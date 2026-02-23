Mexico chìm trong khói lửa.

Các cuộc tấn công và đốt phá đã lan rộng khắp Mexico sau khi quân đội tiến hành một chiến dịch đặc biệt, trong đó được cho là đã tiêu diệt thủ lĩnh của băng đảng ma túy “Thế hệ mới Jalisco”.

Tại nhiều khu vực, đường cao tốc bị phong tỏa, xe cộ và doanh nghiệp bị phóng hỏa. Thống đốc bang đã khẩn cấp triệu tập ủy ban an ninh với sự tham gia của các cấp chính quyền, đồng thời ban bố chế độ đặc biệt để bảo vệ người dân.

Tại thủ phủ Guadalajara, nhiều tuyến đường bị chặn. Các sân bay Puerto Vallarta và Guadalajara tạm thời ngừng tiếp nhận chuyến bay. Ở Puerto Vallarta, những cột khói đen dày đặc bốc lên bao trùm thành phố.

Theo truyền thông, hơn 10 xe bị đốt cháy ở nhiều nơi. Phương tiện công cộng tại khu nghỉ dưỡng trên cũng tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Khách sạn khuyến cáo du khách không rời phòng, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Người dân chia sẻ trên mạng xã hội các đoạn video xe cháy, đường bị phong tỏa và sự hoảng loạn của hành khách tại sân bay.

Air Canada và United Airlines đã đình chỉ các chuyến bay đến Puerto Vallarta. Chính phủ Mỹ kêu gọi công dân của mình tại Mexico nên ở yên trong nơi trú ẩn nếu có thể.

Cảnh báo trên áp dụng cho bang Jalisco, nơi có các trung tâm du lịch như: Puerto Vallarta và Guadalajara, cũng như các khu vực thuộc các bang Tamaulipas, Michoacán, Guerrero và Nuevo León.

Chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh băng đảng CJNG

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Tapalpa, bang Jalisco nhằm tiêu diệt thủ lĩnh CJNG Ruben “El Mencho” (Nemesio Oseguera Cervantes).

Trong cuộc đột kích, binh sĩ bị tấn công và đã nổ súng đáp trả, tiêu diệt nhiều thành viên của băng đảng. Trùm ma túy bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi bằng trực thăng.

Hai đối tượng khác bị bắt giữ, cùng với nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có cả súng phóng lựu. 3 binh sĩ bị thương trong chiến dịch.

Chiến dịch được thực hiện với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm Mexico và có sự phối hợp với phía Mỹ. Quân tiếp viện đã được điều động đến Jalisco để kiểm soát tình hình.

Tình hình an ninh căng thẳng

Các biện pháp khẩn cấp đang được triển khai nhằm bảo vệ người dân trước làn sóng bạo loạn. Chính quyền địa phương và lực lượng an ninh liên tục theo dõi diễn biến, trong khi các hãng hàng không quốc tế tạm ngừng khai thác để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Những hình ảnh về khói lửa, xe cháy và sự hoảng loạn tại sân bay cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình sau khi thủ lĩnh băng đảng ma túy bị tiêu diệt.



