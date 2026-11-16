Đi du lịch 4 ngày về gặp hàng xóm hỏi một câu, người phụ nữ phát hiện chuyện bất ngờ trong nhà

Nghe xong câu hỏi của chị hàng xóm, tôi vừa có chút khó hiểu, vừa có chút bất an.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được vài năm. Vợ chồng tôi có một căn nhà riêng, cuộc sống không quá dư dả nhưng khá ổn định. Cả hai đều là người coi trọng không gian riêng tư, đặc biệt là những nguyên tắc trong sinh hoạt gia đình. Vì thế, khi cho em chồng ở nhờ trong thời gian học đại học, tôi cũng nói rõ một số điều để tránh những chuyện không đáng có.

Chuyện xảy ra cách đây vài ngày, khi tôi vừa kết thúc chuyến du lịch 4 ngày cùng một người bạn. Chồng tôi cũng có chuyến công tác riêng nên cả hai đều không có nhà. Trong thời gian đó, chỉ có Trinh - em gái chồng tôi ở nhà. Trinh đang là sinh viên năm cuối, tính tình khá vui vẻ, hòa đồng. Trước đây, tôi vẫn nghĩ em là người biết trước biết sau nên cũng không quá lo lắng khi để em ở nhà một mình.

Thế nhưng, ngay buổi chiều tôi trở về, một câu hỏi của chị hàng xóm khiến tôi không khỏi giật mình. Vừa gặp tôi ở sảnh, chị đã hỏi: "Sao chồng em hôm qua hát karaoke muộn thế, ồn ào quá nhà chị không ngủ được, lần sau hát nghỉ sớm nhé".

Ban đầu, tôi còn tưởng chị nhầm nhà. Tôi vội giải thích rằng chồng mình đang đi công tác, không có ở nhà mấy hôm nay. Nghe vậy, chị hàng xóm có vẻ ngạc nhiên, khẳng định tối hôm trước nhà tôi có người tụ tập ăn uống, hát hò khá ồn ào. Chị còn nói nghe giọng đàn ông hát rất rõ, kéo dài đến tận khuya.

Tôi nghe xong vừa khó hiểu vừa có chút bất an. Nếu chồng không ở nhà, vậy người đàn ông nào đã đến nhà tôi? Trong suốt những ngày đi vắng, tôi không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Trinh nói rằng có chuyện bất thường.

Vào nhà kiểm tra, tôi càng thấy có điều gì đó không ổn. Phòng khách có dấu hiệu vừa được dọn dẹp vội vàng, một vài chiếc cốc vẫn còn đặt trên bàn, ghế sofa bị xê dịch, thùng rác có nhiều vỏ đồ ăn và lon nước ngọt. Những thứ ấy không giống với sinh hoạt thường ngày của Trinh.

Tôi gọi Trinh hỏi chuyện. Ban đầu, em có vẻ lúng túng, nói rằng mấy hôm trước chỉ có bạn đến chơi một lát. Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn về chuyện hàng xóm nghe thấy tiếng hát karaoke, Trinh mới thừa nhận đã dẫn bạn trai cùng một vài người bạn về nhà ăn uống, trò chuyện và hát hò.

Nghe đến đây, tôi thực sự nổi giận vì Trinh đã tự ý đưa người lạ vào không gian riêng của vợ chồng tôi, trong khi chưa hề hỏi ý kiến. Thực tế, ngay từ ngày đầu đồng ý cho Trinh ở nhờ, tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với em.

Tôi không ngăn cấm em có bạn bè hay yêu đương, càng không muốn kiểm soát cuộc sống riêng của một người đã trưởng thành. Nhưng căn nhà này là nơi vợ chồng tôi sinh hoạt, nghỉ ngơi và cất giữ nhiều đồ đạc cá nhân. Vì vậy, nếu muốn dẫn bạn về chơi, em cần hỏi ý kiến trước. Đặc biệt, tôi đã nói rõ rằng không muốn em đưa bạn trai về nhà khi vợ chồng tôi vắng mặt.

Ảnh minh họa bằng AI

Tôi nghĩ đó là một giới hạn hoàn toàn hợp lý, nhất là khi chúng tôi đang cho em ở nhờ chứ không phải một căn nhà tập thể mà ai cũng có thể tùy ý sử dụng.

Trinh giải thích rằng em chỉ nghĩ vợ chồng tôi đều đi vắng, nhà cửa để không nên muốn rủ bạn bè đến cho vui. Em cũng khẳng định mọi người chỉ ăn uống, hát hò bình thường, không làm hỏng hóc hay mất mát đồ đạc gì. Có lẽ vì còn trẻ nên em chưa suy nghĩ thấu đáo, cho rằng chuyện ấy không có gì nghiêm trọng.

Tôi đã nói với Trinh rằng nếu em muốn mời bạn đến nhà, chỉ cần hỏi trước một câu thì mọi chuyện đã khác. Vợ chồng tôi có thể đồng ý hoặc không, nhưng ít nhất đó cũng là sự tôn trọng dành cho chủ nhà. Đằng này, em tự quyết định mọi thứ rồi để đến khi hàng xóm phản ánh, tôi mới biết chuyện.

Tôi cũng nhắc em rằng việc sống chung với người khác, dù là anh chị ruột thịt, vẫn cần có những nguyên tắc nhất định. Sự thoải mái không có nghĩa là được quyền tùy tiện, còn việc được người khác tạo điều kiện không đồng nghĩa với việc mình có thể sử dụng mọi thứ theo ý thích.

Sau khi nghe tôi nói, Trinh im lặng một lúc rồi xin lỗi. Em thừa nhận mình đã chủ quan, không nghĩ việc tụ tập bạn bè lại khiến hàng xóm bị ảnh hưởng và làm anh chị khó chịu đến vậy. Em hứa sẽ rút kinh nghiệm, từ nay không tự ý dẫn bạn về nhà khi chưa được đồng ý.

Thấy em biết lỗi, tôi cũng không muốn làm căng thêm. Dù sao Trinh vẫn còn trẻ, lại là em gái chồng, tôi không muốn vì một chuyện mà khiến tình cảm gia đình trở nên nặng nề.

"Em hiểu là tốt rồi, lần sau rút kinh nghiệm", tôi nói với Trinh. Tôi vẫn muốn Trinh có một chỗ ở thoải mái trong những năm tháng cuối đại học, nhưng điều đó cần đi cùng sự tôn trọng và ý thức của người được giúp đỡ. Bởi suy cho cùng, sống chung dưới một mái nhà, dù là người thân hay người ngoài, điều quan trọng nhất vẫn là biết nghĩ cho nhau và tôn trọng những nguyên tắc chung.