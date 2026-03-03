Để đội hạng 112 FIFA gây khó, tuyển Trung Quốc bị chỉ trích: "Họ đang chơi thứ bóng đá gì tệ vậy?"

“Họ đang chơi thứ bóng đá tệ hại gì vậy? Thậm chí họ còn chẳng giỏi bằng các nữ tuyển thủ Bangladesh”, tờ Sina (Trung Quốc) dẫn lại nhận xét của phóng viên thể thao Ma Dexing.

Vào chiều nay (3/3), tuyển Trung Quốc (hạng 17 thế giới) chơi trận ra quân tại Asian Cup nữ 2026 gặp tuyển Bangladesh (hạng 112 thế giới). Khoảng cách lớn giữa hai đội trên bảng xếp hạng FIFA khiến giới chuyên môn tự tin vào việc tuyển Trung Quốc sẽ thắng đậm để giành lấy ngôi đầu bảng B, tuy nhiên kịch bản đó đã không xảy ra.

Tuyển Trung Quốc chơi thiếu thuyết phục trước đối thủ yếu hơn.

Trước đối thủ lần đầu dự Asian Cup, các nữ tuyển thủ Trung Quốc dù cầm nhiều bóng hơn nhưng lại không có được sự hiệu quả như mong đợi. Mãi tới phút 44, Wang Shuang mới có thể mở tỉ số. Đây là cơ hội rõ rệt thứ tư của tiền đạo này trong trận đấu. Trước đó, cô đã 3 lần bở lỡ thời cơ ghi bàn.

2 phút sau, Zhang Rui nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên đó cũng là rất cả những gì tuyển nữ Trung Quốc làm được trong trận đấu này. Suốt cả hiệp 2 sau đó, dù vẫn kiểm soát thế trận nhưng đội bóng xứ tỷ dân không thể ghi thêm được bàn thắng.

Chỉ có được thắng lợi 2-0, tuyển Trung Quốc chấp nhận chỉ xếp nhì bảng B sau lượt trận đấu tiên. Ngôi đầu bảng đấu thuộc về tuyển Triều Tiên, đội trước đó đã thắng Uzbekistan 3-0.

Tuyển Trung Quốc tạm xếp sau Triều Tiên.

Tờ Sina sau đó đã tổng hợp lại hàng loạt ý kiến của giới chuyên môn, với nội dung chỉ trích lối đá thiếu thuyết phục của tuyển nữ Trung Quốc.

"Đội tuyển nữ Trung Quốc mắc lỗi rất nhiều trong chuyền và nhận bóng. Họ thậm chí không thể có được 3 đường chuyền thành công liên tiếp, dẫu cho đối thủ Bangladesh cũng không tạo được nhiều áp lực. Những người không có bóng chỉ đứng im và nhìn, không ai sẵn sàng di chuyển. Mọi người chỉ trực chờ ở khu vực tấn công. Màn trình diễn như vậy thực sự không ổn”, Sina dẫn lời bình luận viên Huang Jianxiang

Trong khi đó, phóng viên Xiao Nan của Thanh niên Nhật báo Bắc Kinh nhận xét: "Kết quả thì tạm được! Còn quy trình thì sao? Thật đáng thở dài!"

Phóng viên Ding Xu bình luận: "Hiệp một đã tệ rồi, nhưng hiệp hai còn tệ hơn nữa! Một khởi đầu đáng thất vọng cho nhà đương kim vô địch! Nếu họ tiếp tục phong độ như hôm nay, thì chúng ta không nên kỳ vọng gì vào đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc. Tôi thậm chí còn không muốn xem trận đấu cuối cùng vòng bảng của họ với Triều Tiên!"

Còn nhà báo Miao Yuan thì đặt dấu hỏi về năng lực của HLV trưởng Milicic: “Không có nhiều điều để nói. Dù sao thì tuyển nữ Trung Quốc cũng đã thắng. Tuy nhiên màn trình diễn này thực sự tệ hơn tưởng tượng, và đội bóng có thể còn tụt hậu thêm nữa. Nếu sau này HLV Milicic bị sa thải, liệu quy trình bổ nhiệm ông ta có bị điều tra không?”.

HLV trưởng Milicic phải chịu nhiều chỉ trích.

Cũng trong bài viết này, tờ Sina còn dẫn lại quan điểm của người hâm mộ, với sự thất vọng dành cho tuyển nữ Trung Quốc. "Dư luận trong nước quá dễ dãi với đội tuyển nữ. Nếu đội tuyển nam chơi như thế này, họ đã bị chỉ trích đến mức phải giải tán rồi!", Sina trích dẫn một bình luận của khán giả.

Theo lịch, tuyển nữ Trung Quốc lần lượt chạm trán Uzbeskistan (6/3) và Triều Tiên (9/3) trong 2 trận còn lại của bảng B Asian Cup 2026.