Thủ môn hotboy Cao Văn Bình U23 Việt Nam đã có bạn gái xinh xắn, tình cảm cỡ này, hội fangirl "bít cửa"

Sau khi gây sốt ở VCK U23 châu Á vì phong độ chói sáng trong trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, phần vì tài năng, phần vì visual cực phẩm. Hội fan girl rần rần xin thông tin anh chàng nhưng cũng bị một sự thật làm cho ngỡ nàng: Nam thần U23 Việt Nam là "hoa đã có chủ". Và không chỉ có bạn gái xinh xắn, Văn Bình còn cực cưng chiều cô nàng, nhìn vào là đủ hiểu vì sao dân tình đồng loạt thở dài tiếc nuối.

Theo những hình ảnh đang được lan truyền, Cao Văn Bình và nửa kia - Trương Thị Lê Na - xuất hiện bên nhau vô cùng tự nhiên, thoải mái. Không cần phô trương hay khoe mẽ quá đà, chỉ vài khoảnh khắc đời thường cũng đủ thấy sự thân mật: ánh mắt dịu dàng, cách đứng sát bên và những cử chỉ quan tâm rất “real”. Dân mạng soi ra một điểm chung: tình cảm này không phải mới ngày một ngày hai.

Dù hiện tại Văn Bình không đăng tải những hình ảnh bên bạn gái công khai, nhưng qua loạt ảnh đang được netizen chia sẻ rầm rộ, có thể thấy cô nàng Lê Na sở hữu ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng, nụ cười hiền và phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng. Đặt cạnh thủ môn điển trai nhất nhì U23 Việt Nam, cặp đôi được nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”, đúng kiểu trai tài - gái sắc.

Ngay khi tin tức lan ra, hội fangirl lập tức “vỡ mộng”. Trên các diễn đàn bóng đá lẫn mạng xã hội, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện: "Thôi xong, cửa đóng then cài thật rồi!", "Đã đẹp trai còn có người yêu xinh thế này thì fangirl biết sống sao?", "Chúc mừng anh, dù tim em hơi đau…"...

Từ một thủ môn trẻ được chú ý nhờ chuyên môn, Cao Văn Bình giờ đây còn trở thành nhân vật hot nhất nhì mạng xã hội với đời tư kín đáo nhưng đủ khiến dân tình tò mò. Và với việc đã “đánh dấu chủ quyền” rõ ràng thế này, có lẽ hội fangirl đành chấp nhận sự thật: crush quốc dân nay đã có nơi có chốn.

Còn fan trung lập thì sao? Thôi thì chúc anh vừa giữ chắc khung thành cho U23 Việt Nam, vừa giữ trọn hạnh phúc ngoài đời - vậy là quá viên mãn rồi!