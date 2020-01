Thủ lĩnh hàng đầu IS bị bắt bằng xe tải vì... quá mập

Shifa Al-Nima, còn có tên Abu Abdul-Bari, bị một đội đặc nhiệm ở TP Mosul bắt giữ hôm 16-1.

Lực lượng an ninh nói rằng hắn chịu trách nhiệm chỉ đạo vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo Prophet Yunus (Jonah), đa điểm tôn giáo lịch sử bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phá hủy vào năm 2014 sau khi chúng chiếm Mosul.

Cũng theo giới chức an ninh, chính Abu Abdul-Bari đã ban hành lệnh xử tử các học giả và giáo sĩ, những người từ chối cam kết trung thành với IS.

"Tên chiến binh thánh chiến "khổng lồ" này được biết đến với những bài phát biểu khiêu khích chống lại lực lượng an ninh và là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS" - các quan chức an ninh của Iraq nói trong một tuyên bố.

Tù nhân "khổng lồ" này nặng khoảng 254 kg tại thời điểm bị bắt. Y nặng đến nỗi không thể tống vào xe cảnh sát, thay vào đó phải chở đi bằng xe tải.

Việc di chuyển y gây ra nhiều bình luận châm biếm trên mạng xã hội Iraq, như: "Hắn ta đưa chất béo vào các mệnh lệnh", "Làm thế nào hắn có thể phát phì như vậy? Phải chăng vì vậy mà Mosul thiếu hụt lương thực và hắn phải chạy trốn?"...

Maajid Nawaz - thủ lĩnh nhóm Quillia có trụ sở tại thủ đô London - Anh, một nhóm theo chủ nghĩa chống cực đoan - cũng chia sẻ những hình ảnh về vụ bắt giữ và viết trên Facebook: "Hắn quá béo, có lẽ vì ít vận động ở nơi ẩn náu. Các lý lẽ phản tôn giáo đã giúp cho IS có "quyền" có nô lệ, hãm hiếp, tra tấn, thanh trừng sắc tộc và tàn sát người Iraq, người Syria và những người khác đều đến từ "con thú nhỏ bé" này, kẻ không thể đứng trên hai chân của mình".