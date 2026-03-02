Nhà vô địch AFF Cup lỡ hẹn đấu Malaysia, ngôi sao U23 Việt Nam được thầy Kim chọn thay thế?

Theo đó, Bùi Tiến Dũng mới đây được chẩn đoán bị rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ 31 tuổi không phải lên bàn mổ, tuy nhiên anh cần nghỉ từ 6-8 tuần để hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến Bùi Tiến Dũng bỏ lỡ đợt FIFA Days tháng 3, cũng như hơn một nửa giai đoạn lượt về V.League 2025/26.

Đây được xem là tổn thất lớn với CLB Thể Công, đồng thời khiến HLV Kim Sang-sik phải tìm phương án mới cho hàng thủ tuyển Việt Nam cho 2 trận gặp Bangladesh (26/3) và Malaysia (31/3).

Trung vệ sinh năm 1995 trước đó chỉ vắng mặt ở trận gặp Philippines tại vòng bảng và ra sân ở cả 7 trận đấu còn lại, trong đó có tới 6 trận đá trọn vẹn 90 phút, góp công giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

Đến vòng loại Asian Cup 2027, Bùi Tiến Dũng chơi 4/5 trận, là lựa chọn tin cậy nơi hàng thủ mà HLV Kim Sang-sik xây dựng cho tuyển Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng là nhân tố được HLV Kim Sang-sik tin dùng trong những thành công vừa qua của tuyển Việt Nam.

Khi Bùi Tiến Dũng phải nghỉ thi đấu, nhưng phương án như Văn Hậu, Nhật Minh, Lý Đức… có thể sẽ được cân nhắc. Trong số này, Nhật Minh là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng hơn cả, bởi Văn Hậu mới chỉ trở lại ít lâu, còn Lý Đức ít được ra sân tại V.League.

Nhật Minh đang là trụ cột nơi hàng thủ CLB Hải Phòng. Trung vệ sinh năm 2003 ra sân ở cả 14 vòng đã đấu, trong đó có tới 12 trận chơi trọn vẹn 90 phút. Còn với U23 Việt Nam, anh chính là trụ cột ở hàng thủ 3 trung vệ trong hành chính giành HCĐ giải U23 châu Á 20226.

Dưới sự rèn giũa của HLV Chu Đình Nghiêm và Kim Sang-sik, Nhật Minh đang có những bước thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Bởi vậy, nếu trung vệ này được trao cơ hội ở ĐTQG trong đợt tập trung FIFA Days tới cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trung vệ lứa U23 như Nhật Minh liệu sẽ có cơ hội ở tuyển Việt Nam?

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ chơi trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3. Đó sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm các phương án mới, trước khi bước vào trận tái đấu với tuyển Malaysia vào ngày 31/3 – cuộc đọ được kỳ vọng sẽ là màn “đòi nợ” của tuyển Việt Nam sau khi thua 0-4 bởi dàn nhập tịch của đối thủ ở lượt đi.