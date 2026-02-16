Ly kỳ BĐVN: Tiến Linh và chuyện về tiền đạo đồng niên 1997 bỗng “mất tích” khi đang ở đỉnh cao

Những ngày qua, khi cái tên Nguyễn Tiến Linh phủ sóng khắp mạng xã hội, từ việc anh ủng hộ 50 triệu đồng cho CLB Thanh Hóa, đến những cuộc tranh luận bất tận của người hâm mộ, đâu đó lại có người nhắc về một cái tên quen thuộc khác: Hà Đức Chinh.

Hai tiền đạo cùng sinh năm 1997, cùng góp mặt trong thành tích giành HCV SEA Games 2019, nhưng đồ thị sự nghiệp lại đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.

Câu chuyện ấy khiến người ta liên tưởng đến hai tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá Hà Lan: Patrick Kluivert và Ruud van Nistelrooy. Cùng ngày sinh 1/7/1976, nhưng một người bùng nổ rất sớm rồi lụi dần (Kluivert), còn người kia khởi đầu chậm hơn để rồi vươn tới đỉnh cao ở đoạn sau sự nghiệp (Van Nistelrooy).

Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh cũng vậy!

SEA Games 30 là điểm cắt sự nghiệp của hai cầu thủ. Đức Chinh ghi 8 bàn, Tiến Linh có 6 bàn. Sau đó, sự nghiệp của hai tiền đạo này bắt đầu đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược.

Với Đức Chinh, ánh hào quang đến với anh từ rất sớm. Từ U19 Việt Nam năm 2015, rồi VCK U19 châu Á 2016 – nơi anh góp công giúp đội giành vé dự U20 World Cup 2017 – cái tên Đức Chinh đã được người hâm mộ Việt Nam liên tục nhắc đến như niềm hy vọng về một “sát thủ” mới bóng đá nước nhà.

Năm 2017, khi Tiến Linh chưa được biết đến nhiều thì Đức Chinh đã được dự SEA Games. Sang 2018, anh ghi dấu ấn ở VCK U23 châu Á tại Thường Châu, rồi tiếp tục hiện diện ở ASIAD 18, AFF Cup 2018, rồi sau đó là Asian Cup 2019 và SEA Games 30. Hành trình ấy khiến nhiều người tin rằng tương lai của tiền đạo quê Phú Thọ sẽ còn rộng mở.

Đức Chinh từng là trò cưng của HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, Tiến Linh khởi đầu lặng lẽ hơn, thậm chí là lận đận vì chấn thương. Ngày U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu trong vòng tay biển người hâm mộ, cũng là ngày Tiến Linh lặng lẽ sang Singapore phẫu thuật dây chằng cổ chân. Một hình ảnh trái ngược và thể hiện rõ đồ thị sự nghiệp của hai cầu thủ này.

SEA Games 2019 chính là điểm cắt với sự nghiệp của Đức Chinh và Tiến Linh khi cả hai cùng tỏa sáng để giúp U22 Việt Nam giành HCV. Nhưng nếu với Tiến Linh đó là cú hích đầu tiên để bước lên hàng tiền đạo số một tuyển Việt Nam, thì với Đức Chinh, đó lại là lần cuối cùng anh thực sự bùng nổ ở một giải đấu lớn (ghi 8 bàn).

Tiến Linh "nở muộn" hơn so với người bạn đồng niên Đức Chinh.

Sau năm 2019, Tiến Linh từng bước chiếm suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam, ghi những bàn thắng quan trọng tại vòng loại World Cup và khẳng định vị thế trung phong hàng đầu.

Còn Đức Chinh, tháng 3/2020 buộc phải tạm dừng thi đấu vì viêm gan siêu vi B và men gan cao. Khi trở lại, anh không còn là chính mình. Từ Đà Nẵng, Bình Định đến Bình Dương, rồi xuống hạng Nhất trong màu áo Bắc Ninh, quãng thời gian 2022–2025 anh chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 63 lần ra sân ở cấp độ CLB.

Với ĐTQG, Đức Chinh còn được lên tuyển tại AFF Cup 2021, rồi đợt tập trung vào tháng 3/2022 để chuẩn bị cho các trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Tính đến nay, đã gần 4 năm kể từ lần cuối cùng Đức Chinh góp mặt trong một đợt tập trung của tuyển Việt Nam. Đã từ rất lâu rồi, cái tên Hà Đức Chinh không còn được người hâm mộ nước nhà nhắc đến. Anh gần như “mất tích” trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Hà Đức Chinh (phải) trong trận giao hữu mới đây giữa CLB Hà Nội và CLB Bắc Ninh. (Ảnh: GN)

Cùng sinh năm 1997, nhưng Tiến Linh và Đức Chinh đôi khi khiến người ta có cảm giác họ như thuộc hai thế hệ khác nhau – một người đang ở đỉnh cao, một người đã sớm qua thời rực rỡ, giống như Kluivert và Van Nistelrooy thưở nào.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, trong những ngày năm mới ngập tràn hi vọng, người hâm mộ có lẽ vẫn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ chờ phía trước – để Tiến Linh tiếp tục giữ vững vị thế của mình, và để Đức Chinh, ở một sân khấu nào đó, lại tìm thấy niềm vui và tỏa sáng cùng trái bóng!