Thử gọi cứu hộ VETC trên cao tốc: Được kéo về gara miễn phí nhưng đóng tiền chưa chắc đã được cứu ngay nếu chủ xe không chú ý điểm này

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 221 phát sóng ngày 10/1 trên HTV9.





Trong số Trên Ghế hôm nay, host Nguyễn Đăng đã có dịp trải nghiệm dịch vụ cứu hộ VETC sau một sự cố bất ngờ. Trước đó, cuối năm 2025, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đã chính thức thông báo triển khai dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7 trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm tiện ích cho người sử dụng bên cạnh dịch vụ thu phí không dừng.

Dưới đây là phần chia sẻ trải nghiệm của host Nguyễn Đăng:

Số Trên Ghế hôm nay có thể nói là khá đặc biệt, bởi đây hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi. Trong chuyến đi quay một video khác, chiếc xe chúng tôi đang sử dụng bất ngờ gặp sự cố: lốp bánh sau bên trái bị xuống hơi khá nghiêm trọng. Chỉ một lúc nữa thôi, khi vào trong xe, chúng ta sẽ thấy rõ thông số áp suất lốp hiển thị trên màn hình.

Host Nguyễn Đăng phải dừng xe bất ngờ do xịt lốp.

Tại thời điểm phát hiện, lốp xe đã xì hơi rất nhiều. Điều không may tiếp theo là chiếc xe này lại không có lốp dự phòng. Thực ra, theo cấu hình nguyên bản thì xe có trang bị, nhưng vì đây là xe mượn nên rất có thể chủ xe đã tháo lốp dự phòng ra để sử dụng cho mục đích khác. Kết quả là chúng tôi không có bánh để thay tại chỗ.

Trong tình huống đó, khá may mắn khi chiếc Mazda CX-8 này đã đăng ký sẵn gói dịch vụ cứu hộ của VETC. Nhân dịp xe gặp sự cố ngoài ý muốn, tôi quyết định trải nghiệm luôn dịch vụ cứu hộ này để xem quy trình hoạt động ra sao và mức độ hỗ trợ thực tế như thế nào.

Do đã mua gói cứu hộ VETC, host Nguyễn Đăng quyết định thử dịch vụ mới này.

Trước khi có thể gọi cứu hộ thông qua ứng dụng VETC, có một lưu ý quan trọng là người dùng cần mua gói cứu hộ trước đó. Thời điểm chủ xe mua, gói này có giá 299.000 đồng/năm và hiện tại mức giá vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, người dùng cần phải mua gói này trước 3 ngày, tức là thời gian kể từ thời điểm mua cho đến thời điểm có thể sử dụng được là 72 giờ, tương đương 3 ngày, dịch vụ mới được kích hoạt và có thể sử dụng. 3 ngày này được xem như thời gian chờ kích hoạt.

Bản thân tôi cũng đã mua gói cứu hộ 299.000 đồng/năm này cho xe riêng của mình. Còn với chiếc CX-8 đang gặp sự cố, chủ xe cũng đã đăng ký riêng một gói khác. Điều khiến tôi tò mò là trong trường hợp mượn xe của người khác, xe đã có gói cứu hộ sẵn, thì khi gặp sự cố liệu bên VETC có hỗ trợ hay không. Và đây cũng là lúc tôi quyết định gọi thử để kiểm chứng.

Sau khi kết nối, tôi trình bày xe bị rách lốp, không có lốp dự phòng và đang dừng trên Đại lộ Thăng Long, chiều về Hà Nội, đồng thời hỏi liệu có thể điều xe cứu hộ đến hỗ trợ hay không. Nhân viên tổng đài xác nhận lại nhu cầu kéo xe về gara, kiểm tra việc xe đã đăng ký gói cứu hộ hay chưa, yêu cầu cung cấp biển số xe, số điện thoại đang sử dụng và xác nhận thông tin Zalo.

Ngay sau đó, nhân viên VETC đề nghị tôi gửi qua Zalo các thông tin cần thiết để tiến hành hỗ trợ, bao gồm: hình ảnh tổng thể xe, biển số, hình ảnh sự cố, ảnh màn hình tablo, định vị vị trí xe và địa chỉ gara mong muốn kéo về.

Sau cuộc trao đổi với nhân viên trực điện thoại, chủ xe được hướng dẫn gửi thông tin và các hình ảnh cần thiết qua Zalo để nhân viên cứu hộ có thể đến một cách nhanh nhất và chuẩn bị các biện pháp xử lý phù hợp.

Qua trao đổi, tôi đánh giá bước tiếp nhận thông tin ban đầu của tổng đài VETC khá nhanh và nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Toàn bộ quá trình xác minh sau đó được thực hiện qua Zalo để tiện gửi hình ảnh và vị trí.

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tôi gửi kèm hình ảnh lốp xe đang bị xì, áp suất lốp chỉ còn khoảng 1,1 và vẫn đang tụt, màn hình hiển thị odo, vị trí hiện tại và điểm đến là Mazda Hà Đông - địa điểm gần nhất, cách khoảng 7 km.

Một lưu ý quan trọng với những người sử dụng dịch vụ cứu hộ của VETC là sẽ được miễn phí trong phạm vi 100km. Tuy nhiên, tại thời điểm này tôi vẫn còn băn khoăn về cách tính quãng đường: Liệu 100km được tính từ vị trí xe cứu hộ xuất phát đến nơi xe gặp nạn rồi kéo về gara, hay chỉ tính từ vị trí xe gặp sự cố đến địa điểm sửa chữa. Thông tin này trên website VETC chưa được ghi rõ, nên tôi dự định sẽ hỏi kỹ lại khi xe cứu hộ tới nơi.

Ứng dụng cũng có một số lưu ý quan trọng, chẳng hạn nếu khách hàng tự tìm được đơn vị cứu hộ khác trước khi xe của VETC xuất phát thì cần thông báo lại cho nhân viên tiếp nhận. Trong thời gian chờ, người dùng có thể ngồi trong xe hoặc bất kỳ vị trí nào an toàn và đợi xe cứu hộ đến.

Với trường hợp của tôi, cần cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo hazard và đặt vật cảnh báo phía sau để đảm bảo an toàn. Những thao tác này chúng tôi đã thực hiện đầy đủ.

Thời gian cứu hộ đến nơi sẽ tùy thuộc vào vị trí của chiếc xe gặp trục trặc.

Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi. Lúc tôi gọi cứu hộ là khoảng 11h09. Ban đầu, tôi kỳ vọng xe cứu hộ sẽ tới trong khoảng 20 - 30 phút, tùy vào vị trí xảy ra vấn đề. Bởi thực tế xe cứu hộ thường không ở sẵn gần vị trí gặp nạn.

Tuy nhiên, thời gian chờ thực tế lâu hơn dự kiến. Đến khoảng 12h23, tức gần 1 tiếng rưỡi sau khi xe gặp sự cố, xe cứu hộ mới có mặt. Thời gian chờ tương đối lâu, nhưng trong tình huống trên cao tốc như thế này, việc có người đến hỗ trợ vẫn là điều quan trọng nhất. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chiếc CX-8 được chuẩn bị kéo về xưởng dịch vụ Mazda Yên Nghĩa, cách khoảng 7km.

Tôi cùng anh Dương - tài xế xe cứu hộ - lên xe để di chuyển về gara. Trên đường đi, tôi hỏi lại về chính sách 100km của VETC và được xác nhận rằng quãng đường miễn phí được tính từ vị trí xe gặp nạn kéo về gara hoặc xưởng dịch vụ mà khách hàng lựa chọn.

Cá nhân tôi cho rằng 100km là quãng đường khá hợp lý và đủ dùng trong hầu hết các tình huống, kể cả khi xe gặp sự cố trên cao tốc và cần kéo về trạm dịch vụ gần nhất. Nếu vượt quá 100km, khách hàng có thể trả thêm phí theo khung giá: 22.000 đồng/km ban ngày và 27.000 đồng/km ban đêm.

Nhân viên cứu hộ đã đến nơi và nhanh chóng xử lý vấn đề.

Điểm trừ lớn nhất có lẽ là thời gian chờ đợi, trong trường hợp của tôi lên tới khoảng 1 tiếng rưỡi. Tuy vậy, trong bối cảnh xe gặp sự cố trên đường lớn, việc có đơn vị đến hỗ trợ vẫn mang ý nghĩa rất lớn. Nếu xe gặp lỗi trong thành phố, thời gian cứu hộ có thể nhanh chóng hơn. Còn lần này tôi gặp sự cố trên cao tốc, đường đại lộ sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Với những lỗi nhẹ như hết bình ắc-quy hoặc lốp xuống hơi có thể bơm lại, nhân viên cứu hộ hoàn toàn có thể xử lý tại chỗ, ví dụ kích bình hay bơm hơi lại là được. Còn với những trường hợp nặng hơn, như hỏng lốp mà không có lốp dự phòng - giống chiếc CX-8 của chúng tôi, phương án kéo xe về xưởng là cần thiết.

Dưới đây là phần trao đổi giữa host Đăng Nguyễn và nhân viên cứu hộ là anh Dương. Anh có phải nhân viên của VETC không? Vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi này của anh rất hay. Thực ra chúng tôi làm cứu hộ trước cả VETC. VETC là đơn vị khởi nghiệp sau này, nên tôi cũng chúc mừng các bạn ấy. Những ngày đầu khi mới bước chân vào lĩnh vực này chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị cũng tạo điều kiện và kết hợp với chúng tôi để hỗ trợ cho khách hàng khá ổn. Nói chung, trong những trường hợp mà VETC không còn xe của hãng ở gần hoặc không kịp điều xe, họ sẽ nhờ đến những đơn vị cứu hộ bên ngoài như chúng tôi. Anh em tôi thì luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhiệt tình và ủng hộ, miễn sao đưa xe của khách hàng về được vị trí an toàn. Với chúng tôi, khách hàng luôn là trên hết, không chỉ là khách hàng của VETC mà là khách hàng trên toàn quốc, vì anh em tôi làm cứu hộ toàn quốc. Vậy anh giống như một đối tác thứ ba, được VETC liên kết để hỗ trợ trong những trường hợp họ hết xe, không kịp phục vụ hoặc khoảng cách quá xa, đúng không? Đúng rồi. Thực ra những ngày đầu ai cũng vậy thôi. Ngày xưa khi chúng tôi mới bắt đầu vào nghề cũng phải nhờ các đối tác hỗ trợ thêm. VETC bây giờ cũng tương tự, vì phương tiện thì có nhưng không phải lúc nào cũng ở đúng địa bàn gần nhất, hoặc có những ca sắp xếp chưa hợp lý, có những ca rất khó. Những trường hợp như xe hỏng lốp, không có lốp dự phòng, không thể dùng xe sàn hay xe chuyên dụng thông thường để kéo thì bắt buộc phải cần đội ngũ có kinh nghiệm. Hỏng tài sản, dù là của cá nhân hay doanh nghiệp, thì đều không thể tránh khỏi, nên điều quan trọng nhất là phải đảm bảo tài sản của khách hàng được an toàn. Anh Dương cho biết các đơn vị cứu hộ thường có liên kết với nhau để xử lý những ca ở xa, ca khó mà những công ty mới thành lập chưa làm ngay được. Xe tôi sử dụng trong nghề gọi là xe gấp. Xe này rất đa năng, xe mới kéo cũng được, trong những trường hợp bất khả kháng, không có xe nào kéo được thì xe này vẫn xử lý được. Nguyên lý là tôi nhấc đầu xe lên và lắp bánh phụ, đảm bảo bánh xe của khách hàng hoàn toàn không chạm đất. Như vậy thì khi kéo về gara uy tín, đúng địa chỉ khách hàng yêu cầu, tài sản sẽ được đảm bảo an toàn, không phát sinh vấn đề gì. Chúng tôi làm lâu rồi, những ca khó nhất, chẳng hạn các dòng xe lớn như Maybach hay những mẫu xe to hơn nữa, chúng tôi vẫn xử lý và đưa về được hết. Các dòng xe sang thường có hệ thống khóa rất phức tạp: vô-lăng khóa, không vào được số, phanh khóa cả bốn bánh, tay lái không đánh được, xe không thể di chuyển. Những trường hợp như vậy thì bắt buộc phải dùng đúng loại xe cứu hộ như thế này mới thao tác và xử lý được. Loại xe anh Dương sử dụng trong lần cứu hộ này được gọi là xe gấp, có thể xử lý những ca khó. VETC hiện cung cấp dịch vụ cứu hộ cho các mẫu xe từ 16 chỗ trở xuống, với trọng tải tối đa 2,5 tấn. Kể cả những mẫu xe điện rất nặng như VinFast VF 9 thì vẫn nằm trong khả năng hỗ trợ, miễn là dưới 2,5 tấn là hoàn toàn thoải mái. Hầu hết các mẫu xe phổ thông hiện nay, kể cả xe sang, trọng lượng cũng không vượt quá 2,5 tấn. Vì thế gần như toàn bộ xe gia đình, xe cá nhân trên thị trường đều có thể yên tâm sử dụng gói dịch vụ cứu hộ này của VETC. Phải nói thật là trên cao tốc không bao giờ có chuyện "đòi vào là vào ngay" được. Thực tế là anh nhìn cũng thấy, nhiều đoạn không hề có đường lên hay đường quay đầu. Mình phải đi đúng theo hệ thống đường bộ, không thể đi ngang hay tắt được. Trên cao tốc, có khi một nút ra cách nhau 30 - 40 km. Đi qua rồi lại phải quay đầu, cả đi cả về mất 40 - 50 phút là chuyện rất bình thường. Nên thời gian tiếp cận trên cao tốc thường sẽ lâu hơn so với trong đô thị.

Cuối cùng, chiếc xe cũng được đưa tới Mazda Yên Nghĩa. Xe cứu hộ đánh xe vào trong xưởng để kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra lốp và xử lý tiếp theo. Các chi phí sửa chữa, thay thế tại xưởng sẽ do chủ xe thanh toán, còn toàn bộ chi phí cứu hộ, kéo xe và đưa xe vào xưởng được VETC hỗ trợ theo gói dịch vụ.

Chiếc Mazda CX-8 cuối cùng đã đến gara. Mọi chi phí sửa chữa sẽ do chủ xe trả, còn chi phí cứu hộ và đưa xe đến nơi sẽ nằm trong gói dịch vụ của VETC.

Qua trải nghiệm thực tế lần này, đây là một tình huống ngoài kịch bản nhưng lại mang đến cái nhìn khá rõ ràng về cách dịch vụ cứu hộ VETC vận hành trong đời thực.