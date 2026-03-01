Giải châu Á: Đại diện Đông Nam Á kiên cường đấu đội hạng 15 FIFA, sáng cửa tranh vé World Cup với ĐTVN

Chiều nay (1/3), Asian Cup nữ 2026 chính thức khởi tranh bằng cuộc đấu ở bảng A giữa chủ nhà Australia (hạng 15 thế giới) và Philippines (hạng 41 thế giới).

Ngay từ phút đầu tiên, thế trận đã nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Với dàn sao đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ, tuyển Australia cầm bóng vượt trội, liên tục dồn ép bằng những miếng đánh biên quen thuộc. Điều này khiến tuyển Philippines chấp nhận lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công.

Chỉ sau 14 phút thi đấu, lưới của đội khách đã rung lên. Bóng được treo vào từ cánh phải, qua một đường đánh đầu chuyền thuận lợi để tìm đến đúng vị trí của Sam Kerr. Và trong tư thế thoải mái, ngôi sao lớn nhất của tuyển nữ Australia dễ dàng đánh đầu cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Sam Kerr (số 20) ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm.

Sau bàn thắng, tuyển Australia càng chơi càng hưng phấn. Phút 31, Hayley Raso thoát xuống đối mặt và dễ dàng đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác nhận lỗi việt vị. Bàn thắng không được công nhận, nhưng thế trận một chiều vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên trong tình cảnh ai cũng nghĩ tuyển Australia sẽ có một trận thắng đậm, đội khách Philippines lại cho thấy được bản lĩnh của mình. Đội bóng Đông Nam Á tỏ ra không hề bị nao núng trước sức ép dồn dập, bình tĩnh chống đỡ các pha lên bóng của tuyển Australia. Trong bối cảnh có 2/3 đội xếp thứ ba sẽ giành vé vào tứ kết, việc không để thua đậm ứng viên vô địch cũng được coi là một thành công với tuyển Philippines.

Tuyển Philippines chơi kiên cường trước sức ép của đội chủ nhà.

Và trên thực tế, hiệp 2 trận đấu chứng kiến thế trận khá bế tắc của tuyển Australia. Đội bóng này vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 78, Caitlin Foord có cơ hội dứt điểm ở cự ly gân bằng chân trái sở trường, song sự vô duyên khiến cách biệt không được nhân đôi. Đây cũng là cơ hội rõ rệt nhất mà tuyển Australia có được trong hiệp 2.

Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Một khởi đầu chưa thực sự bùng nổ, nhưng đủ để các CĐV Australia tạm hài lòng với 3 điểm và khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Tuyển Philippines đặt mục tiêu lần thứ hai liên tiếp giành vé dự World Cup.

Với tuyển Philippines, thất bại tối thiểu trước tuyển Australia cũng là điều đáng khích lệ. Đây cũng sẽ trở thành yếu tố quan trọng để đội bóng này cạnh tranh tấm vé vào tứ kết với các đội bóng ở bảng B và bảng C. Vào ngày 5/3 tới, Philippines sẽ gặp đương kim á quân Hàn Quốc, còn chủ nhà Australia chạm trán Iran.

Theo phân bổ, châu Á có 6 suất trực tiếp dự World Cup 2027 và 2 suất dự vòng play-off liên lục địa. Việc giành quyền vào tứ kết sẽ giúp các đội bóng tiến gần thêm một bước tới với World Cup. Nếu thua tứ kết, các đội sẽ tiếp tục được phân cặp để đấu loại trực tiếp, chọn ra 2 suất tiếp theo. Bởi vậy, khả năng tuyển Việt Nam và Philippines chạm trán nhau hoàn toàn có thể xảy ra.

Vào ngày 4/3 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận đầu tiên ở bảng C gặp Ấn Độ.