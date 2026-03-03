Tiền đạo cao top đầu thế giới bị CLB V.League gạch tên

CLB Nam Định vừa chốt danh sách đăng ký cho giai đoạn hai của V.League 2025/2026 và quyết định gạch tên tiền đạo cao kều Kyle Hudlin. Đây là quyết định không mấy bất ngờ, bởi phong độ của chân sút người Anh trong thời gian qua không mấy ấn tượng.

Kyle Hudlin nằm trong nhóm những tiền đạo cao nhất thế giới.

Đầu mùa giải, Kyle Hudlin với chiều cao 2m06 được kỳ vọng sẽ giúp CLB Nam Định khuấy đảo V.League. Kỳ vọng càng được đẩy lên cao hơn khi tiền đạo này lập cú đúp ngay trận ra mắt (CLB Nam Định thua CLB CAHN 2-3 ở Siêu cúp Quốc gia).

Thế nhưng thực tế lại không như mơ. Sau nửa mùa giải, Hudlin mới chỉ ra sân 10 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 5 trận tại V.League, 4 trận ở AFC Champions League Two và 1 trận tại Cúp các CLB Đông Nam Á.

Đáng nói, tất cả các trận đấu kể trên, Hublin đều xuất phát từ ghế dự bị. Anh chỉ có thêm 1 lần lập công tại AFC Champions League Two và 1 kiến tạo ở V.League. Lần gần nhất Kyle Hudlin ra sân tại V.League đã diễn ra từ vòng 9 (ngày 31/10/2025). Sau đó, anh không còn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong một tập thể có quá nhiều ngoại binh như CLB Nam Định, việc Kyle Hudlin mất chỗ đứng cũng là điều dễ hiểu.

Tiền đạo này sẽ phải chờ đến tháng 5 tới mới lại có cơ hội ra sân cho CLB Nam Định. Đó là thời điểm đội chủ sân Thiên Trường chạm trán Selangor (Malaysia) tại bán kết cúp C1 Đông Nam Á.