CLB V.League chiêu mộ cựu tuyển thủ U21 châu Âu: Định giá gần 8 tỷ, từng chơi tại Europa League

Theo tìm hiểu, tiền vệ Amar Ćatić đã tập luyện tại CLB Thanh Hóa trong nhiều ngày qua và đang chờ đội bóng này được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng để chính thức ra mắt.

Amar Ćatić sinh năm 1999, cao 1m78 và chơi ở vị trí chạy cánh. Cầu thủ này từng được triệu tập lên đội U19, U21 Bosnia trong giai đoạn 2017-2019, chơi 9 trận và ghi 1 bàn thắng.

Ở cấp độ CLB, Amar Ćatić trưởng thành từ lò đào tạo PSV Eindhoven – đội bóng danh tiếng của Hà Lan. Trong mùa giải 2019/2020, anh từng có 2 lần ra sân cho PSV Eindhoven tại đấu trường Europa League.

Đến mùa 2020/21, Amar Ćatić chuyển tới đầu quân cho ADO Den Haag và chơi 14 trận tại giải VĐQG Hà Lan. Sau đó, anh tiếp tục khoác áo đội bóng này ở 2 mùa giải tiếp theo giải hạng Nhất Hà Lan.

Cầu thủ tấn công này sau đó tiếp tục tìm cơ hội tại Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi mới đây đã được giới thiệu tới CLB Thanh Hóa. Theo Transfermarkt, Amar Ćatić hiện được định giá khoảng 250.000 euro, tức hơn 7,7 tỷ đồng.

Amar Ćatić trong màu áo PSV.

Đội bóng xứ Thanh hiện đang tích cực xử lý các khoản thanh toán còn tồn đọng với các cầu thủ và HLV cũ để được FIFA dỡ án phạt cấm chuyển nhượng. Nếu mọi việc thuận lợi, Amar Ćatić và một số cầu thủ khác sẽ được CLB Thanh Hóa đăng ký bổ sung cho giai đoạn lượt về V.League 2025/26.

Trước đó, đội bóng này đã phải trải qua 3 trận đấu liên tiếp với vỏn vẹn 16-17 cầu thủ. Thậm chí ở trận gặp CLB CAHN tối qua (24/2), HLV Mai Xuân Hợp còn phải tung thủ môn Y Êli Niê vào sân đá tiền đạo.

Tuy khó khăn là vậy nhưng CLB Thanh Hóa vẫn có được những kết quả khá ấn tượng, giành về 4 điểm sau 3 trận (thắng 1, hòa 1, thua 1). Đội bóng này có 12 điểm sau 13 trận ở giai đoạn lượt đi, xếp hạng 12.