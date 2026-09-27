Kỹ sư Nga phát minh động cơ "không nhả khí thải" như viễn tưởng: Cục Sở hữu trí tuệ làm ngay một việc

Động cơ của kỹ sư Nga không xả khí thải trực tiếp ra khí quyển...

Một phát minh công nghệ quan trọng trong lĩnh vực cơ khí động lực vừa được giới thiệu bởi nhà sáng chế Vladimir Mikhailov đến từ thành phố Kostroma (Nga).

Kỹ sư Vladimir Mikhailov đã chế tạo thành công mẫu động cơ đốt trong chu trình kín tái sử dụng khí thải, cho phép tái sử dụng toàn bộ lượng khí thải sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Sau khi tiếp nhận thiết kế đột phá này, Cơ quan Trí tuệ Bằng sáng chế Nga (FIPS) - đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga (Rospatent) - đã cấp luôn bằng sáng chế cho Vladimir Mikhailov và đăng tải thiết kế lên website của Cục vào tháng 7/2026.

Hệ thống truyền động hybrid có khả năng tái sử dụng khí thải này hứa hẹn mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp ô tô và sản xuất năng lượng tái tạo trong tương lai.

Nguyên lý hoạt động của động cơ "không nhả khí thải"

Động cơ đốt trong truyền thống (dù là động cơ xăng hay diesel) hoạt động dựa trên cơ chế nạp hỗn hợp nhiên liệu - không khí, nén, đốt cháy để sinh công và xả khí thải ra môi trường bên ngoài.

Quá trình xả này không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm thất thoát một lượng nhiệt năng và áp suất cực kỳ lớn.

Khác biệt hoàn toàn với các cơ chế truyền thống, động cơ của Vladimir Mikhailov không xả khí thải trực tiếp ra khí quyển.

Sau khi quá trình sinh công hoàn tất, toàn bộ khí xả được dẫn qua một hệ thống lọc và tái chế tích hợp ngay bên trong động cơ. Tại đây, hỗn hợp khí thải được làm nguội, tách lọc các tạp chất độc hại và kết hợp với một lượng nhỏ oxy bổ sung cùng nhiên liệu mới để quay trở lại buồng đốt.

Bản vẽ của động cơ. Nguồn: Cơ quan Trí tuệ Bằng sáng chế Nga (FIPS)

Nhờ việc tuần hoàn khí thải trong một vòng khép kín, động cơ giữ lại được phần lớn năng lượng nhiệt đáng lẽ bị thất thoát qua ống xả.

Điều này giúp nâng cao đáng kể hiệu suất nhiệt toàn phần của động cơ, làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi km di chuyển hoặc mỗi giờ vận hành, đồng thời giảm phát thải khí độc hại ra môi trường.

Những thách thức đã được giải quyết

Trở ngại lớn nhất đối với các hệ thống tái tuần hoàn khí thải (EGR) trước đây là hiện tượng tích tụ muội than, nhiệt độ cao làm suy giảm chất lượng dầu bôi trơn và sự tích tụ của các hợp chất carbon hóa gây ăn mòn các chi tiết máy.

Nhà sáng chế từ Kostroma đã giải quyết triệt để bài toán này bằng cách phát triển một bộ phân tách khí-lỏng đặc biệt kết hợp với màng lọc xúc tác nhiệt độ cao.

Hệ thống này cho phép loại bỏ hoàn toàn các hạt muội than rắn và các hợp chất lưu huỳnh trước khi khí được đưa trở lại buồng nén.

Bên cạnh đó, vật liệu chế tạo buồng đốt cũng được nâng cấp bằng các hợp kim chịu nhiệt và chống ăn mòn mới, giúp kéo dài tuổi thọ vận hành của động cơ tương đương hoặc vượt trội so với các động cơ tiêu chuẩn hiện nay.

Lợi ích môi trường vượt trội

Ý nghĩa quan trọng nhất của phát minh này không chỉ dừng lại ở hiệu suất động cơ, hiệu quả kinh tế mà nằm ở những tác động tích cực to lớn đối với môi trường sinh thái:

Giảm thiểu khí thải phát thải ra khí quyển: Vì hoạt động theo chu trình kín, lượng phát thải trực tiếp ra môi trường được giảm xuống mức tối thiểu.

Các khí gây hiệu ứng nhà kính nguy hiểm như cacbon monoxit (CO), các oxit nitơ (NO), hydrocarbon chưa cháy (HC) và bụi mịn bị giữ lại và xử lý triệt để bên trong hệ thống tuần hoàn.

Cắt giảm dấu chân carbon: Nhờ tối ưu hóa hiệu suất nhiệt và giảm tiêu hao nhiên liệu trên mỗi đơn vị công sinh ra, động cơ giúp giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Điều này đồng nghĩa với việc giảm lượng phát thải CO2 tổng thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu.

Cải thiện chất lượng không khí đô thị: Nếu được ứng dụng thành công và rộng rãi trên các phương tiện giao thông đường bộ và máy móc công nghiệp, công nghệ này sẽ giảm đáng kể tình trạng mù quang hóa (smog) và ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp của con người.

Tương thích với nhiên liệu sinh học và hydro: Động cơ chu trình kín của Mikhailov có khả năng thích ứng cao với các nguồn nhiên liệu sạch như hydro hoặc nhiên liệu sinh học.

Khi kết hợp với hydro, sản phẩm phụ duy nhất trong chu trình tuần hoàn là nước, biến đây trở thành một giải pháp động lực hoàn toàn xanh và không phát thải.

Phát minh của nhà sáng chế đến từ Kostroma được đánh giá là một bước tiến quan trọng, chứng minh rằng động cơ đốt trong vẫn còn nhiều tiềm năng cải tiến để trở nên thân thiện hơn với môi trường trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng hiện nay.



