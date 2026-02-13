"Đình Bắc sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam đến World Cup 2030": Quế Ngọc Hải gây sốt với món quà tặng đàn em

Theo đó, Quế Ngọc Hải mới đây đã tặng cho Đình Bắc chiếc áo thi đấu của mình tại vòng loại World Cup 2022. Đây chính là chiếc áo đã cùng anh tạo nên cột mốc đáng nhớ, với việc giúp tuyển Việt Nam lần đầu vào đến vòng loại thứ ba. Trên đó, trung vệ sinh năm 1993 ký tặng, kèm theo thông điệp: “ĐB7 (biệt danh của Đình Bắc – PV) sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam đến World Cup 2030”.

Đáp lại tình cảm của người đàn anh, Đình Bắc cũng tặng cho Quế Ngọc Hải chiếc áo thi đấu của mình tại VCK U23 châu Á 2026 được dàn cầu thủ U23 Việt Nam ký tặng.

Quế Ngọc Hải và Đình Bắc tặng áo đấu cho nhau. Đây đều là những chiếc áo gắn với các dấu mốc đáng nhớ của bóng đá nước nhà.

Thông điệp được Quế Ngọc Hải nhắn gửi trong món quà tặng Đình Bắc.

Vào chiều qua (12/2), Quế Ngọc Hải đã về quê Nghệ An ăn Tết. Ngay tối cùng ngày, anh đã hội ngộ cùng Đình Bắc. Cả hai từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết. Xuyên suốt VCK U23 châu Á vừa qua, Quế Ngọc Hải nhiều lần chia sẻ hình ảnh cổ vũ tinh thần cho Đình Bắc.

Các cầu thủ cũng chỉ có kỳ nghỉ ngắn cho Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, bởi các đội bóng sẽ hội quân trở lại khá sớm, khi đa phần đều có lịch tập khai xuân vào mùng 3 hoặc mùng 4 Tết. Đây là điều bắt buộc, bởi vào ngày 24/2 (tức mùng 8 Tết) sẽ diễn ra 2 trận đấu bù vòng 10 V.League, rồi sau đó ít ngày là các trận đấu của vòng 14.

Với riêng Đình Bắc, anh sẽ không được ăn Tết ở nhà do CLB CAHN phải làm khách của Tampines Rovers (Singapore) vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết), trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two. Trước đó ở trận lượt đi, Đình Bắc đã ghi 1 bàn, góp phần vào thắng lợi 4-0 của đội nhà.