải thích của trọng tài. Với cách điều hành như thế này, thật khó để bóng đá Việt Nam có thể nâng tầm”.

HLV Mai Xuân Hợp đứng chết lặng bên ngoài đường biên khi đội nhà nhận bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 19 khi Rimario ngã trong vòng cấm do pha tác động từ phía sau của Tấn Tài. Trọng tài Hoàng Thanh Bình ban đầu cho trận đấu tiếp tục, trước khi tham khảo VAR.

Sau thời gian khá dài xem lại băng hình, tổ trọng tài xác định Rimario đã rơi vào thế việt vị trước khi xảy ra pha va chạm nên không cho CLB Thanh Hóa hưởng phạt đền.

Ở những phút bù giờ, Hà Tĩnh có bàn thắng quyết định. Từ quả đá phạt bên cánh, bóng được treo vào vòng cấm để Helerson bật cao đánh đầu ghi bàn ở phút 90+3, mang về chiến thắng 1-0 cho đội khách.

HLV Mai Xuân Hợp không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài chính Hoàng Thanh Bình và cộng sự.

Chia sẻ thêm về trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Về phía các cầu thủ của tôi, tôi không có gì để chê trách. Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa được mở án từ FIFA để có thể bổ sung thêm cầu thủ. Trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng như vậy, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là điều rất đáng trân trọng. Tôi cảm ơn tất cả mọi người vì đã nỗ lực hết mình vì hai chữ Thanh Hóa.

Damoth hôm nay có tinh thần và thái độ thi đấu rất tốt. Bạn ấy gặp một chút khó khăn khi bà vừa qua đời, lại phải sang Lào rồi quay trở lại ngay. Vì vậy chúng tôi chỉ sử dụng bạn ấy từ hiệp hai. Khi vào sân, Damoth đã nỗ lực làm tất cả những gì có thể, và tôi rất trân trọng điều đó”.

CLB Thanh Hóa đã công bố 4 tân binh nhưng vẫn chưa thể đăng ký bổ sung để sử dụng.

HLV đội bóng xứ Thanh kết lại: “CLB Thanh Hóa không còn con đường nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước. Tuy nhiên, chúng tôi đang phải chịu nhiều thiệt thòi, từ việc thiếu cầu thủ cho đến những điều diễn ra trên sân như trong trận gặp Hà Tĩnh hôm nay. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy rất đau lòng”.