Sếp lớn bóng đá Malaysia "phản pháo" vụ 7 cầu thủ nhập tịch, bóc trần sự thật phũ phàng phía sau

Giữa lúc bóng đá Malaysia dậy sóng vì vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch, Nhiếp chính vương bang Johor, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) - bất ngờ lên tiếng đầy gay gắt, cho rằng dư luận đang bị dẫn dắt sai hướng.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội cá nhân, vị sếp của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) đã chỉ trích các “chuyên gia” vì liên tục xoáy vào chất lượng trọng tài và câu chuyện nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Theo ông, đó chỉ là phần nổi, trong khi những vấn đề cấu trúc nghiêm trọng mới là điều thực sự đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng.

“Chủ tịch đến rồi đi, HLV đến rồi đi, cầu thủ đến rồi đi, đối thủ cũng thay đổi. Nhưng sự ổn định của Johor Darul Ta'zim (JDT) thì không thể phủ nhận”, TMJ nhấn mạnh, như một cách bảo vệ mô hình phát triển của đội bóng đang thống trị giải quốc nội Malaysia suốt nhiều năm qua.

Tunku Ismail Sultan Ibrahim là Chủ tịch CLB Johor Darul Ta'zim.

TMJ chính là người đóng vai trò đắc lực nhất trong vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ông cho rằng việc tập trung vào câu chuyện này đang làm lu mờ những “căn bệnh kinh niên” của hệ thống bóng đá Malaysia.

Ông đặt câu hỏi vì sao không ai nhắc đến chuyện phân phối doanh thu bản quyền truyền hình thiếu minh bạch trong quá khứ, hay việc nhiều CLB từng chậm lương cầu thủ suốt nhiều năm. Ông cũng chỉ ra thực trạng sân bãi xuống cấp, mặt cỏ kém chất lượng, đèn chiếu sáng lạc hậu và tình trạng thiếu trung tâm huấn luyện đạt chuẩn tồn tại hàng thập kỷ.

Bóng đá Malaysia đang chìm trong tranh cãi liên miên.

Theo TMJ, việc đổ lỗi cho trọng tài hay cầu thủ nhập tịch chỉ là cách dễ nhất để đánh lạc hướng người hâm mộ khỏi những yếu kém trong quản lý. Ông gọi cách lập luận hiện tại là “sự đạo đức giả thuần túy”, được sử dụng để che đậy thất bại của những hệ thống cũ kỹ.

"Tại sao không ai nói về những cuộc khủng hoảng thực sự, chẳng hạn như việc ban lãnh đạo trước đây của cơ quan quản lý đã không phân phối doanh thu bản quyền truyền hình cho các đội bóng?

Tại sao cầu thủ vẫn phải thi đấu trên những mặt sân như bãi cỏ chăn bò? Tại sao các sân vận động cứ ngày một xuống cấp, đèn chiếu sáng vàng vọt, mờ mịt? Tại sao các đội bóng không có trung tâm huấn luyện đúng chuẩn trong nhiều thập kỷ?

Cách dễ nhất để đánh lừa người hâm mộ là gì? Đó là đổ lỗi cho người khác và những vấn đề khác để che đậy những điểm yếu và thất bại của chính mình", TMJ bày tỏ.