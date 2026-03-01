Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam sớm đụng độ Thái Lan; Indonesia rơi vào bảng đấu khó nhằn

Chiều 1/3, tại Nonthaburi (Thái Lan), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. Trước lễ bốc thăm, các đội tuyển được phân vào 5 nhóm hạt giống. Nhóm 1 gồm Thái Lan (chủ nhà) và đương kim vô địch Indonesia; nhóm 2 gồm Việt Nam và Australia; nhóm 3 là Malaysia và Myanmar; nhóm 4 gồm Timor-Leste và Campuchia; nhóm 5 là Brunei.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Timor-Leste.

Đây được xem là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi có sự góp mặt của Thái Lan – đội chủ nhà, giàu truyền thống và nhiều thành tích nhất trong lịch sử futsal Đông Nam Á. Trong khi đó, Myanmar cũng là đối thủ có lối chơi rất mạnh mẽ và khó chịu.

Cũng cần biết rằng, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan tỏ ra có “duyên nợ” với nhau khi thường xuyên được bốc thăm vào một bảng đấu trong các giải đấu quốc tế vừa qua. Đơn cử là ở 2 vòng chung kết futsal châu Á 2024 và 2026, kết quả bốc thăm luôn đưa 2 đội nằm chung một bảng đấu.

Ở bảng B có sự góp mặt của đương kim vô địch Indonesia, Australia, Malaysia, Campuchia và Brunei, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến sôi động, đặc biệt là các cuộc cạnh tranh giữa những đội tuyển có thực lực như Indonesia, Australia và Malaysia.

Tuyển futsal Việt Nam từng giành ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á 2024.

Theo kế hoạch, Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/4/2026 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2026, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, tổ chức ngày 9/4/2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/4/2026.