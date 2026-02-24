Đội hạng 66 FIFA gây sốc trước tuyển Việt Nam, tạo nên kịch bản khó lường ở giải vô địch Đông Nam Á

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 chính thức khởi tranh vào chiều nay (24/2) tại Thái Lan bằng cuộc đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ bảng B.

Đây là giải đấu mà tuyển Việt Nam (hạng 11 thế giới) đang là đương kim vô địch, trong khi tuyển Australia (hạng 66 thế giới, mới được thành lập từ năm 2024) mới chỉ lần đầu tham dự. Tuy nhiên đội bóng Xứ sở chuột túi cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt.

Thủ môn Australia ngăn cản thành công mọi cú sút trúng đích của tuyển Việt Nam.

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng nhiều cầu thủ đang chơi futsal bán chuyên trong nước, Australia nhập cuộc đầy tự tin trước nhà đương kim vô địch.

Ngay những phút đầu, Nikkita Fazzari đã liên tiếp khiến khung thành Thùy Linh chao đảo. Phút 9, cú sút xa uy lực của cô dội cột dọc, trước khi Anne Holder sút phạt đưa bóng dội xà ngang ở phút 28. Những tình huống ấy là lời cảnh báo rõ ràng cho hàng thủ Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, các cô gái Việt Nam cũng đáp trả quyết liệt. Ngọc Hân chơi nổi bật với những cú sút xa và các pha đá biên khó chịu. Phút 23, cô căng ngang “dọn cỗ” cho K’Thủa nhưng số 11 lại dứt điểm thiếu chính xác. Biện Thị Hằng và Vũ Thị Hoa cũng có cơ hội ngon ăn, song bàn thắng vẫn ngoảnh mặt.

Khi thế trận đang giằng co, bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2. Phút 24, từ một tình huống đá biên, Australia tổ chức bài bản để Fruscalzo ập vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu. Một khoảnh khắc mất tập trung đã khiến tuyển Việt Nam trả giá và rơi vào thế bám đuổi trong những phút còn lại.

HLV Nguyễn Đình Hoàng nỗ lực điều chỉnh nhưng không thể giúp tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ.

Và rồi trong khi hàng loạt pha dứt điểm của các cô gái áo đỏ đều bị thủ môn Australia cản phá, một sai lầm ở cuối trận đã khiến tuyển Việt Nam phải chịu thêm bàn thua.

Phút 39, trong tình thế đang chơi power-play, một cầu thủ Việt Nam trượt chân để mất bóng đầy đáng tiếc, tạo điều kiện để đối phương cướp bóng rồi ghi bàn vào lưới trống.

Những nỗ lực tấn công sau đó của tuyển Việt Nam không mang lại hiệu quả.

Futsal nữ Việt Nam vốn là thế lực hàng đầu khu vực, từng vô địch Đông Nam Á và liên tục vào sâu ở các giải châu Á. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Australia cho thấy cuộc đua năm nay khốc liệt hơn rất nhiều. Muốn bảo vệ ngôi hậu tại Thái Lan, tuyển Việt Nam không chỉ cần bản lĩnh, mà còn phải chắt chiu cơ hội tốt hơn trong những trận cầu then chốt gặp Philippines (25/2) và Myanmar (26/2).

Trong khi đó tại bảng A, chủ nhà Thái Lan sẽ lần lượt gặp Indoneisa vào tối nay và Malaysia vào ngày 26/2. Theo điều lệ, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé vào bán kết.