Vì sao tuyển Triều Tiên 16 năm mới lại dự Asian Cup, tác động thế nào đến cửa đi World Cup của ĐTVN?

Bóng đá nữ châu Á nhiều năm qua vẫn luôn có sự phân hóa rõ rệt, với top 5 đội có đẳng cấp vượt trôi nhất gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Cũng bởi thế, cuộc đua giành vé tới World Cup tại khu vực châu Á đều là cuộc cạnh tranh của nhóm này.

Với tuyển nữ Triều Tiên, đẳng cấp của họ chưa bao giờ là điều phải bàn cãi. Đội bóng này từng vô địch Asian Cup nữ các năm 2001, 2003 và 2008; liên tục nằm trong top 10 FIFA. Ở cấp độ trẻ, các đội U17 và U20 nữ Triều Tiên nhiều lần vô địch World Cup, khẳng định hệ thống đào tạo thuộc loại tốt nhất châu lục.

Tuy nhiên ở cấp độ ĐTQG, có lẽ không ít người sẽ ngạc nhiên khi biết lần gần nhất Triều Tiên dự Asian Cup nữ là năm 2010. Mãi tới năm nay, sau 16 năm vắng bóng, đội bóng này mới quay trở lại sân chơi vô địch châu Á.

Một biến cố xảy ra tại World Cup nữ 2011 với tuyển Triều Tiên đã khiến cục diện bóng đá châu Á thay đổi, vô tình mở ra cơ hội tranh vé dự giải vô địch thế giới cho những đội thuộc nhóm 2 châu lục như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa…

Vậy rút cuộc, điều gì đã xảy ra?

Bóng đá nữ Triều Tiên không chỉ mạnh ở châu lục mà còn vươn tầm thế giới từ lâu. Gần nhất, đội U17 và U20 nữ nước này đã lần lượt giành chức vô địch U17 và U20 World Cup.

DÍNH CHẤT CẤM VÌ ĐIỀU TRỊ SÉT ĐÁNH

Kể từ World Cup 2015, FIFA quyết định nâng số đội dự World Cup nữ từ 16 lên 24. Điều này giúp Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng được nâng từ 3 lên thành 5 suất dự World Cup.

Trên thực tế, kể cả khi AFC có 5 suất, cơ hội cũng khó lòng đến với những đội thuộc nhóm 2, bởi thực lực quá vượt trội của 5 đội được ví von là “chị đại” châu Á kể trên. Tuy nhiên việc tuyển nữ Triều Tiên bị FIFA cấm tham dự World Cup 2015 đã tác động lớn đến cục diện cuộc đua này.

Câu chuyện bắt đầu từ World Cup 2011 khi 5 cầu thủ Triều Tiên bị FIFA xác định dương tính với chất cấm. Ủy ban kỷ luật của FIFA sau đó đã ra quyết định phạt nặng, bất chấp những lời giải thích từ lãnh đạo tuyển nữ Triều Tiên rằng những cầu thủ này chỉ vô tình có chất cấm trong người vì được điều trị theo phương pháp truyền thống, sau khi họ bị sét đánh trúng trong một buổi tập trước giải.

Theo đó, tuyển nữ Triều Tiên bị cấm dự World Cup 2015, phạt tiền 400.000 USD (tương đương mức tiền thưởng của đội này ở World Cup 2011). Bác sĩ của tuyển nữ Triều Tiên Nam Jong Ae bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 6 năm.

Án phạt với tuyển nữ Triều Tiên sau World Cup 2011 khiến cục diện bóng đá châu Á có nhiều xáo trộn.

3 KỲ ASIAN CUP LIÊN TIẾP KHÔNG CÓ TUYỂN TRIỀU TIÊN

Với án phạt của FIFA, tuyển nữ Triều Tiên bị cấm dự Asian Cup 2014, giải đấu cũng là vòng loại World Cup 2015.

Đến Asian Cup 2018, do không dự giải đấu trước đó nên tuyển nữ Triều Tiên rơi một mạch xuống nhóm hạt giống số 5 (thấp nhất). Lý do là bởi AFC phân loại hạt giống dựa theo thành tích của kỳ Asian Cup trước đó.

Hệ quả là tuyển nữ Triều Tiên nằm cùng bảng với Hàn Quốc, bị đối thủ cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và cuối cùng chỉ xếp nhì bảng B. Hai đội cùng có 10 điểm, nhưng tuyển nữ Triều Tiên xếp dưới bởi hiệu số bàn thắng kém hơn (+17 so với +20), qua đó ngậm ngùi dừng bước ngay từ vòng loại.

Bảng xếp hạng bảng B vòng loại Asian Cup nữ 2018.

Tới Asian Cup 2022, tuyển nữ Triều Tiên rút lui dù lễ bốc thăm chia bảng vòng loại đã diễn ra trước đó. Nguyên nhân là bởi lo ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Từ giải này, AFC chuyển sang chia giống theo vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Điều này giúp tuyển nữ Triều Tiên không còn gặp bất lợi như giải trước. Nhưng cuối cùng, cả Triều Tiên và Iraq đều rút lui, dẫn tới việc bảng đấu chỉ còn Indonesia và Singapore. AFC quyết định không điều chỉnh lại bảng đấu mà để cho 2 đội này đá 2 lượt đi – về. Kết quả, tuyển nữ Indonesia thắng 2 trận cùng với tỉ số 1-0 để có lần đầu tiên trong lịch sử được dự Asian Cup.

Phải tới Asian Cup 2026, tuyển nữ Triều Tiên mới lại góp mặt sau 16 năm. Trước đó ở vòng loại, họ vượt trội hoàn toàn khi ghi tới 26 bàn thắng, 0 lọt lưới lần nào trước Malaysia, Palestine và Tajikistan.

Tuyển nữ Triều Tiên (hạng 9 thế giới) thắng Nga (hạng 28 thế giới) với tỉ số 5-2 ở trận giao hữu vào tháng 11/2025.

TUYỂN VIỆT NAM VÀ THÁI LAN DỰ WORLD CUP KHI TRIỀU TIÊN VẮNG MẶT

Như phân tích ở trên, việc tuyển nữ Triều Tiên liên tiếp vắng mặt tại Asian Cup mở ra cơ hội tranh vé World Cup cho những đội bóng thuộc nhóm yếu hơn.

Tại Asian Cup 2014, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chơi trận play-off để tìm ra suất thứ 5 của AFC dự World Cup 2015. Cuối cùng, Thái Lan giành thắng lợi 2-1, qua đó cùng Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc có vé tới Canada.

Tại đây, tuyển nữ Thái Lan dù dừng bước từ vòng bảng nhưng cũng có chiến thắng lịch sử 3-2 trước tuyển nữ Bờ Biển Ngà.

Đến Asian Cup 2018, Thái Lan tiếp tục giành vé dự World Cup khi xếp nhì bảng A, lọt vào bán kết. Đây là bảng đấu khá nhẹ với sự góp mặt của Trung Quốc, Thái Lan, Philippines và Jordan (chủ nhà). Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sớm dừng bước khi toàn thua Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc tại bảng B.

Ở giải này, một đội bóng Đông Nam Á là Philippines có cơ hội tranh vé đi World Cup nhưng cuối cùng đã thất bại 0-5 trước Hàn Quốc ở trận play-off.

Tuyển nữ Thái Lan giành vé dự World Cup 2 lần liên tiếp khi Triều Tiên vắng mặt tại Asian Cup 2014 và 2018.

Tới Asian Cup 2022, AFC được tăng từ 5 suất lên 6 suất trực tiếp và 2 suất play-off liên lục địa. Điều này xuất phát từ việc FIFA tăng số đội dự World Cup 2023 từ 24 lên 32.

Tuy nhiên do Australia là một trong 2 đội chủ nhà World Cup 2023 và đã nghiễm nhiên có vé nên các đội châu Á chỉ còn lại 5 suất trực tiếp. Lần này, Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa trở thành 3 đội phải đá play-off theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc thắng cả 2 trận, qua đó chen chân vào top 5 Asian Cup 2022 để có vé dự World Cup.

Ở giải đấu này, khu vực Đông Nam Á còn có thêm 1 đại diện khác giành vé là Philippines, đội đã vào đến bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

TUYỂN VIỆT NAM CÓ THỂ ĐỤNG TUYỂN TRIỀU TIÊN Ở TỨ KẾT

Rõ ràng, việc Triều Tiên không dự 3 kỳ Asian Cup gần nhất đã khiến cục diện bóng đá nữ châu Á có rất nhiều xáo trộn trong cuộc đua tới World Cup. Giờ đây khi đội bóng này trở lại, cuộc cạnh tranh giành 6 suất trực tiếp và 2 suất play-off liên lục địa tại Asian Cup 2026 sẽ diễn ra khốc liệt hơn rất nhiều.

AFC quy định 4 đội vào bán kết Asian Cup 2026 sẽ có vé, trong khi đó 4 đội thua ở tứ kết tiếp tục được chia 2 cặp thi đấu loại trực tiếp. Tại đây, 2 đội thắng sẽ đoạt 2 tấm vé trực tiếp còn lại, còn 2 đội thua dự vòng play-off liên lục đia.

Theo kết quả bốc thăm, Triều Tiên nằm ở bảng B cùng Trung Quốc, Bangladesh và Uzbekistan. Nếu đội bóng đang xếp hạng 9 thế giới này nhất bảng B, còn tuyển nữ Việt Nam nhì bảng C (bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ), hai đội sẽ chạm trán nhau tại tứ kết. Đây sẽ là thử thách lớn với đội quân của HLV Mai Đức Chung trong hành trình tranh vé đi World Cup.