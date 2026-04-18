Thư Kỳ: "Không trang điểm, tôi cũng giống phụ nữ 50 tuổi"

Minh Khuê |

Nữ diễn viên, đạo diễn Thư Kỳ tự ứng cử bản thân cho vai diễn trong dự án phim mới của đạo diễn trẻ đang đi tìm cơ hội.

Thư Kỳ là Chủ tịch Ban Giám khảo Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Bắc Kinh 2026. Ngày 17-4, tại hạng mục kêu gọi đầu tư dự án của những nhà làm phim trẻ, Thư Kỳ đã rất thích dự án "Mượn mệnh" của đạo diễn trẻ Tô Trạch Lãng. Bà ngay lập tức nói: "Các bạn có thể liên hệ với người đại diện của tôi được không?".

Sau khi chủ động đề nghị liên hệ, bà thuyết phục thêm: "Hiện đang trang điểm tỉ mỉ, tôi trông xinh đẹp và tươi trẻ nhưng tẩy trang rồi thì cũng giống một người phụ nữ 50 tuổi. Tôi sẵn sàng đóng phim này với mặt mộc, giảm thêm 4,5kg để hợp với nhân vật. Tôi rất thích kịch bản này".

Nhan sắc tuổi 50 của Thư Kỳ

Bà là Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Quốc tế Bắc Kinh 2026

Thư Kỳ chia sẻ nếu không trang điểm thì bà cũng giống phụ nữ tuổi 50 khác

Việc Thư Kỳ không ngại tự tiến cử bản thân và tạo cơ hội cho những nhà làm phim trẻ được truyền thông ca ngợi là một câu chuyện truyền cảm hứng.

Trước đó, Thư Kỳ tạo được chú ý lớn khi xuất hiện cuốn hút trên thảm đỏ khai mạc LHP Quốc tế Bắc Kinh. Bà diện trang phục thuộc nhà mốt Armani, nhận được nhiều lời khen về nhan sắc tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Ngày 16-4, Thư Kỳ bước sang tuổi 50. Bà chụp ảnh bánh kem, ăn mì gói lên trang mạng xã hội chung vui cùng người hâm mộ.

"Mong thế giới hòa bình và mọi người được đối xử tử tế. Tôi biết ơn Chúa vì 50 năm qua, quãng thời gian thật ý nghĩa. Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Tôi cũng cầu nguyện cho tất cả những người yêu thương tôi được ăn ngon, ngủ ngon và mọi điều tốt lành" – Thư Kỳ bày tỏ.

Thư Kỳ tại khai mạc LHP Quốc tế Bắc Kinh

Thư Kỳ và bánh kem

Nữ diễn viên ăn mì gói

