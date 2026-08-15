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Thủ khoa Đà Nẵng hào hứng với hành trình mới

Hoài Văn
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TP - Trở thành thủ khoa TP Đà Nẵng với tổng điểm 38, Trần Hà Yên tiếp tục chinh phục giấc mơ công nghệ khi đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Điện tử - Viễn thông, chương trình Kỹ sư Tài năng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Trần Hà Yên, nữ sinh Trường THPT Cao Bá Quát (TP Đà Nẵng), là thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 38. Em đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Vật lý, 9,75 điểm Hóa học và 8,25 điểm Ngữ văn.

Hà Yên cũng là thủ khoa tổ hợp A00 với 29,75 điểm và đồng thủ khoa tổ hợp C01 với 28,25 điểm. Em thuộc nhóm 21 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước năm nay.

Nữ thủ khoa TP Đà Nẵng Trần Hà Yên hào hứng với hành trình mới

Kết quả này là “quả ngọt” sau nhiều năm nữ sinh bền bỉ học tập trên lớp, ở nhà. Trong hai năm cuối cấp, Hà Yên gần như không học thêm bên ngoài mà chủ yếu học qua các khóa trực tuyến. Những ngày cận kỳ thi, em dành khoảng 12-15 giờ mỗi ngày để xem lại bài giảng, luyện đề và hệ thống hóa kiến thức.

Theo Hà Yên, tự học giúp em chủ động xây dựng kế hoạch và nhận ra những phần kiến thức còn yếu để tập trung bổ sung. “Em có thể tự điều chỉnh cách học, không bị phụ thuộc vào việc học thêm. Điều quan trọng là phải kiên trì và biết mình đang thiếu gì”, Hà Yên chia sẻ.

Với Hà Yên, niềm vui thủ khoa không phải điểm kết thúc mà là điểm bắt đầu của một hành trình mới. “Trở thành thủ khoa là niềm vui rất lớn với em, đồng thời là động lực để em cố gắng hơn nữa. Em xác định không ngủ quên trên chiến thắng mà sẽ nỗ lực nhiều hơn ở hành trình mới, học thêm kỹ năng mới, chinh phục kiến thức và những kỹ năng cần thiết để có thể chạm tới ước mơ của mình”, Hà Yên chia sẻ.

Trong các môn học, Vật lý là môn nữ sinh yêu thích nhất. Tại kỳ thi năm nay, em cũng là học sinh duy nhất của Trường THPT Cao Bá Quát đạt điểm tuyệt đối môn học này.

Không chỉ đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp, Hà Yên còn duy trì kết quả học tập nổi bật suốt 12 năm. Năm lớp 11, em đứng đầu toàn trường. Lớp 12, nữ sinh giành giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán.

Đam mê công nghệ

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, Hà Yên cho biết trở thành thủ khoa là dấu mốc khó quên, đồng thời là động lực để em tiếp tục cố gắng.

Nguyện vọng 1 của nữ sinh là Khoa Điện tử - Viễn thông, chương trình Kỹ sư Tài năng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Đây cũng là bước khởi đầu để em hiện thực hóa niềm đam mê với công nghệ.

Vốn thích tìm tòi, Hà Yên thường mày mò trên chiếc laptop cũ của mình, tìm hiểu những vấn đề liên quan công nghệ. Bước vào môi trường đại học, em mong muốn được học thêm kiến thức, kỹ năng mới và có cơ hội tiến gần hơn tới lĩnh vực mình yêu thích.

Ngày 25/8 tới đây, Hà Yên sẽ đến trường làm thủ tục nhập học. Trước đó, gia đình đã cùng em vào Đà Nẵng tìm phòng trọ gần trường, mua sắm đồ dùng học tập và những vật dụng cần thiết. Từ môi trường phổ thông, vốn học gần nhà, nay phải sống và học tập tại trung tâm thành phố, Hà Yên được mẹ dặn dò kỹ về việc tự lập, từ ăn uống đến học tập.

Chị Nguyễn Thị Hà, mẹ Hà Yên, không giấu được niềm vui khi con đạt kết quả cao. “Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và sự chăm chỉ của con suốt nhiều năm qua”, chị Hà nói.

Chị Hà hiện là giáo viên tiểu học, chồng là kỹ sư và thường xuyên đi công tác xa. Điều khiến chị hạnh phúc nhất là cả ba người con đều ngoan ngoãn, chăm học. Chị gái Hà Yên đang là sinh viên, còn em trai đang học tiểu học.

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