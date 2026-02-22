AFC tạo ra nhánh đấu "lạ kỳ", tuyển Việt Nam muốn dự World Cup phải tránh ngôi nhất, nhì bảng?

Vào ngày 4/3 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Asian Cup 2026. Đồng thời, đây cũng là giải đấu chọn ra các đại diện châu Á tham dự World Cup 2027, bởi vậy cuộc cạnh tranh sẽ rất quyết liệt.

Theo phân bổ từ FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ có 6 suất trực tiếp và 2 suất dự vòng play-off liên lục địa. 4 đội vào bán kết Asian Cup 2026 sẽ có vé, trong khi đó 4 đội thua ở tứ kết tiếp tục được chia 2 cặp thi đấu loại trực tiếp. Tại đây, 2 đội thắng sẽ đoạt 2 tấm vé trực tiếp còn lại, còn 2 đội thua dự vòng play-off liên lục đia.

Và tranh luận cũng bắt đầu nảy sinh từ đây do cách xếp lịch của AFC!

HLV Mai Đức Chung sẽ phải toan tính rất kỹ để chọn ra chiến lược phù hợp tại Asian Cup 2026.

Cụ thể, AFC chia cặp đội thua tứ kết 1 gặp đội thua tứ kết 3 (cặp 1), đội thua tứ kết 2 gặp đội thua tứ kết 4 (cặp 2). Điều này khiến dư luận tranh cãi bởi cặp 1 nhiều khả năng sẽ là sự góp mặt của hai đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất tại vòng bảng, còn cặp hai rất có thể là trở thành cuộc đấu của hai đội nhì bảng.

Khi ấy, hai đội ở cặp 1 dù được dự đoán sẽ yếu hơn hai đội ở cặp 2 nhưng lại ngang cửa giành vé dự World Cup 2027. Và điều này sẽ khiến tuyển nữ Việt Nam phải toan tính thật kỹ.

Theo đó, với việc nằm cùng bảng C với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa, cơ hội để tuyển Việt Nam có thể đứng đầu bảng là rất khó. Ngôi đầu khó lòng tuột khỏi tay tuyển Nhật Bản, trong khi 3 đội Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa sẽ cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Nếu nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B ở trận tứ kết 2. Khi đó, đối thủ có thể là Triều Tiên hoặc Trung Quốc, đều là những đội bóng mạnh hơn rất nhiều.

Trong trường hợp thua trận tứ kết 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội thua trận tứ kết 4 – cặp đấu của đội nhì bảng A (có thể là Australia hoặc Hàn Quốc) và nhì bảng B ( có thể là Triều Tiên hoặc Trung Quốc). Rõ ràng trong một nhánh đấu gồm toàn các đội bóng thuộc nhóm đầu châu lục, rất khó để tuyển nữ Việt Nam tạo bất ngờ.

AFC gây tranh cãi bởi cách phân loại nhánh đấu của các đội thua ở tứ kết.

Trong khi đó nếu xếp thứ 3 tại bảng C và giành được quyền vào tứ kết, cơ hội lại rộng mở hơn với Huỳnh Như và đồng đội. Khi ấy, tuyển Việt Nam sẽ chơi trận tứ kết 1 gặp đội nhất bảng A (có thể là Australia hoặc Hàn Quốc).

Nếu thua, đến vòng tiếp theo để tranh vé trực tiếp đi World Cup, đội quân của HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội thua trận tứ kết 3 – cặp đấu của đội nhất bảng C (nhiều khả năng là Nhật Bản) và thứ ba bảng A hoặc B (có thể là 1 trong 4 đội Iran, Philippines, Bangladesh và Uzbekistan). Rõ ràng, đây là nhánh đấu dễ thở hơn.

Thử thách cho tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026 sẽ không dễ dàng.

Trong trường hợp vào tứ kết nhưng không thể giành vé trực tiếp đi World Cup, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải dự vòng play-off liên lục địa với các đối thủ đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương.

Tại đây, 10 đội bóng sẽ được chia nhánh để đấu loại trực tiếp, chọn ra 3 đội giành vé. Thử thách này được đánh giá sẽ không hề đơn giản. Còn nhớ tại vòng play-off liên lục địa World Cup 2023, cả 2 đại diện châu Á là Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa đều gục ngã.

Tất nhiên, vẫn có thể có những bất ngờ xảy ra khiến cục diện các bảng đấu tại Asian Cup 2026 và cả kết quả vòng tứ kết có thể khác với dự đoán của giới chuyên môn. Khi ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ dựa vào tình hình thực tế để có toan tính riêng của mình, sao cho hiện thực hóa được mục tiêu giành vé dự World Cup 2027.

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ có lần thứ hai liên tiếp giành vé dự World Cup. Tuy nhiên mục tiêu này sẽ không dễ dàng.

Đáng chú ý, Asian Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng giải vô địch châu Á đóng vai trò là vòng loại World Cup. Kể từ giải vô địch thế giới 2031, AFC sẽ tổ chức một vòng loại World Cup riêng biệt với Asian Cup. Đây cũng là giải đấu mà FIFA tăng số đội từ 32 lên 48, mở ra cơ hội có thêm suất trực tiếp cho các thành viên của AFC.

Ngoài ra, 8 đội giành vé vào tứ kết Asian Cup 2026 cũng sẽ được trao suất dự vòng loại Olympic 2028 (AFC có 2,5 suất).