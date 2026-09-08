Thủ môn dự U20 World Cup là đồng đội của Trọng Đại, Quang Hải bỏ nghề đá bóng đi chạy taxi mưu sinh

Từ ánh hào quang U20 World Cup đến hành trình mưu sinh lặng lẽ của cựu thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu.

Trong thế hệ cầu thủ từng tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại VCK FIFA U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc, Nguyễn Bá Minh Hiếu có lẽ là một trong những gương mặt mang nhiều nét trầm lặng nhất. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC, sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m84 cùng phản xạ ấn tượng, sự nghiệp của gác đền sinh năm 1997 từng mở ra với vô vàn kỳ vọng lớn lao.

Năm 2017 đánh dấu đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp của Minh Hiếu khi anh được HLV Hoàng Anh Tuấn trao niềm tin, điền tên vào danh sách 3 thủ môn chính thức đại diện cho U20 Việt Nam bước ra đấu trường thế giới. Dù chỉ là phương án dự phòng cho Bùi Tiến Dũng, trải nghiệm hít thở bầu không khí ở giải đấu danh giá bậc nhất thế giới vẫn là kỷ niệm vô giá mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước.

Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu (Ảnh: FBNV)

Minh Hiếu chính thức được đôn lên đội một Hà Nội FC từ mùa giải 2018. Tuy nhiên, việc phải cạnh tranh vị trí trong một tập thể đầy sao, liên tục sở hữu những người gác đền xuất sắc đã khiến cơ hội ra sân của anh tại V.League trở nên vô cùng hiếm hoi. Dẫu vậy, suốt gần một thập kỷ gắn bó với đội bóng Thủ đô, anh vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp, miệt mài tập luyện và là chỗ dựa cậy cậy mỗi khi được ban huấn luyện trao cơ hội.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2025 khi hai bên chính thức nói lời chia tay. Rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao, Nguyễn Bá Minh Hiếu nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Không hoàn toàn khép lại niềm đam mê trái bóng tròn, anh chuyển hướng sang công tác huấn luyện khi đảm nhận vai trò HLV thủ môn cho một đội bóng sinh viên, truyền đạt lại những kinh nghiệm trận mạc quý giá cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh công việc huấn luyện, cựu thủ môn U20 Việt Nam không ngần ngại bươn chải qua nhiều công việc thường nhật, trong đó có lái taxi công nghệ để chủ động gánh vác kinh tế gia đình. Trên trang cá nhân, Minh Hiếu thường xuyên đăng tải những câu chuyện nhỏ, những khoảnh khắc đời thường đằng sau tay lái. Sự nhã nhặn, chu đáo của cựu cầu thủ luôn nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như sự đồng cảm, động viên từ các đồng đội cũ.

Cựu thủ môn U20 Việt Nam giờ đi lái taxi (Ảnh: Bongdalus, FBNV)

Ở cuộc sống đời thường, Minh Hiếu hiện là ông bố đơn thân một tay chăm sóc con nhỏ sau những biến cố tình cảm không như ý. Hành trình của anh là bức tranh thực tế đầy chân thực về đời cầu thủ, không phải ai bước ra từ ánh hào quang tuổi trẻ cũng sở hữu một sự nghiệp trải đầy hoa hồng và danh vọng. Dẫu vậy, thái độ đón nhận nghịch cảnh bình thản, tinh thần chủ động vươn lên cùng tình yêu bóng đá theo cách rất riêng của cựu thủ thành U20 Việt Nam vẫn nhận được trọn vẹn sự trân trọng từ đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

Cầu thủ U20 Việt Nam dự FIFA World Cup 2017

Thủ môn: Nguyễn Bá Minh Hiếu, Đỗ Sỹ Huy, Bùi Tiến Dũng.

Hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh, Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Tới, Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại.

Tiền vệ: Tống Anh Tỷ, Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Trần Thành, Đinh Thanh Bình.