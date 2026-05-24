Thu hồi 2 dòng xe Audi tại Việt Nam do lỗi phanh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Ô Tô Á Châu về chương trình thu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi trên xe Audi E-tron và Audi Q8 E-tron được phân phối tại thị trường Việt Nam. Hai dòng xe tren có giá gần 3 tỷ đồng đến 3,8 tỷ đồng.

Theo thông báo, chương trình thu hồi được thực hiện theo chiến dịch triệu hồi số hiệu 46P7 của hãng Audi AG, áp dụng đối với các xe Audi E-tron và Q8 E-tron được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/6/2024, do Công ty TNHH Ô Tô Á Châu nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam.

Audi E-tron là dòng SUV điện từng được Audi phân phối chính hãng tại Việt Nam với các phiên bản như E-tron 50 quattro và E-tron 55 quattro, giá bán công bố từ khoảng 2,97 tỷ đồng. Trong khi đó, Audi Q8 E-tron, mẫu xe kế nhiệm dòng E-tron, được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ giữa năm 2024 với giá khởi điểm khoảng 3,8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, lỗi được xác định nằm ở bu lông của cần đẩy giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh. Trong quá trình sử dụng và vận hành xe, bu lông này có thể không được siết chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nếu mối nối không được siết chặt đúng cách, có nguy cơ bị lỏng, khiến mối liên kết cơ khí giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh không còn được giữ chắc chắn.

Thông báo cho biết nếu mối nối bị lỏng hoàn toàn, xe vẫn có thể phanh bằng chức năng phanh khẩn cấp có điều khiển, được vận hành bằng cách nhấn và giữ nút phanh tay điện tử trên bảng điều khiển trung tâm. Tuy nhiên, phương tiện cần được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Audi AG hiện chưa ghi nhận trường hợp nào gây mất an toàn cho người trên xe liên quan đến lỗi này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng xe tại Việt Nam, Audi Việt Nam quyết định thực hiện chương trình thu hồi toàn bộ xe Audi E-tron và Q8 E-tron thuộc diện ảnh hưởng được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và/hoặc thay thế linh kiện.

Chương trình bắt đầu từ ngày 21/5/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 21/5/2029.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và/hoặc thay thế linh kiện miễn phí tại tất cả đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Ô Tô Á Châu trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 1 giờ đối với mỗi xe.

Đối với các xe thuộc diện triệu hồi nhưng do đơn vị khác phân phối, nếu khách hàng mang xe tới đại lý ủy quyền của Công ty TNHH Ô Tô Á Châu để yêu cầu xử lý, doanh nghiệp cho biết sẽ hỗ trợ liên hệ với Audi AG để xem xét và thực hiện kiểm tra, cập nhật khi được chấp thuận.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị người tiêu dùng nhanh chóng đưa xe tới các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền để được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Người tiêu dùng có thể liên hệ số hotline, email của doanh nghiệp hoặc truy cập trang thông tin của Audi Việt Nam để được hỗ trợ thực hiện chương trình.



