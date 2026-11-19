Từ thời phổ thông, TS Lê Duy Dũng đã có nhiều thành tích học tập nổi bật với 2 lần từng giải quốc gia môn Toán, thủ khoa tốt nghiệp khoa Toán - Tin ứng dụng tại đại học Bách khoa Hà nôi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đáng chú ý, trong danh sách được vinh danh có TS Lê Duy Dũng, giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Giám đốc Chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu, Giám đốc Chương trình, AI Thực chiến, Trường Đại học VinUni (thuộc tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng).

TS Lê Duy Dũng là một trong 335 nhà giáo trên cả nước được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Sinh năm 1991, TS Lê Duy Dũng có thành tích học tập nổi bật từ thời phổ thông. Anh từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2010 và giải Nhì năm 2011.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh theo học ngành Toán - Tin tại Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 9/2014, anh tốt nghiệp với vị trí thủ khoa khoa Toán - Tin ứng dụng.

Thành tích học tập xuất sắc trở thành bước đệm để anh tiếp tục con đường nghiên cứu ở nước ngoài. Tháng 8/2015, anh nhận học bổng sau đại học tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University - SMU).

Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại đây, anh tiếp tục giành nhiều giải thưởng, trong đó có SMU Presidential Doctoral Fellowship Award các năm 2018 và 2019, cùng SMU PhD Student Life Award trong hai năm liên tiếp.

Sau đó, anh nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Dữ liệu tại Đại học Quản lý Singapore, dưới sự hướng dẫn của PGS Hady W. Lauw.

Trước khi gia nhập trường đại học VinUni, TS Lê Duy Dũng từng làm nhà khoa học nghiên cứu tại Trường Hệ thống Thông tin thuộc Đại học Quản lý Singapore. Anh cũng có thời gian đảm nhiệm vị trí nhà khoa học dữ liệu cấp cao trong nhóm Quảng cáo và Cá nhân hóa tại Grab Holdings.

Đây là những công việc liên quan trực tiếp đến khai thác dữ liệu, xây dựng hệ thống đề xuất và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, cũng là những hướng nghiên cứu mà anh tiếp tục theo đuổi sau khi trở về Việt Nam.

Theo hồ sơ giảng viên được trường ĐH VinUni công bố, các lĩnh vực nghiên cứu chính của anh gồm học máy, tối ưu hóa, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vật lý. Anh đang dẫn dắt nhóm nghiên cứu R2Studio, tập trung vào công nghệ tìm kiếm và gợi ý được tăng cường bằng AI, cùng nhóm IndoorCare nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho không gian trong nhà thông minh.

Trước khi nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026, TS Lê Duy Dũng đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích trong cả nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Tháng 10/2025, anh được vinh danh tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng, trở thành một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được lựa chọn từ gần 100 ứng viên trong và ngoài nước.

Ngoài ra, vị tiến sĩ sinh năm 1991 còn sở hữu nhiều giải thưởng trong hoạt động giảng dạy và quản lý đào tạo tại trường đại học VinUni.

Cụ thể, trong năm học 2021-2022, anh nhận Giải thưởng Giảng viên của Năm và Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc. Sang năm học 2022-2023, anh được vinh danh với Giải thưởng Giảng viên có Đóng góp Xuất sắc.

Năm học 2023-2024, anh nhận tài trợ đổi mới giảng dạy. Đến năm học 2024-2025, Tiến sĩ tiếp tục được VinUni trao Giải thưởng Nhà lãnh đạo của Năm.