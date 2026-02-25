"Quân sư" giúp bầu Đức nâng tầm HAGL qua đời

3 giờ 30 phút sáng 25/2/2026, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại hơn nửa thế kỷ gắn bó với bóng đá Việt Nam, từ sân cỏ, băng ghế huấn luyện cho đến vai trò “quân sư” thầm lặng phía sau hậu trường.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh là "cánh tay phải" đắc lực của bầu Đức trong chiến lược nâng tầm CLB HAGL đầu những năm 2000. (Ảnh: Khả Hòa/Thanh Niên)

Ông Nguyễn Văn Vinh sinh ngày 14/7/1942 tại Hà Nội. Thời còn là cầu thủ, ông từng khoác áo Thể Công. Với biệt danh “Vinh tàu”, ông được xem là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá miền Bắc, cùng thế hệ với Lê Thế Thọ hay Trần Duy Long. Sau ngày đất nước thống nhất, ông vào TP.HCM sinh sống và bước vào hành trình cầm quân nhiều thăng trầm.

Ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng như Công an TP.HCM, CLB Quân đội hay Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Bước ngoặt lớn nhất đến vào đầu những năm 2000, khi ông được bầu Đức mời lên phố núi làm Giám đốc kỹ thuật HAGL.

Không trực tiếp cầm sa bàn, ông Vinh đóng vai trò tư vấn chiến lược, xây nền móng. Chính ông cùng “Zico Thái” Kiatisak Senamuang tạo dựng nên thời kỳ vàng son với 2 chức vô địch V.League liên tiếp vào năm 2003 và 2004, Siêu cúp quốc gia và những ngày tháng huy hoàng của HAGL.

“Yên nghỉ nhé HLV Nguyễn Văn Vinh. Cảm ơn thầy đã chăm sóc tốt cho em cả trong và ngoài sân cỏ. Thầy đã là người cho em lời khuyên và giúp đỡ ngay từ ngày đầu tiên đến Việt Nam. Chúng ta đã cùng nhau tạo ra thành công, tạo nên những điều tích cực và trở thành động lực phát triển cho CLB HAGL. Em sẽ luôn nhớ đến thầy!”, HLV Kiatisuk chia sẻ trên trang cá nhân.

HLV Kiatisuk bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh.

Ngoài thành công cùng lứa Kiatisuk, ông Nguyễn Văn Vinh cũng là người góp phần định hình chiến lược đào tạo trẻ, đặt nền móng cho học viện HAGL Arsenal JMG năm 2007 – cái nôi sản sinh ra lứa Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh.

Năm 2009, ông xin nghỉ hưu. Nhưng tình yêu bóng đá chưa bao giờ nguội. Ông tiếp tục tư vấn đào tạo trẻ, góp công giúp U21 Ninh Thuận lần đầu vào chung kết quốc gia năm 2012.

Những năm cuối đời, ông phải chống chọi với bệnh Parkinson và cuối cùng ra đi trong vòng tay của người thân vào sáng nay.

Xin vĩnh biệt chuyên gia Nguyễn Văn Vinh - người góp phần tạo nên những dấu ấn đáng nhớ của HAGL và bóng đá Việt Nam!