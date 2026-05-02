Thu hồi hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander, Xpander Cross tại Việt Nam

PV |

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam sẽ thu hồi 5.072 xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tại Việt Nam để kiểm tra, thay thế miễn phí cơ cấu điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai do có nguy cơ bị nứt.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam về chương trình thu hồi xe Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xpander Cross để kiểm tra và/hoặc thay thế cơ cấu điều chỉnh của tựa lưng hàng ghế thứ hai.

Theo thông báo, tổng số xe bị ảnh hưởng là 5.072 xe do Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Thu hồi hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander, Xpander Cross tại Việt Nam - Ảnh 1.

5.072 xe sẽ bị thu hồi

Các mẫu xe thuộc diện thu hồi gồm Mitsubishi Xpander GLP, Xpander AT ECO, Xpander Cross, Xpander MT-P. Trong đó, xe nhập khẩu (CBU) được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 21/4/2022 đến ngày 1/2/2025; xe lắp ráp trong nước (CKD) được sản xuất từ ngày 5/7/2022 đến ngày 20/12/2024.

Thu hồi hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander, Xpander Cross tại Việt Nam - Ảnh 2.

Nhãn hiệu và số loại xe nằm trong diện thu hồi

Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 18/5/2026 và kết thúc vào ngày 18/4/2029. Việc kiểm tra, khắc phục cho các xe bị ảnh hưởng được thực hiện miễn phí tại các nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, trên các xe bị ảnh hưởng, cơ cấu điều chỉnh của tựa lưng hàng ghế thứ hai bị nứt, dẫn đến giảm độ bền kết cấu của chi tiết.

Nguyên nhân được xác định do thao tác không đúng cách tại nhà cung cấp, khiến các chi tiết lỗi bị trộn lẫn với các chi tiết đạt yêu cầu.

Mitsubishi Việt Nam cho biết chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào xảy ra trên thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng sớm đưa xe đến các nhà phân phối ủy quyền để được kiểm tra và/hoặc thay thế miễn phí cơ cấu điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai.

Đối với các xe nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không thuộc danh sách triệu hồi do công ty công bố, khi khách hàng liên hệ, doanh nghiệp sẽ phối hợp với Mitsubishi Motors Corporation để kiểm tra, xác nhận. Trường hợp xe thuộc diện thu hồi và có đề nghị khắc phục từ hãng, công ty sẽ thực hiện sửa chữa theo chương trình đã công bố.

Người tiêu dùng có thể liên hệ các nhà phân phối ủy quyền gần nhất hoặc hotline của doanh nghiệp để được hỗ trợ.

