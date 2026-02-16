“Thần đồng” bóng đá Việt Nam từng sút tung lưới Nga, Hàn Quốc và giấc mơ dang dở ở tuổi 19

Cái Văn Quỳ từng là cái tên làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Nghệ An. Sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An, cầu thủ này sớm được gắn với biệt danh “Vua giải trẻ”.

Từ giải U11, U13 đến U15 Quốc gia, Cái Văn Quỳ thi đấu ở cấp độ nào cũng để lại dấu ấn. Năm 2019, anh đồng Vua phá lưới U15 Quốc gia, rồi tỏa sáng ở giải U15 quốc tế với bàn thắng vào lưới U15 Nga (U15 Việt Nam thắng 2-1) và cú đúp trước U15 Hàn Quốc (U15 Việt Nam thua 2-3). Ngôi á quân giải đấu năm đó của U15 Việt Nam có dấu ấn rất lớn của Cái Văn Quỳ.

Sau đó, tiền đạo này còn lọt vào “mắt xanh” của HLV Philippe Troussier trong một đợt tập trung U18 Việt Nam. Khi ấy, tương lai như rộng mở trước mắt Cái Văn Quỳ. Nhưng rồi những điều nghiệt ngã bất ngờ ập đến!

Cái Văn Quỳ trong màu áo U15 Việt Nam tại giải U15 quốc tế năm 2019.

Chấn thương đứt dây chằng chéo trước năm 17 tuổi đã bẻ gãy quỹ đạo sự nghiệp đang đi lên của Cái Văn Quỳ. Những trục trặc trong quá trình điều trị, quãng thời gian hồi phục thiếu bài bản, rồi cú sốc gia đình liên tiếp ập đến… tất cả khiến cậu bé này hụt hơi trong chính cuộc đua của mình.

Để rồi đến ngày 31/8/2023, Cái Văn Quỳ chấp nhận thanh lý hợp đồng với SLNA, nói lời chia tay sân cỏ chuyên nghiệp ở tuổi 19.

Ngày rời đại bản doanh SLNA, có lẽ chính bản thân Cái Văn Quỳ cũng nghĩ đó là dấu chấm hết. Nhưng rồi sau hơn 2 năm, khi Tết lại về, câu chuyện của Cái Văn Quỳ đang rẽ sang một hướng khác.

Chàng trai từng gục ngã ở tuổi 19 nay không còn nói về giải nghệ như một kết thúc, mà có thể đó chỉ là một quãng nghỉ. Cái Văn Quỳ đang nuôi ý định trở lại bóng đá chuyên nghiệp, trở lại với sân cỏ từng khiến anh đau đớn, nhưng cũng là nơi chứa đựng những giấc mơ đẹp nhất của tuổi trẻ.

Có thể anh sẽ không còn là “Vua giải trẻ” năm nào, có thể hành trình phía trước sẽ gian nan hơn gấp bội, nhưng ở tuổi 22, thời gian vẫn còn đủ để viết tiếp những giấc mơ.

Cái Văn Quỳ ngày còn khoác áo U19 SLNA tại giải U19 Quốc gia. (Ảnh: FBNV)

Tết là thời điểm của đoàn viên, của khởi đầu và hy vọng. Với Cái Văn Quỳ, có lẽ mùa xuân này không chỉ là câu chuyện bánh chưng, cành đào, mà còn là sự chuẩn bị cho một cuộc tái xuất trong tương lai, dù hành trình phía trước chưa thể khẳng định chắc chắn sẽ thuận lợi.

Và biết đâu, một ngày nào đó, sân Vinh lại vang lên cái tên Cái Văn Quỳ – không phải như một tài năng dang dở, mà như minh chứng rằng giấc mơ nếu đủ lớn sẽ luôn tìm được đường quay về.

“Từ khi nghỉ đá bóng, bước ra một môi trường mới, mình đã thử qua rất nhiều công việc. Mỗi công việc mang lại một trải nghiệm khác nhau, nhưng tất cả đều có mục đích chung là kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cùng lúc đó mình cũng tham gia các sân chơi bóng đá phong trào, sân 7. Nhưng đối với mình, bóng đá chuyên nghiệp vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt. Và mình đang trên hành trình tìm lại con đường ấy”, Cái Văn Quỳ tâm sự!