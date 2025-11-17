Thư Kỳ nói lý do chưa có con

Ngày 16/11, HK01 đưa tin Thư Kỳ hiếm hoi về tuổi thơ bất hạnh khi tham gia chương trình The Do Show của Trịnh Du Linh.

Về lời tuyên bố "không có tuổi thơ" trước đây, Thư Kỳ giải thích trong ký ức, cô luôn tự làm mọi thứ một mình, từ nấu ăn đến mặc quần áo, không hề có bàn tay chăm sóc của cha mẹ, chỉ có những trận đòn roi liên tục từ họ.

Theo người đẹp sinh năm 1976, gia đình cô ngày xưa không quá nghèo, nhưng cũng không khá giả. Cha mẹ cô là những ví dụ điển hình của thói trọng nam, khinh nữ. Mọi sự quan tâm của họ đều dồn hết cho em trai, chỉ mình cô bị đánh mắng. Ngay cả em trai làm vỡ ly, cô cũng là người bị rầy la.

Thư Kỳ và em trai lúc nhỏ.

Thư Kỳ mô tả tuổi thơ của mình là "ở bên ngoài vui, về nhà thì không". Tính cách cô vốn vui vẻ, thường dẫn em trai ra ngoài chơi với trẻ con trong khu. Mặc dù em trai hay mách lẻo, hai chị em vẫn khá thân.

Nữ diễn viên nói thêm việc học cô không được tốt do thường xuyên thiếu ngủ vào ban đêm. Cô cũng không có nhiều bạn bè.

Năm 13-14 tuổi, gia đình bắt cô đi làm. Về sau, cô quyết định bỏ nhà ra đi, tự giải thoát mình khỏi gia đình thiếu tình thương.

Khi được hỏi lý do, Thư Kỳ thừa nhận bản thân khá nổi loạn. Một lần, cô đi chơi đến sáng sớm mới về nhà, còn không may bị tai nạn xe.

"Người tôi không sao, tôi kéo cái xe máy lê lết về nhà. Mẹ tôi nhìn tôi rồi hỏi lý do về muộn, tỏ vẻ muốn nổi nóng. Tôi nói bị tai nạn. Lúc này, mẹ mới nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy không sao thì bảo đi ngủ. Tôi nghĩ, ‘Hôm nay tốt vậy sao? Không bị mắng’. Thế là đi ngủ. Sau đó, ba tôi đột nhiên về, túm tôi lên và hỏi, ‘Tại sao lại làm xe hư thành vậy?’. Rồi tôi bỏ nhà đi. Tôi thấy tủi thân vì không ai hỏi mình có bị thương không. Thế là tôi chạy, chạy mãi vì dừng lại là bị đánh. Chạy ra ngoài rồi tôi nghĩ không muốn quay lại nữa. Tôi cảm thấy mình đã lớn, có thể tự nuôi sống bản thân", cô kể.

Kể từ thời điểm đó, Thư Kỳ không quay về nhà nữa. Quãng thời gian đó bấp bênh, nhưng cô cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

“Vì ban đêm có thể ngủ yên, không bị mắng. Tôi thấy cũng vui. Chỉ là phải đi làm kiếm tiền ăn, không được đi học, nhưng tôi có một thế giới khác", cô nhớ lại.

Thư Kỳ hiếm hoi trải lòng về tuổi thơ bất hạnh trên truyền hình.

Thư Kỳ khẳng định không hề ghét mẹ mình, ngược lại còn thông cảm cho bà vì bà sinh cô khi mới 18 tuổi. Trong mắt ngôi sao Hồng Phất nữ , mẹ cũng chỉ là trẻ con, chưa kể quá khứ của bà còn thảm thương hơn cô.

"Bà ngoại sinh 7 hoặc 9 người con gì đó. Mẹ tôi là con cả, phải chăm cả nhà. Khi sinh tôi lúc còn quá trẻ, bà ấy nghĩ tôi cũng phải như vậy", cô chia sẻ.

Trước thắc mắc đã hòa giải với mẹ chưa, nữ đạo diễn 7X cho rằng từ đó không đúng trong hoàn cảnh của gia đình cô.

"Tôi biết bà ấy yêu tôi, chỉ là không biết cách dạy con. Quan hệ giữa hai mẹ con bây giờ gần nhưng cũng rất xa. Gặp nhau không ôm hôn, không nắm tay đi dạo, vì khoảng cách đã hình thành rồi. Giờ cũng ổn rồi", cô nói.

Khi Trịnh Du Linh hỏi tuổi thơ đó có ảnh hưởng đến quan điểm về hôn nhân và sinh con, Thư Kỳ tiết lộ từng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô lo ngại chuyện không thể ở bên nhau dài lâu dù cả hai đều yêu nhau nhiều.

"Tôi từ nhỏ đã không tin lắm vào hai chữ chung thủy, nên không nghĩ đến kết hôn. Nhưng sau này, tôi lại kết hôn", cô cảm thán.

Nhắc đến cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Phùng Đức Luân, Thư Kỳ cho rằng tất cả phụ thuộc vào việc gặp đúng người vào đúng thời điểm.

Về lý do cưới nhau gần 10 năm chưa có con (kết hôn năm 2016), Thư Kỳ phủ nhận thông tin không muốn sinh con: “Không phải đâu, tôi vẫn luôn muốn, chỉ là mãi vẫn chưa có".

Thư Kỳ mong có con với Phùng Đức Luân nhưng không được.

Trong cuộc phỏng vấn, Thư Kỳ cũng chia sẻ về cơ duyên đến với nghề diễn sau khi bỏ nhà đi.

Công việc đầu tiên của cô là ở tiệm cho thuê băng đĩa, nhờ đó thường xuyên xem phim Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, cô chuyển sang làm người mẫu ảnh và được Vương Tinh để mắt. Ông nhờ người sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm cô, mời sang Hong Kong phát triển.

Sau khi nhận lời, cô "luyện" phim TVB mỗi ngày, còn nghe tin tức để học tiếng Quảng Đông. Người trên phim trường cũng dạy thêm cho cô. Nhờ đó, cô nhanh chóng hiểu được ngôn ngữ bản địa, dù phát âm đến giờ vẫn chưa chuẩn.

Lúc mới chuyển môi trường làm việc mới, cô tự đặt mục tiêu phải đạt được giải thưởng trong 5 năm, nếu không sẽ trở về quê hương.

Cuối cùng, cô hoàn thành mục tiêu trước 3 năm. Bộ phim Sắc tình nam nữ (1996) mang về cho cô 2 giải Kim Tượng là "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Thư Kỳ cho rằng bản thân may mắn, gặp được nhiều người tốt và có nhiều cơ hội.

Về Girl - bộ phim đầu tay trong vai trò đạo diễn, Thư Kỳ chia sẻ tác phẩm tuy dựa trên tuổi thơ của cô, nhưng cô không nhằm kể câu chuyện của mình. Cô muốn nhắn nhủ những người có cùng trải nghiệm hãy dũng cảm phản kháng hoặc như cô, rời khỏi nơi khiến mình bị tổn thương.