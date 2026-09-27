Thu hồi hơn 4.600 ha đất, di dời gần 7.000 người để xây siêu đập vốn đầu tư 162.000 tỷ đồng, công suất lớn gấp 2 lần thuỷ điện Hoà Bình

Dự án thủy điện Dasu tại Pakistan có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 162.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế tối đa 5.400 MW. Để triển khai công trình, nhà chức trách cần thu hồi hơn 4.600 ha đất, di dời khoảng 7.000 người dân địa phương.

Dasu là dự án thủy điện được xây dựng trên sông Indus, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Khi hoàn thành, công trình dự kiến có công suất phát điện tối đa 5.400 MW, góp phần bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Theo các thông tin được công bố, sản lượng điện hằng năm của dự án có thể đạt hơn 21.000 GWh, trong khi hồ chứa có tổng dung tích khoảng 1,41 tỷ m3 nước. Quy mô này đưa Dasu trở thành một trong những công trình thủy điện đáng chú ý tại Pakistan, trong bối cảnh quốc gia Nam Á cần phát triển thêm các nguồn điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn. Công suất 5.400 MW là mức được đề cập khi toàn bộ công trình hoàn thành, trong khi công suất của từng giai đoạn có thể khác nhau.

Một trong những vấn đề lớn của dự án là công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Theo kế hoạch, tổng diện tích đất cần thu hồi lên tới khoảng 4.643 ha.

Việc thu hồi đất được cho là ảnh hưởng đến 767 hộ gia đình, tương đương 6.953 người, tại 34 khu dân cư và làng. Đây là khu vực có người dân sinh sống lâu năm, do đó quá trình triển khai dự án đòi hỏi các phương án hỗ trợ và sắp xếp nơi ở mới.

Quy mô thu hồi đất lớn cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác bồi thường, hỗ trợ sinh kế và ổn định đời sống của những người bị ảnh hưởng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng đối với tiến độ triển khai công trình.

Tổng mức đầu tư của dự án Dasu đã tăng đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Khi được phê duyệt vào năm 2014, công trình có chi phí dự kiến khoảng 486 tỷ rupee Pakistan. Con số này sau đó được điều chỉnh lên khoảng 1.730 tỷ rupee, tương đương 162.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn dự kiến đã tăng hơn 3,5 lần so với mức ban đầu, phản ánh quy mô chi phí ngày càng lớn của dự án.

Tiến độ xây dựng cũng kéo dài hơn kế hoạch. Công trình từng được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2019, nhưng mốc thời gian sau đó được điều chỉnh sang tháng 11/2028.

Việc triển khai một dự án thủy điện quy mô lớn thường đòi hỏi nhiều hạng mục phức tạp, từ xây dựng công trình chính, hệ thống dẫn nước đến các hạ tầng phục vụ vận hành. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cũng là những yếu tố có thể tác động đến tiến độ chung.

Khi đi vào hoạt động, Dasu được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện đáng kể cho Pakistan. Tuy nhiên, quy mô vốn đầu tư, thời gian xây dựng kéo dài và số lượng người dân chịu ảnh hưởng cũng khiến công tác quản lý chi phí, tiến độ và tái định cư trở thành những vấn đề đáng chú ý của dự án.